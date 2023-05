J.Efe y Los Artistas del Gremio se marcan un himno rapero a Zaragoza

Juan Francisco Dapaah (Juanfri, J.Efe), ejeano del 99, ha lanzado un himno rapero a Zaragoza junto a Los Artistas del Gremio, banda cincovillesa que lleva el concepto de charanga a los más altos niveles, y con muchas millas recorridas en el mundo de la música. Dapaah vive ahora en Zaragoza, está acabando Derecho y trabaja en un almacén por las mañanas; además de darle a los codos y las rimas juega al fútbol, con notable reendimiento, en la UD San José del Grupo II de la Regional Preferente.

“Nací -explia Dapaah- en Ejea de los Caballeros. Mi familia procede de Techiman, en Ghana. Con el rap ando desde pequeñito, aunque fue a partir de los 13 años cuando empecé a meterme más en el asunto, a probarme. Al principio era un juego, y de hecho oía de todo: mi padre me pasaba rap americano y, por otra parte, en la escuela me enseñaron pronto a cantar jotas”.

El rap ganó la partida en lo musical, aunque Juanfri sigue abierto a otros estilos. “Empecé a escuchar mucho a Violadores del Verso y Nach; me llamaba la atención su capacidad para transmitir, retorciendo el lenguaje con detallismo. Máximo respeto para ellos”. Juanfri no choca con el hardcore y tiene sus letras explícitas, pero para el himno de Zaragoza tiró por un fraseo más suave. “Hay sitio para todo, pero este tema está hecho para que pueda llegar a todo el mundo”.

Además de sus esfuerzos en solitario, Juanfri está integrado en el grupo Corto Alcance, principal referencia del rap en Ejea. “Llevan más de 20 años en activo: yo entré hace 6, más o menos. Cubero es un rapero ‘old school, lleva ahí desde el principio y me dio la oportunidad; está también Larios, que es un poco mayor que yo, Pimpane como DJ y la última incorporación es Bea, que tiene una voz fantástica y clava los coros”.

El fútbol pudo imponerse

Hay historial de futbolistas de primer nivel que hay probado suerte en el rap: Pinto, el portero barcelonista, o el canario Jesé son los casos españoles más conocidos. Juanfri pudo haber hecho un camino similar. “El Ejea me dio la oportunidad de crío, y hace 10 años me fichó Osasuna, estuve un año en Tajonar. La experiencia fue muy buena, pero finalmente no me quedé”.

Dapaah también fue tanteado por el equipo más grande de su tierra. “Probé en el Zaragoza: compartí equipo con mi amigo Alberto Soro, que ya ha jugado en Primera. Luego he seguido a un nivel más amateur; este año, antes de venir a San José, donde estoy muy a gusto, estuve en el Santa Anastasia. Aquí llevo 11 goles en 11 partidos, no me puedo quejar. Y no me cierro puertas a jugar en alguna categoría superior, creo que puedo rendir bien, como este año”.

El hecho de tocar tantos palos no merma su pasión musical. “Me encanta escribir, y lo del himno surgió hace un par de años improvisando, con una base que busqué en la red. Tengo siempre a Kase.O en la mente, que me perdonen los demás, pero para mí es un referente. Y me apetecía describir Zaragoza tal y como la veo, mover sentimientos, hacer algo que una a la gente y le ponga contenta; ojalá suene en el Pilar este año. Tiré las líneas y la letra fue saliendo; hasta participé en una batalla de gallos a nivel promesa. No gané, pero a la gente que oyó la canción le llegó el asunto”.

Entonces aparecieron los Artistas del Gremio. “Nos conocemos bien de Ejea, saben que soy serio con esto y me contaron que querían hacer canciones con raperos. Ahí les dije que podíamos emplear la mía para el invento, y dijeron: “p’alante, Juan”. Me encantaría que me invitaran a algún bolo suyo este verano, el que quieran, para hacer la canción”.