A prisión un joven de 18 años por una agresión sexual a una niña de 9 en Huesca

Un joven de 18 años de edad ha ingresado en prisión como presunto autor de una agresión sexual a una niña de solo 9 años en el interior de un establecimiento de comida rápida de la ciudad de Huesca, según han informado este martes desde la Policía Nacional.

Fuentes de la comisaría han confirmado que los hechos se produjeron el pasado jueves 9 de noviembre en un establecimiento de la calle Tarbes. Al parecer, tuvo lugar en el local de la cadena Burguer King, aunque se desconoce si pudo ser en una zona de juegos que hay dentro para los más pequeños o en los servicios, para cuya entrada se necesita un código ya que está cerrados.

Tras presentar la denuncia en comisaría, el presunto agresor fue detenido al día siguiente por parte de la Policía Nacional. Y el sábado pasó a disposición del Juzgado de Guardia, el cual ordenó su ingreso en prisión provisional en la cárcel de Zuera.

Las mismas fuentes no han especificado más acerca a los hechos al tratarse de una menor de edad, aunque han confirmado que la niña se encuentra bien físicamente.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha pedido guardar un minuto de silencio para condenar esta "brutal agresión" al inicio del pleno extraordinario que había convocado este martes el Ayuntamiento para debatir sobre la ley de amnistía.

En este sentido, ha mostrado su "máxima consternación" por los hechos "porque no podemos entender que estos hechos puedan ocurrir en una sociedad cívica como la que vivimos y que nuestros menores queden desprotegidos, porque no lo podemos tolerar y entre todos no lo podemos permitir", ha manifestado. Todos los concejales del PP, PSOE y Vox han respaldado la petición.

Según los datos del Ministerio del Interior, en el primer semestre del año se denunciaron en la ciudad de Huesca un total de 5 delitos contra la libertad sexual, ocho menos que en el mismo período de 2022. De ellos, ninguno fue por agresión sexual con penetración, por los seis delitos de esta naturaleza registrado el año pasado.

En los últimos años, este tipo de delitos sexuales se han disparado en la capital oscense. La prueba es que hubo 6 en 2016, 8 en 2017, 13 en 2018, 15 en 2019, 5 en 2020 y 22 tanto en 2021 como en 2022. En estos dos últimos años, 12 fueron con penetración (en los anteriores solo 3).