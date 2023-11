El uso del transporte público se dispara en Aragón tras el primer año de bonificación

La bonificación del transporte público impulsada hace poco más de un año por el Gobierno central ha tenido un impacto directo en todos los medios beneficiados. Ayudados, además, por la paulatina recuperación de la normalidad tras la pandemia, los descuentos aplicados se han traducido en un incremento notable de usuarios en Aragón.

Así, de enero a septiembre de este año, Renfe ha disparado un 74,2% el número de viajeros que utiliza sus servicios en la Comunidad –excluido el AVE– mientras que el bus urbano y el tranvía de Zaragoza rozan el 20% de mejora hasta recuperar la demanda precovid.

La Moncloa puso en marcha una serie de bonificaciones en el transporte público en septiembre del año pasado con el objetivo de ayudar a las familias a capear la elevada inflación derivada de la guerra en Ucrania y, de paso, favorecer una movilidad más sostenible. Con la colaboración de las administraciones autonómicas y locales que se quisieran adherir –la inmensa mayoría–, y tras varias prórrogas de la iniciativa, la demanda de trenes, autobuses y tranvías se ha visto aumentada significativamente.

La que mayor mejoría ha registrado en Aragón es, con diferencia, Renfe. Los viajeros frecuentes cuentan con abonos gratuitos para Media Distancia y Cercanías y con una bonificación del 50% en los títulos multiviaje para los trenes Avant. Y los clientes no han perdido la oportunidad. En la Comunidad, el operador ferroviario ha pasado de trasladar 861.000 viajeros de enero a septiembre de 2022 a más de 1,5 millones en el mismo periodo de este año.

En concreto, entre enero y septiembre, Renfe contabilizó cerca de 1,3 millones de viajeros en sus trenes de Media Distancia en Aragón, frente a los casi 655.000 del mismo periodo de 2022.

En el caso del servicio de Cercanías de Zaragoza, el número de usuarios pasó de 177.300 a 240.000. Y los clientes de Avant (media distancia en alta velocidad) casi se duplicaron: de 29.500 a 54.100, según los datos ofrecidos por la compañía.

Para este último cuatrimestre, Renfe ha emitido en Aragón más de 22.500 abonos gratuitos o bonificados al 50%, según los casos.

En la capital

En una proporción menor, pero con un incremento mucho mayor en números totales, el transporte público de Zaragoza también mantiene una senda de crecimiento. En el caso del autobús, los 53,3 millones de viajeros de enero a septiembre de 2022 se han convertido en 62,6 millones en el mismo periodo de este año (+17,3%), lo que le permite ya rozar la plena recuperación de la demanda previa a la pandemia. Ese hito ya se ha logrado en el tranvía, con 20 millones de viajeros, un 18,6% más.

La bonificación aplicada es del 50% para el transporte público urbano: el Gobierno central aporta el 30% y Zaragoza el 20% restante. En el caso de la capital aragonesa, dado su volumen de viajeros, la ayuda no es menor, como demuestran los 7,4 millones de euros que podría perder el Consistorio tras no haber formalizado correctamente la solicitud de prórroga de este semestre. Tras la correspondiente alegación, el Ministerio busca ahora fórmulas legales para no dejar fuera a la cuarta ciudad de España.

En cuanto a los efectos de la ayuda, el Ayuntamiento apunta también a la progresiva vuelta a la normalidad tras la pandemia. «Suponemos que el esfuerzo económico de dicha subvención habrá ayudado a animar a personas indecisas, sobre todo, a obtener abonos anuales. Pero no estamos tan seguros de que ese efecto se haya producido de manera tan evidente en otros títulos», señalan.

185.000 jóvenes y parados, pendientes del descuento

Con la investidura de Pedro Sánchez ya culminada, y a la espera de conformar el nuevo Consejo de Ministros, las dos formaciones de la coalición de Gobierno, PSOE-Sumar, ya trabajan en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

En dichas cuentas deberán reflejarse las ayudas anticrisis que se mantendrán a partir de 2024, que en buena medida estarán condicionadas por la recaudación tributaria y la evolución del IPC.

Tal y como avanzó hace unos días la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la intención del Ejecutivo es «mantener en 2024 la reducción del precio de los abonos de transporte y de convertir más adelante esta medida en estructural para determinados colectivos».

Pero durante el pleno de investidura, el presidente Sánchez fue un paso más allá al anunciar la gratuidad total del transporte público, tanto el estatal como el autonómico y el urbano, para «menores, jóvenes y desempleados» a partir del 1 de enero.

A falta de conocer los detalles de la propuesta y de si se suman la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza –todo hace indicar que sí–, en Aragón se podrían beneficiar cerca de 56.000 parados y 128.863 menores de entre 5 y 14 años. Si el descuento se hace extensivo hasta la frontera de los 18 años, se podrán acoger unos 60.000 adolescentes más.