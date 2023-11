¿Por qué se han disparado un 50% los delitos sexuales en la provincia de Huesca?

La reciente agresión sexual sufrida por una niña de solo 9 años en el interior de un ‘burger’ de Huesca a manos presuntamente de un joven de 18, que ingresó en prisión provisional por los hechos, ha conmocionado a la sociedad oscense.

Las estadísticas de los delitos contra la libertad sexual son cada vez más alarmantes ya que, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en los dos últimos años han crecido un 50% en la provincia de Huesca. Desde 2016, cuando se registraron 30, ya se venía observando un aumento progresivo con 33 en 2017, 40 en 2018 y 49 en 2019. Pero tras la pandemia se dispararon hasta 71 a 2021 y 74 en 2022. Y la tendencia de este año es similar con 48 en el primer semestre (+6 que en 2022).

A nivel de Aragón también hay un notable incremento, aunque algo menor que en Huesca, pasando de 288 en 2019 a 388 y 382 en los años 2021 y 2022, respectivamente, es decir, un 35% más.

¿Qué causas hay detrás de este llamativo repunte? Para las psicólogas clínicas Jara Acín y Esther Borrás, una de las principales es la falta de información y la desinformación sobre la educación psicosexual, que sigue siendo un "tabú" a día de hoy, lo que hace que los jóvenes se formen a través de la pornografía "cuya edad media de acceso ha bajado muchísimo, lo cual es muy grave por los modelos que ven allí de machismo, de agresión, de cosificación de la mujer...», advierten estas expertas.

Ambas confiesan estar "horrorizadas" por el "involución hacia el machismo" que se está produciendo en las generaciones de adolescentes. En este sentido, Esther Borrás, que también en sexóloga, cree que influye, entre otras cosas, el auge de música como el Reggaeton "por las letras y los bailes" o el acceso temprano a la pornografía. "Tienen muy integrado el machismo, ni se lo cuestionan. Y ellas, al no tener una actitud más crítica e incluso en ocasiones estar en la misma dinámica que muchos chicos, hay muchas veces que no es no lo denuncien, sino que ni siquiera lo perciben como una agresión", señala.

Y otro motivo de este aumento de las casos es que "las mujeres tenemos una mayor conciencia de hasta donde alcanza nuestra libertad sexual y ahora se denuncian más casos", resalta Jara Acín.

Uno de los más graves fue la presunta agresión sexual en grupo por la que fueron detenidos el año pasado nueve jóvenes. Tres ingresaron en prisión provisional y un menor fue internado. En situaciones así, según Jara Acín, "se suele actuar con la sensación de impunidad al perpetrarlo en grupo y la responsabilidad de diluye". Además, destaca que en ocasiones se lleva a cabo en un contexto de ocio y de consumo de drogas "con lo que desconectan por completo y la víctima se convierte en un objeto de ocio más que consumen".

Educar en casa y en la escuela

Las dos expertas insisten en la importancia de la educación afectivo-sexual dentro de la familia "porque o los padres nos formamos a conciencia con los recursos que hay o dejamos que la sociedad críe huérfanos a nuestros hijos con lo que vayan pescando de las nuevas tecnologías", alerta Acín, quien propone una ‘ITV de salud mental’ de adolescentes "para prevenir situaciones de riesgo".

Esther Borrás también anima a los padres y madres a hablarles de sexo desde una edad muy temprana ayudándose si es necesario de recursos externos "porque hay bibliografía adecuada a las diferentes edades", asegura.

Pero también abogan por extender esta materia a nivel escolar de una forma transversal "y no solo con las típicas tres o cuatro charlas que reciben cada año los alumnos de manera aislada con personas que no conocen de nada".

Por último, Acín lamenta que en las cárceles no hay un trabajo terapéutico que sea "verdaderamente efectivo" para garantizar la reinserción de los condenados.