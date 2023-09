El curso empieza en Huesca con protestas por la falta de auxiliares de educación especial

El curso escolar ha empezado con normalidad en la provincia de Huesca, pero también con alguna protesta por falta de personal, como la protagonizada por las familias del colegio Pedro J. Rubio de la capital oscense, que minutos antes de que los niños entraran a las aulas tras las vacaciones han desplegado una pancarta para denunciar el inicio de las clases sin técnicos de educación infantil, sin auxiliares de educación especial y sin todas las plazas cubiertas del profesorado.

El principal problema es que no se han cubierto 25 plazas de auxiliares de educación especial en la provincia, tal y como ha reconocido la dirección provincial. La Amypa del Pedro J. Rubio envió ayer una comunicación a los padres para informarles de "los recortes impuestos por el Gobierno de Aragón" en las horas de ese personal, pasando de las 157 que había el año pasado a 87,5, "una merma de casi la mitad de los recursos humanos". El presidente de la asociación, Sergio Benabarre, lamenta que tendrán que el servicio tendrá que ser suplido por las propias familias o los profesionales del centro. Asegura que esto no afecta solo a su centro sino que es un problema generalizado.

"Además, el comienzo de curso se complica por no estar cubiertas todas las plazas de profesorado y por la no existencia de técnicos de educación infantil", señala la Amypa, una situación "grave" que ha motivado la protesta.

La directora provincial de Educación en Huesca, Mónica Martínez Rapún, que ha comparecido en el colegio Sancho Ramírez de Huesca para dar cuenta del inicio del curso, ha hablado de que la tónica en el inicio del curso es de "normalidad, habitual estos años atrás", aunque ha reconocido que puede haber "algún pequeño percance, que será el mínimo".

Respecto a las 25 plazas de auxiliar de educación especial en la provincia de Huesca y a las quejas de los padres, Martínez ha precisado que no se han suprimido "sino que no se han adjudicado". "Somos conscientes de que es un problema importante y la educación especial necesita de unos recursos que hay que proporcionar a los alumnos y a las familias. Estamos trabajando porque es un tema muy sensible y esperamos a que haya un tercer llamamiento".

Todas las rutas de transporte están adjudicadas, hay 197 en la provincia, tres más que el año pasado, una en Montmesa y dos en el CRA Montearagón. Respecto a la del instituto Pirámide de Huesca, seguirá como en el curso pasado, de manera que los alumnos tienen que esperar casi 40 minutos en el traslado o recogida, en un trayecto de entre 10 y 15 minutos. El conflicto ha generado repetidas quejas en los últimos años. "No hemos tenido tiempo material" para solucionarlo, ha justificado la directora provincial, "nos hemos encontrado con problemas heredados", pero se ha comprometido a intentarlo.

Las aulas prefabricadas seguirán un curso más en el instituto Sierra de Guara. Verónica Lacasa

Por otra parte, el instituto Sierra de Guara de Huesca seguirá con las aulas prefabricadas, mientras se ejecuta la ampliación. "Hay temas que hay que retomar, pero llevamos una semana escasamente aterrizados", ha comentado Mónica Martínez. Otra de las necesidades en Secundaria es la construcción del segundo instituto de Monzón. "Mantuve una reunión con el alcalde de Monzón y apoyaremos para que sea una realidad lo más pronto posible", ha asegurado.

El PSOE de Huesca ha denunciado "el desastroso inicio de curso en muchos centros de la ciudad, con falta de auxiliares de infantil y de educación especial".

Los socialistas oscenses consideran que la nueva consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, "ha tenido tiempo suficiente desde su toma de posesión el pasado 12 de agosto para planificar la vuelta al cole, debería haber sido su mayor prioridad, pero claro está que le ha venido grande”, ha señalado la portavoz, Silvia Salazar.