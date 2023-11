Los taxistas de Zaragoza sacarán 177 vehículos más a la calle entre semana para competir mejor contra Uber

Los taxistas sacarán a la calle 177 vehículos más entre semana para competir mejor contra Uber y Cabify y recuperar unas cifras más parecidas a las de antes de la pandemia. Actualmente trabajan 1.246 coches de lunes a viernes, un número que se incrementará hasta los 1.423, según explicó ayer el presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi, Miguel Ángel Perdiguero, "en torno a mediados de noviembre".

Tener un 10% más de la flota en activo permitirá "incrementar la oferta" y "que no haya necesidad de llamar" a un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC). La medida permitirá al sector absorber la demanda de las próximas semanas, marcadas por las cenas de empresa y el previsible incremento del ocio nocturno. "Estará en vigor todo el mes de diciembre y, en función de cómo se comporte la economía, solicitaremos su prórroga en enero al Ayuntamiento", indicó.

Desde el área de Movilidad y Medio Ambiente confirmaron que estudiarán la petición, y que si está debidamente justificada y argumentada se aceptará.

Los 177 vehículos ‘extra’ entre semana supondrán "dos días más de trabajo" para los taxistas, según el presidente de Apatz. No se volverá aún a las cifras previas a la crisis sanitaria, pero se garantizará una cierta "normalidad" tras unos años irregulares con consecuencias aún visibles, como las dificultades para comprar vehículos híbridos y eléctricos, que han obligado a ampliar la antigüedad mínima de la flota. "En fines de semana operarán 880, con un refuerzo de 177 de 22.00 a 8.00. En semanas de gran consumo como las que se avecinan no puede haber escasez de vehículos en servicio", razonó.

Perdiguero cree que en estos momentos "no hay problemas para encontrar taxis en Zaragoza" más allá de a horas concretas de la madrugada o en fines de semana en los que coinciden varios eventos. "Se siguen dando menos vueltas en vacío para rentabilizar las horas de trabajo, como ocurre en cualquier época de crisis, pero no hay mayores dificultades", dijo en relación a lo sucedido meses atrás ante el encarecimiento del precio de la energía.

En esta segunda mitad del año han venido trabajando "muy bien". Las últimas semanas, sin embargo, han estado marcadas por la difícil convivencia con Uber, que irrumpió en Zaragoza a mediados de octubre. La Asociación Provincial de Autotaxi asegura que la multinacional está

"incumpliendo la normativa desde el minuto uno como viene haciendo en Madrid o Barcelona", una situación de la que ya ha dado parte a la Policía Local y contra la que ha comenzado a recabar apoyos tanto en las Cortes de Aragón como en el Ayuntamiento.

La agrupación se ha reunido ya con PSOE, CHA, PAR e IU, y la próxima semana se entrevistará con el PP. "Hemos pedido que aprueben una declaración institucional. De momento todos nos han trasladado su apoyo. No les parece nada bien esta situación", agregó. En lo que al Consistorio se refiere, desde Medio Ambiente y Movilidad recalcaron que, como se ha venido haciendo hasta ahora, velarán por el estricto cumplimiento de la normativa vigente y confirmaron que no se van a conceder más licencias de VTC.

Las posibles sanciones, no obstante, recaen en la Policía Local, por lo que habrá que ver cómo evoluciona la relación entre estos dos colectivos en las próximas semanas. Desde Apatz sostienen que los vehículos de Uber no siempre están respetando los 15 minutos de intervalo entre la contratación y el servicio. "Se están saltando el decreto a la torera. Deben cumplir la ley como todos. A nosotros, si no lo hacemos, nos multan, y en su caso debería ser igual. Sabemos de licencias que no pueden prestar servicio en Zaragoza y lo están haciendo, y hemos visto coches dando vueltas para captar clientes", señaló.

La 'app', en revisión

La multinacional llegó a ofrecer a los taxistas que se aliaran con la plataforma bonificaciones de 150 euros por los primeros 25 viajes y otros 150 adicionales por semana si lograban completar 40, una actitud que despertó fuertes críticas en el sector, sin que por ahora se pueda concretar qué efecto ha tenido el ofrecimiento.

Más allá de las denuncias ante la Policía y el apoyo de los partidos, los taxistas esperan luchar contra las VTC con mejoras en su aplicación para móviles (Movilidad Zaragoza, MoZa). "Estamos analizando qué se debe cambiar. A partir de ahí implantaremos la pasarela de pago y, en un futuro, ofreceremos una tarifa cerrada para ciertos destinos", dijo Perdiguero.