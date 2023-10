¿Qué canciones identifican los artistas con las fiestas del Pilar?

Tras la buena acogida que tuvo durante el pregón de 2022 la composición 'S’ha feito de nuey', que entonaron desde el balcón consistorial los representantes de la jota como pregoneros, la canción se va a convertir desde el próximo día 7 en un nueva tradición de las fiestas del Pilar. El Ayuntamiento lanzó una consulta popular, ha ganado el ‘si’, y a partir de ahora en todos los pregones festivos se escuchará el que ya algunos consideran "nuevo himno de las fiestas".

No son muchas pero sí hay un puñado de canciones que evocan lo que sucede en torno al 12 de octubre a orillas del Ebro. El 'S’ha feito de nuey' sonará como prolegómeno del ‘Canto a la libertad’, de José Antonio Labordeta, cuyo ‘Somos’ también forma parte de la banda sonora de estos días. ¿Qué otras canciones se identifican con las fiestas? Hay para todos los gustos y de todos los estilos…

“’Al canto a la libertad’, deberíamos sumar el ‘Soy de Aragón’ de Kase O. y, en mi caso, todas las canciones de los Gandules, todas, pues es el grupo que más veces he visto en directo durante las fiestas de Pilar”. Quien esto afirma es Rober Laita, uno de los fundadores e integrantes de Artistas del Gremio, cuya banda firmó el año pasado una canción pilarista, que se hizo viral en los universos internautas. Se trataba de una animada versión de ‘Pa'l Pilar sale lo mejor’, un extracto de la conocida zarzuela ‘Gigantes y cabezudos’ que, por cierto, se estrenó hace exactamente 125 años en el Teatro Principal de Zaragoza.

Artistas del Gremio no son solo una de las formaciones que más ‘mal dan’ durante las fiestas, sino que llevan bien a gala ser aragoneses y, de hecho, otro de sus temas más recientes es una colaboración con el rapero ejeano J.Efe en el que dan un buen repaso a los símbolos de la ciudad (desde el cierzo, la Virgen o La Romareda) y en el que se respira también un intenso ambiente festivo.

"Precisamente creé esa canción porque pensaba que no había un tema que hablara de Zaragoza de forma generalizada y como merecía la ciudad", dice el rapero de origen ghanés, acostumbrado a ganar batallas de gallos. Si se le pregunta por qué canciones le evocan a él las fiestas ofrece dos alternativas: "Para mí, a nivel folclórico, me emociona con la jota de la Pilarica. La de ‘Soy nacido en Aragón’… Por otro lado, ahora me está llamando mucho la atención la que se canta en los partidos del Zaragoza, la de ‘Moverse, maños, moverse’, que creo que también es muy festiva".

Quienes son el alma de la fiesta y ya han aparecido mentados en líneas anteriores son Los Gandules, el histriónico (y chiripitifláutico) dúo formado por Roberto Montañés y Santiago Díaz. “A nosotros nos cuesta elegir una sola canción que identifiquemos con las fiestas, así que -como somos dos- vamos a hacer la trampa y nos permitirnos decir dos. Un imprescindible es ‘A mí no me llaman el tablón’, todo un clásico de las peñas de todas las fiestas. Por otro lado, creo que también habría que destacar la de ‘Viva la gente’’ porque Zaragoza en los días del Pilar está todo ‘petao’ de gente y la hay donde quieras que vas”, bromean.

Que el folclore y la música moderna hacen buenas migas es algo que no se cansan de demostrar artistas como Carmen París en su día (la de San Pablo fue pregonera de las fiestas en 2015) o el joven Javier Idoipe, que ha encandilado a la crítica nacional con su disco ‘Cierzo lento’. Idoipe acaba de presentar un nuevo single del disco ‘Suenan fuerte’, en el que incluye sonidos de zanfona, bandurria o de la cuerda crujiendo al montar las trangas del carnaval de Bielsa, y fue una de las actuaciones más celebradas las pasadas fiestas en la plaza del Pilar.

"Lo mejor para definir los Pilares es la canción clásica de 'Gigantes y cabezudos', la de 'sale lo mejor, los gigantes y la procesión", entona el músico aragonés. Idoipe dice que le recuerda a cuando de pequeño le perseguía la comparsa porque su padre tocaba la dulzaina está bregado en estas lúdicas carreras. "Defiendo más el 'Somos' que el 'Sh'a feito de nuey', porque creo que se identifica más con Zaragoza, mientras que la canción en cheso es más propia del Pirineo", apunta Idoipe, que también reconoce que el 'Soy de Aragón de Kase O. está siempre presente en las fiestas.

Si de tradición se trata es inevitable no citar algunas jotas que forman parte del imaginario de todos los zaragozanos como la que dice que la Virgen del Pilar es la que más altares tiene o como la de la palomica que no debe levantar tanto el vuelo. Cada rondalla tiene la suya preferida y algunos joteros, como Guillermo Val, que hace pareja con Elsa Medina, afirma que su jota favorita -al margen de la ‘Jota de los Amantes’ o la de Calanda- "sería 'Los altares, cantada, por ejemplo, por Nacho del Río" o su mítico profesor, Jesús Gracia. "Otra referencia popular y folclórica son las canciones que cantábamos a los cabezudos, al Morico, al Torero y compañía cuando nos perseguían con las trallas. Es como un recuerdo de infancia desbloqueado", explica Val.

Esta impronta aragonesa es la que los munícipes quieren subrayar al incorporar el 'S’ha feito de nuey', la canción que compuso Pepe Lera en cheso, la noche del pregón. La canción se reproducirá en playback y la letra podrá seguirse en las pantallas de la plaza del Pilar, en lo que confían en que se convierte en una suerte de karaoke multitudinario y municipal.

Al margen de jotas, La Ronda de Boltaña también tiene canciones que podrían considerarse himnos de las fiestas, entre las que destacan ‘Aquí’ o ‘La tronada’, y también otro clásico joven es el tema de Ixo Rai consagrado al 15 de agosto. Es curioso que esta canción suene y resuene siempre en el Pilar aunque sea con casi dos meses de retraso respecto a lo que dice su letra, pero -sin duda- sus acordes levantan a las masas, incluso si están de recena en la carpa de la cerveza. Otra deliciosa y ruidosa ‘descontextualización’ es la versión electrónica de la zarzuela de ‘Los Sitios’ de Zaragoza, que los espectadores del pabellón Príncipe Felipe conocen bien y que ha sonado más de una vez en las carpas de Valdespartera y en aquellas fiestas callejeras de la Maxima Independance. En este mismo espacio, cada vez que suena el 'Son mis amigos' de Amaral o algún clásico de Héroes del Silencio el efecto revigorizante sería digno de estudio.