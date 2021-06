Cómo practicar una reanimación cardiopulmonar (RCP)

Tener conocimientos básicos sobre técnicas de salvamento puede ser clave a la hora de evitar una muerte por parada cardiorespiratoria, una situación que puede producirse en diversas escenas y por diferentes motivos: desde un cuasi ahogamiento hasta un ataque cardíaco en plena actividad deportiva. Aunque es necesario recibir un entrenamiento impartido por profesionales para aprender a realizar técnicas de salvamento, es preciso tener unos conocimientos básicos, ya que la diferencia entre hacer algo o no hacer nada y el tiempo de reacción son claves a la hora de salvar una vida.

¿Cómo debemos actuar cuando nos encontramos en el lugar donde alguien ha sufrido una parada cardiorespiratoria? Primero, reconoceremos una situación de este tipo cuando una personas cae al suelo y no responde, no respira y no tiene pulso. En este caso, es necesario llamar al 112, teléfono de emergencias, para que se personen lo antes posible en el lugar del suceso y poner en marcha la maniobra RCP. Para tratar de reanimar el paciente, los movimientos a realizar en una reanimación cardiopulmonar básica son los siguientes:

Las maniobras se comienzan colocando el talón de una de nuestras manos con la otra mano superpuesta encima y ambas sobre el tórax del paciente, a unos tres o cuatro centímetros del esternón . Mantendremos extendidos los brazos del paciente.

. Mantendremos extendidos los brazos del paciente. A la hora de realizar la comprensión deberemos bajar en dicho movimiento hasta 5 centímetros en el momento de la presión .

. La secuencia estará compuesta por 30 comprensiones y dos ventilaciones (popularmente llamado boca a boca) introduciendo oxígeno en el paciente.

(popularmente llamado boca a boca) introduciendo oxígeno en el paciente. El ritmo de la acción se sitúa en 100 comprensiones por minut o.

o. En cuanto a las ventilaciones, colocaremos nuestra boca sobre la boca del paciente e insuflaremos nuestro aire de manera que veamos que su tórax se eleva.

Mantendremos la realización de la maniobra RCP hasta el momento en que lleguen los servicios de emergencia.

Explicación de una RCP, por Julia Gómez (Cruz Roja)