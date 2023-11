Los taxistas, preocupados ante la inseguridad y las estafas: "En Zaragoza tenemos tres 'reyes del simpa'"

Dos taxistas de baja laboral por las contusiones sufridas tras ser agredidos por clientes y otro compañero al que le apedrearon su coche y le rompieron la luna y las puertas. Es el 'negro' balance de las últimas semanas en un sector que denuncia estar "preocupado" por la inseguridad que sienten.

"Sobre todo en fines de semana y noches. La mayoría de las agresiones son a altas horas de la madrugada. A partir de las 4.00, de las diez carreras que puedas hacer posiblemente tres o cuatro sean conflictivas. El problema son el horario, el alcohol y las drogas, es la combinación perfecta", afirma el presidente de la Asociación Provincial Auto-taxi de Zaragoza, Miguel Ángel Perdiguero, que resalta que la "violencia gratuita" que están viendo en las calles de la capital aragonesa hacía muchos años que no existía. "El cabreo que tenemos como sector es importante. Llevo tiempo diciendo que estoy convencido de que todo esto es a raíz de la pandemia: no sé qué les pasó a según que gente y se ha perdido la falta de respeto, la educación...", resalta.

También Marco Navarro, el abogado de la Asociación, coincide en que desde 2020 ha habido "una vanalización de la violencia". "Últimamente muchos compañeros han sido agredidos. Y ha habido un aumento exponencial de estafas de taxi, sobre todo este año. A la semana tendremos 2-3 juicios y en Zaragoza hay tres 'reyes del simpa', que cogen muchos taxis y no los pagan. Acaban condenados por delitos de estafa", cuenta el letrado.

"Tengo muchos casos de gente que entra en el centro penitenciario por no pagar taxis"

Perdiguero recuerda que antes tenían tres o cuatro estafas al mes y ahora se están planteando ampliar la consulta jurídica (es de lunes a jueves) por el crecimiento de taxistas estafados. "El abogado tiene orden de defenderlo todo hasta el final; vamos al juzgado por (el impago de) 15 euros", avisa. A lo que Navarro añade que tiene muchos casos de gente que entra en la cárcel por no abonar taxis. "Los juzgados tienen cierta corriente de que cuando no se presentan a juicio se les requiere y se les condena a pena de prisión al no pagar la multa. Se les suele poner un mes, dos meses y hasta tres de cuota-multa. El Código Penal dice que cada dos cuotas que no pagues es un día de cárcel", explica.

Junto con agresiones físicas y el importante aumento de las estafas, los taxistas también sufren violencia verbal y contra sus vehículos. "Últimamente se ve sobre todo más falta de respeto hacia el taxista", comenta, por su parte, el vicepresidente de la Asociación Provincial Auto-taxi de Zaragoza, Michel Izaguerri.

Otro tema a destacar es el de los vómitos por ingesta de alcohol dentro de los coches, contemplado como falta leve en la ley del taxi y que conlleva una sanción de 100 a 400 euros. Al inicio, tal y como observa Miguel Ángel Perdiguero, intentaban llegar a un acuerdo con el cliente, pero ahora no. "Nuestro abogado tiene orden de que a todo aquel que vomite en un taxi se le aplique la norma; una sanción administrativa al igual que si te vas sin pagar en el autobús y te cobran 60 o 70 euros. Si no al final.... Hay que poner medidas disuasorias", dice.

"Todo aquel que vomite por ingesta de alcohol en un vehículo se le aplicará la ley del taxi. Es una falta leve y lleva acarreada una sanción de 100 a 400 euros"

Ante todas estas casuísticas, hay taxistas que se niegan a trabajar de noche y también se vuelven "más selectivos". A partir de las 4.00, evitan determinadas zonas de ocio de la ciudad por los problemas que les puedan crear. "Ahora te la monta cualquiera", advierten. Otra medida es la instalación de cámaras de videovigilancia, que va en aumento; si a finales de 2022 eran unas 450, un año después están cerca de las 700 (hay 1.777 licencias de taxi). "No evitan la agresión, pero hay alguno que se disuade a la hora de sacudirte", dicen. Además, han servido para poder acreditar los hechos, como las dos últimas agresiones. "Están grabadas las dos y, gracias a la intervención de la Policía Nacional, se identificó rápidamente a estos delincuentes", apuntan, al tiempo que recuerdan que Zaragoza ha sido pionera a la hora de poner las cámaras de seguridad en los taxis.

El presidente de la Asociación subraya que el cliente siempre tiene opciones para poder defenderse antes de iniciar una "pelea gratuita". "O bien una hoja de reclamaciones, acudir a servicios públicos... El respeto al puesto de trabajo tiene que ser fundamental en todo. El taxi es un servicio público que está para ayudar", asevera Perdiguero, que recuerda lo que hizo el sector por la ciudadanía en tiempos de pandemia. "No nos merecemos que nos traten así", concluye.