Aragón se recupera de la DANA: "No puede ser que cada ciertos años se inunde el pueblo"

Contra la naturaleza no se puede luchar. "Pero algo hay que hacer", dicen los vecinos de Tauste. No es la primera y probablemente no sea la última vez que una lluvia casi de carácter torrencial anega garajes, bajos e incluso casas en este municipio. "Solo pasan desastres donde cae el agua así", aseguraba este domingo Jesús Ortega, mientras observaba la marca que dejó el agua en la calle de San Francisco al alcanzar las ventanas de una vivienda. A pesar de que no hubo que lamentar grandes daños, los taustanos trataban de recuperarse del susto vivido el sábado con los 129,7 litros por metro cuadrado que la DANA descargó en el pueblo en apenas tres horas. Y quedó claro que el Barranco de Santa Bárbara no es capaz de soportar trombas como esta.

Margarita Belegay se encontraba este domingo por la mañana dando manguerazos a la estrecha acera que transcurre frente a su vivienda para evitar que algún vecino cayera al suelo por la acumulación de barro. "Esperemos que mañana -por este lunes- vengan las brigadas a limpiar", comentaba con otras vecinas. Junto a su calle transcurre el Barranco de Santa Bárbara. "Con todo lo que cayó ayer... Saltaba hasta el muro. Se supone que canaliza el agua y se la lleva, pero no es así cuando llueve tanto", asegura esta vecina. Entró a su garaje y todavía se podía ver la marca del agua hasta casi las rodillas. "En esta ocasión ha sido menor. Las últimas veces, que fueron dos seguidas, cayeron muchísimos litros y en la casa dejó una marca de 40 centímetros", añadía Belegay.

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Francés, expresaba que este lunes comenzarían a limpiar las calles más afectadas, como la ya citada de San Francisco, la iglesia de San Antón o las viviendas cercanas al centro de salud. "Habrá que buscar una solución, porque no puede ser que cada ciertos años se nos inunde el pueblo", expresa, con respecto al Barranco de Santa Bárbara. "Deberían quitarlo de aquí", manifestaba por su parte Jesús Ortega.

Mientras que la zona cercana a la Plaza de Toros de Tauste seguía llena de barro y agua en la mañana de este domingo, algunos vecinos ya habían limpiado sus hogares y descubrían algunas nuevas afecciones. "Las neveras han debido de romperse. No podía abrirse ni la puerta de la cantidad del agua que había entrado", comentaban Gabriel y Moisés frente al bajo inundado de una casa. Se fue la luz del lugar, pero el problema debía estar en los electrodomésticos. En esta misma vía, algunos coches no arrancaban y a otros se les encendió la luz de emergencia en la tarde de la fuerte tromba de agua.

Dos retenidos en Pedrola

Tauste no fue el único municipio afectado el sábado por la DANA en Zaragoza. En Pedrola, cinco vecinos se quedaron atrapados en sus casas, ya que se formó un río entre ellas, impidiendo su salida. La Guardia Civil evacuó a tres de ellos a María de Huerva en la mañana de este domingo. Las otras dos personas son un matrimonio mayor, que no pudo ser evacuado al no tener acceso a la vivienda, pero se encuentran "en perfecto estado" y no lo necesitaron en ningún momento, según fuentes de la Benemérita.

Además, en Tarazona se desprendió la fachada de una casa deshabitada en mal estado del barrio de San Miguel. Todo apunta a que fue a causa de las precipitaciones, aunque el Ayuntamiento no pudo confirmarlo ya que muchos inmuebles del casco histórico tienen problemas de conservación. El paramento cayó sobre la vía pública, pero no hubo que lamentar daños personales.