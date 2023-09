Siete claves que marcarán el devenir de la educación en Aragón

Solo han pasado tres días desde que comenzó el curso académico y menos de un mes desde que la consejera del ramo, Claudia Pérez Forniés, tomara posesión en el cargo. Un tiempo en el que ha tenido que configurar su equipo y, además, terminar de preparar el inicio de las clases, intentando evitar al máximo los posibles sobresaltos. Con esta premura ha tenido que ahondar en el planteamiento de la legislatura y del modelo educativo que quiere llevar a las aulas. Las primeras pinceladas ya han provocado algunas críticas en sectores concretos pero, además de gestionar la imagen, deberá profundizar en el sistema.

1. Apuesta por la libertad, la excelencia y la equidad

El objetivo del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades es ahondar en una sistema educativo de calidad, en el que prime "la libertad, la excelencia y la equidad". Así comenzó la consejera Claudia Pérez Forniés la rueda de prensa de inicio de curso y lo volvió a reiterar el presidente Jorge Azcón el primer día de clase. Toda una declaración de intenciones que prácticamente replica lo recogido en el pacto de Gobierno con Vox. La defensa de la libertad de elección de centro escolar y también de tipo de educación por parte de los padres es una máxima desde que se puso en marcha la nueva ley educativa, la Lomloe. De hecho, el citado acuerdo también incluye la creación del ‘cheque escolar’ que permitirá asegurar el "derecho de los padres de elegir la educación que desean para sus hijos y promover la competitividad de los centros educativos". Quedará por ver en qué se materializa finalmente, tanto en el importe de ayudas como en requisitos para recibirlas; y si se llevan a cabo cambios en cuestiones ya establecidas, como la escolarización, para asegurar esa libertad de elección.

2. Los efectos de la bajada de la natalidad

Este curso se incorporan un 1% menos de alumnos y aunque la variación pueda parecer mínima se ha convertido en una constante que no parece que vaya a cambiar. Y el ejemplo más claro está en 1º de Infantil. Esta semana han comenzado su andadura en el colegio un total de 8.736 niños de tres años. Han sido 452 menos que el año anterior, lo que supone una caída de alrededor el 6%. Y sus efectos preocupan tanto a la Administración como al profesorado, ya que se corre el riesgo de interpretar que con menos alumnos no hacen falta tantos docentes. Ante ello, los sindicatos reivindican la necesidad de bajar las ratios –que en el caso de los colegios más masificados por la presión demográfica, en especial, en el sur de Zaragoza, llega a los 25 escolares– ya que, según defienden, así se mejora la calidad de la enseñanza. Además, como consecuencia de esta caída demográfica algunos centros empiezan a quedarse con muy pocos alumnos. La búsqueda o no de otros usos para los espacios que pueden ir quedando libres será otra de las tareas que deba abordar el bipartito PP-Vox.

3. En busca de modelos para ampliar la educación de 0 a 3 años

La implantación "progresiva" de la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años es uno de los propósitos de esta legislatura. Así lo aseguró el presidente Azcón el primer día del curso, pero nada detalló sobre cómo pretende que se convierta en realidad. Las opciones, a primera vista, son muy variadas. Pueden continuar con la ampliación de aulas de 2 años en más centros –en estos momentos ya hay 45– e ir, poco a poco, bajando los años que cubren. También pueden apostar por construir nuevas escuelas infantiles, concertar con las privadas existentes o seguir la estela ya impulsada por Azcón en el Ayuntamiento de Zaragoza y dar ayudas a las familias para compensar parte de la diferencia de precio. En estos momentos, el Gobierno de Aragón está adecuando sus once escuelas infantiles para adaptarlas a la normativa actual. También costea el profesorado de más de 160 guarderías en 158 municipios y las capitales de provincia tienen escuelas infantiles públicas propias. Pese a ello, son muchos los niños que continúan sin ese acceso gratuito o con precios más reducidos en la etapa de 0 a 3 años.

