Cómo salvar una vida en 4 minutos: así se hace la reanimación cardiopulmonar que todos deberíamos conocer

Una persona se desploma en la calle, uno de nuestros compañeros se desvanece en el trabajo o al llegar a casa encontramos a uno de nuestros familiares inconsciente en el suelo… ¿Sabría como actuar en una situación de estas características?

Llamar a los servicios de emergencias es lo primero que haría cualquier persona en una situación de estas características pero, mientras los sanitarios llegan se pueden llevar a cabo algunas técnicas que ayuden a salvar la vida de la persona afectada. Las puede realizar cualquier persona, siempre y cuando tenga una formación básica.

Por ese motivo, el centro de salud Actur Norte de Zaragoza imparte estos días un taller de reanimación cardiopulmonar (RCP) para vecinos y pacientes con el objetivo de que sean capaces de reaccionar de manera activa en una situación de emergencia y puedan actuar con rapidez para salvar una vida.

Carmen Viñas, coordinadora de enfermería del Centro de Salud Actur Norte de Zaragoza, explica los pasos a seguir y el modo de hacer una reanimación cardiopulmonar a una persona inconsciente que no respira.

“El objetivo es enseñar a la población el peligro que existe con las paradas cardiorrespiratorias e intentar formar a los participantes para que sean capaces de detectar la situación en la que es necesaria esta técnica, que puedan actuar rápidamente y salvar la vida de la persona afectada”, dice Carmen Viñas, coordinadora de Enfermería del centro de salud Actur Norte.

“Una atención rápida es básica para conseguir una recuperación satisfactoria”, afirma, y alerta de que “a partir de los 4 minutos sin respiración, el cerebro puede quedar dañado”. Cuanto más tiempo pasa sin que le llegue oxígeno es peor por lo que es necesario iniciar la RCP lo antes posible. “Si se tarda en iniciarla más de 8 minutos, lo más probable es que el cerebro esté ya lesionado de manera irreversible”, asegura Viñas.

Un infarto en un tren o un restaurante

En este ambulatorio tienen un grupo de trabajo de RCP desde 2018 que, además de impartir este tipo de talleres, acude a los centros escolares para enseñar a los niños a realizar esta técnica.

“Enseñamos a los participantes a utilizar el soporte vital básico, a realizar la reanimación cardiopulmonar en adultos y lactantes, a actuar ante una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en adultos y lactantes y a colocar a los pacientes en la posición lateral de seguridad. Todas, maniobras imprescindibles para salvar vidas”, explica Héctor Reinao, enfermero del centro de salud Actur Norte, quien imparte el taller en el que, en esta ocasión, participan una treintena de vecinos.

Entre ellos se encuentra Laura Abad, una joven de 19 años que ya sabe lo que es encontrarse con una situación de emergencia en la que la RCP resultó vital. “Mi hermana y yo viajábamos en tren y de repente otro viajero se desmayó por una parada cardiorrespiratoria. Por suerte, en el vagón viajaban dos médicos que actuaron en seguida y le hicieron la RCP”, recuerda la joven. “Después de presenciar esa situación pensé que yo también debería de aprender esta técnica porque me puedo encontrar con algo así en otra ocasión y estar yo sola”, señala Abad.

Cerca de ella, se encuentra José Luis Diestre, un jubilado de 69 años que también quiere aprender a hacer esta reanimación. “He vivido varias situaciones críticas en este sentido. En una ocasión, estaba cenando en un restaurante y otro comensal se sintió mal y cayó desplomado sobre la mesa. Llamamos a emergencias, pero hasta que no vino la ambulancia no pudimos hacer nada porque nadie del restaurante sabía qué hacer”, reconoce.

“También he pasado momentos tensos cuando mis hijos era pequeños y se atragantaban. En esos instantes actúas por intuición, para intentar que expulsen en alimento que se les ha quedado atascado, pero no sabes cómo actuar. Son cosas que te afectan y por eso he querido aprender a hacer la reanimación cardiopulmonar”, añade este vecino del Actur.

El desfibrilador, un complemento de la RCP

En el taller también se les enseña a utilizar el desfibrilador externo automático (DEA), que hoy en día está presente en gran número de establecimientos públicos como centros comerciales, restaurantes, colegios e instituciones. Se trata de una herramienta que analiza automáticamente el ritmo cardíaco en personas que están sufriendo un paro y les da una descarga eléctrica en el caso de que la necesiten para estabilizarlas.

“Son una herramienta muy útil y un complemento más a la RCP, pero no debemos pensar que si ya hay un DEA no hace falta hacer la reanimación”, indica Carmen Viñas. “Es un elemento importantísimo para la reanimación de una persona pero tiene que ir acompañado de la RCP antes y después de utilizarlo”, continua la enfermera, y explica cómo actuar en caso de que haya un DEA en el lugar donde hay una persona que ha quedado inconsciente.

“Debemos de ponerle el desfibrilador y comenzar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. El DEA hará una lectura del paciente y, si considera que tiene que dar un chispazo, lo indicará para que paremos y nos apartemos. Después, indica también cuándo se puede proseguir con la reanimación”, continua. “No hay un tiempo determinado. Debemos seguir hasta que el paciente lo requiera. Esto es, hasta que recupere la consciencia, se mueva o lleguen los servicios de emergencia”, concluye la coordinadora de Enfermería.