José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza: "Antes de poner Medicina en Teruel hay un compromiso con Huesca"

Primera semana de clase. ¿Cómo está siendo la vuelta?Pues muy buena. Ha sido una adecuación fácil, además, el estudiantado ha podido de verdad tener vacaciones. Nos hemos adecuado a la realidad, somos universidad europea, los erasmus van mejor, se puede buscar empleo antes y también las prácticas. Al final, lo que pronosticábamos ha pasado y los resultados no han sido malos.

¿Los resultados de las recuperaciones han mejorado con respecto a septiembre?Tenemos que esperar unos años para ver una comparación real, pero no han sido malos. Los septiembre eran muy malos.

Este año la ocupación en primer año está yendo mejor.Si no reflejamos la caída demográfica y no la estamos reflejando, es un excelente resultado.

Continúa la implantación de la LOSU. ¿Cómo se va apagar la ampliación de profesores que exige?El Ministerio nos ha pedido a todas las universidades cuánto supone el gasto [la Universidad de Zaragoza calcula que son dos millones de euros]. Creo que va a hacer una plantilla única para que todos reflejemos cuál es ese gasto y su compromiso es financiarlo. Pero ya he advertido que los cambios vienen para quedarse. No vale decir que este año pagan la diferencia. Y el año que viene, ¿qué?

El acuerdo con la DGA pretendía costear en 2026 que se pudiera levantar la persiana. ¿Es ahora suficiente el dinero pactado?Lo que presupuestamos era en unas condiciones que no son las mismas. De todas maneras lo iremos analizando. Y habrá que analizar también otras medidas del Boletín Oficial del Estado (BOE) que nos afectan, que nos parecen muy bien, pero que cuestan dinero. El Gobierno de la nación tendrá que apoyar a los gobiernos autonómicos para que lo que pone en el BOE se puede implantar.

La Facultad de Filosofía y Letras ya es una realidad.Se estrena en el segundo cuatrimestre. No me lo creo, porque le ha cogido la pandemia, la falta de suministro, de repente no había aluminio para las ventanas... Pero ya está y es una obra preciosa.