4. La ampliación de los conciertos al bachillerato

Otra de las promesas del presidente de Aragón, Jorge Azcón, en plena campaña electoral fue la concertación progresiva del bachillerato. Esta apuesta viene a refrendar el derecho a la libertad de elección de centro que tanto defiende el nuevo Ejecutivo. Sin embargo, esto no ha evitado que no haya sido cuestionada. Nada más anunciarse, la medida ya provocó críticas desde las familias de la escuela concertada y también por parte de algunos sindicatos. No obstante, el bipartito PP-Vox no descubre con esto nada nuevo, puesto que en Aragón ya existen centros que cuentan con el bachillerato concertado, bien por provenir de antiguas secciones filiales o por incluir en su oferta la Formación Profesional (FP). Son el Santo Domingo de Silos, San Valero, El Buen Pastor, Salesianos, la Salle Santo Ángel y Enrique de Osso en Zaragoza. También cuentan con esta opción en Salesianos Laviaga-Castillo de La Almunia y en Monzón. De momento, nada de sabe sobre los tiempos que manejará el Departamento de Educación ni si se hará de manera generalizada o con condiciones.

5. Un polémico pin parental que está en el aire este inicio de curso

Una de las medidas estrella del partido de Santiago Abascal es que los padres tengan derecho a vetar actividades complementarias impartidas en horario escolar. Aunque esta denominación no aparece expresamente en el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para la gobernabilidad en la Comunidad, sí se abre la puerta a establecer que los progenitores tengan que dar su consentimiento o no a que participen en charlas y talleres. "Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares", dice exactamente uno de los puntos del acuerdo. No obstante, el presidente aragonés, Jorge Azcón, negó en su primera entrevista como nuevo jefe del Ejecutivo autonómico que el documento lo contemplara. "Otra cosa es que la izquierda haya interpretado que eso es un hipotético pin parental. Estamos hablando de que los padres tienen que ser informados de las actividades que realizan sus hijos. Y es evidente que los padres participan en las decisiones del Consejo Escolar en las que se aprueban las actividades escolares", dijo.

6. El nuevo plan de infraestructuras del que ya se está hablando

Las obras acabadas ‘in extremis’ en el colegio Ana María Navales del barrio zaragozano de Arcosur han sido uno de los problemas que ha enturbiado el inicio de este curso. Los responsables de Educación ya han empezado a hablar de un nuevo plan de infraestructuras que planean que vea la luz a lo largo de este primer año de legislatura. Así se lo transmitieron, al menos, a las familias del Navales en el transcurso de la reunión que mantuvieron el pasado jueves. El anterior gobierno cuatripartito (PSOE, Podemos, CHA y PAR) ya dejó licitadas actuaciones como los aularios de secundaria de los centros de Parque Venecia y Arcosur. Una decisión que tendrá que tomar el bipartito en breve es si finalmente apuesta o no por reubicar el colegio María Zambrano de Parque Venecia tras las inundaciones que sufrió el pasado 6 de julio. Del primer programa 2016-2020 del anterior Ejecutivo la asignatura pendiente es la nueva Escuela de Hostelería de la capital aragonesa. Lo que es seguro, es que no le faltaran ‘novios’ a este nuevo plan de equipamientos.

7. La jornada lectiva reducida y los salarios de los docentes

Los sindicatos están pendientes de reunirse con el nuevo equipo del Departamento de Educación, desde el que ya se les ha trasladado que una vez transcurridos los primeros días del inicio de curso se les convocará a un encuentro con el director general de Personal, Formación e Innovación, Chema Cabello. Una de las preocupaciones de las organizaciones pasa por si se va mantener la reducción de la jornada lectiva que se venía reivindicando desde hace tiempo y que se ha empezado a aplicar este curso tras el acuerdo alcanzado con el anterior Gobierno aragonés a medio año de la cita con las urnas. Tendrá que ser en el curso 2024-2025 cuando se alcancen las pretensiones sindicales: 18 horas lectivas en secundaria y 23 en infantil y primaria. Algunas centrales han mostrado también su inquietud por la medida del pacto PP-Vox en la que se recoge que se reforzará la inspección "para preservar la calidad de la enseñanza, sacando la ideología de las aulas". La reducción de la interinidad y la mejora de las retribuciones de los docentes son otros dos ejes de la política educativa.