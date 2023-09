Un gran desprendimiento de rocas deja aislado por carretera Beceite

Un gran desprendimiento de rocas ocurrido a primera hora de este domingo ha cortado la única carretera de acceso al casco urbano de Beceite, una de las localidades más turísticas de la comarca del Matarraña y en la que viven 550 vecinos.

El derrumbe, que no ha producido daños personales, ha sido provocado por las intensas precipitaciones que registra el Matarraña desde este sábado. Vecinos de Beceite han explicado que aunque las lluvias no están siendo torrenciales, el agua empezó a caer ayer tarde y no ha cesado todavía.

Un gran desprendimiento de rocas ocurrido a primera hora de este domingo ha cortado la única carretera de acceso al casco urbano de Beceite.

Las únicas vías de comunicación que tienen ahora los vecinos de Beceite son caminos forestales y la pista asfaltada que conduce hasta el pantano de Pena y de allí a Valderrobres. No obstante, esta última vía es estrecha, no tiene línea divisoria de carriles y supone un recorrido de 10 kilómetros frente a los seis que separan Beceite de Valderrobres por la carretera TE-V-3350, que es la que ha quedado interrumpida.

De hecho, la Guardia Civil ha establecido un desvío alternativo para ir desde Valderrobres a Beceite a través de la A-1414 (en dirección a Fuentespalda) y la CH 1001 hacia el embalse de Pena.

Las rocas, de gran tamaño, han obstruido el túnel que permite el paso de la TE-V-3350 hasta Beceite. La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha activado el operativo de emergencia del Servicio de Vías y Obras y técnicos de esta institución se desplazan al lugar del suceso para evaluar la zona y establecer el dispositivo de limpieza de la vía que permita reabrirla lo antes posible.

Un hostelero de Beceite ha explicado que él ha pasado por el túnel con su vehículo sobre las 10.00 de este domingo con total normalidad y que ha sido poco después, entre las 10.30 y las 11.00, cuando se ha producido el derrumbe.

El alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, ha calificado el desprendimiento de "brutal" y ha alertado de que las comunicaciones telefónicas han podido quedar dañadas, pues no ha logrado contactar con su homólogo de Beceite ni por teléfono móvil ni fijo.

También se han registrado desprendimientos en otras carreteras del Matarraña, si bien sin llegar a cortar la circulación. En la TE-V-3303, entre Cretas y Lledó hay que circular con prudencia por la caída de piedras a la calzada mientras los operarios ya trabajan en su retirada.

La otra carretera que registra derrumbes está entre La Fresneda y La Portellada, donde existe un tramo con un carril cortado, por lo que también se pide circular con precaución.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de la posibilidad de intensas lluvias, de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, en el Bajo Ebro y Bajo Aragón, con la posibilidad de crecidas súbitas importantes en barrancos y cauces menores.

El temporal ha dejado ya en el embalse de Pena en las últimas 24 horas 63,2 litros por metro cuadrado; en Monroyo, 46,8; en Valjunquera 36; y en Valderrobres 43,4 litros por metro cuadrado.