Piden tres aulas prefabricadas para aliviar la saturación del único instituto de Monzón

El Mor de Fuentes, único instituto público de Monzón con 930 alumnos entre ESO, Bachillerato y FP (una veintena más que el año pasado) ha vuelto a iniciar el curso con la biblioteca, el salón de actos y las aulas de plástica y música convertidas en clases normales por la falta de espacio.

La amypa denuncia que es una saturación crónica y demanda instalar tres aulas prefabricadas hasta que esté construido el nuevo instituto que se reclama y para el que no hay ni presupuesto ni plazo de obras aún por parte del departamento de Educación.

"El mensaje que nos lanzaron hace cinco años de que el aumento de alumnos era puntual, se ha demostrado que no lo es. Y seguimos siendo un instituto desbordado y que renuncia a muchas cosas. Pero si no se toma una solución que rebaje la presión hasta que haya un nuevo instituto, que hoy por hoy sólo pasa por colocar aulas prefabricadas, la atención y la educación se verán resentidas", advierten.

La petición fue desestimada por la anterior directora provincial de Educación, Amparo Roig, y ahora vuelven a trasladarla a la nueva responsable, Mónica Martínez.

Mientras, la recurrente demanda sobre la construcción del segundo instituto público se ha reactivado con el inicio de curso. Cambiar presentó en el último pleno una moción para facilitar la construcción, algo que sirvió para escenificar el desencuentro entre el equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, y la oposición (PSOE, Cambiar, PAR y Vox).

Solicitaba una reunión con la nueva consejera de Educación para abordar este asunto y a la vez que el Ayuntamiento destinará una partida presupuestaria para urbanizar la parcela en el barrio de La Carrasca que adquirió el pasado mandato para el nuevo centro.

El alcalde, Isaac Claver, informó de que ya había pedido un encuentro con la titular de Educación pero rechazó destinar una cantidad de dinero sin tener aún el anteproyecto de la DGA "porque nos sabemos qué requerimientos nos exigirán a la hora de urbanizar". Dejó claro que el nuevo instituto es para ellos "una prioridad y un compromiso" pero pidió darle un poco de tiempo a la nueva responsable del departamento.

Por su parte, Educación afirma que el anteproyecto, que tiene una partida reservada de 80.000 euros, se licitará "cuanto antes".

"Que sea una realidad en estos cuatro años"

Las amypas de los colegios de la comarca del Cinca Medio y de la plataforma por un segundo instituto público para Monzón mostraron su "decepción y tristeza" por el desacuerdo político. "Llegará 2024 e iniciaremos el curso igual, y 2025, 2026 y así seguiremos sumando", criticaron. Y lamentaron que no se hubiera logrado al menos el compromiso de incluir en los presupuestos de 2024 la partida para sacar del terreno el transformador y desviar la línea de eléctrica, que asciende a 25.000 euros. Pese a todo, van a seguir luchando "para que el nuevo instituto sea una realidad en estos cuatro años" y no descartan nuevas movilizaciones si no hay avances.