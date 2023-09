Balance de daños de la DANA en Aragón: tareas de limpieza en Tauste y Pedrola, donde dos vecinos siguen aislados

La Guardia Civil de Zaragoza ha evacuado en Pedrola a tres vecinos de su vivienda tras el paso de la Depresión Aislada a Niveles Altos (DANA) --o gota fría-- que azota este fin de semana en el centro y sureste de la Península. Otros dos vecinos del municipio, un matrimonio de avanzada edad, continúan en buen estado aislados en su domicilio, ya que los vehículos de rescate todavía no han podido acceder hasta él. Todos ellos se vieron sorprendidos en sus casas, en una zona de huertos, por la tromba de este sábado, que hizo bajar una gran cantidad de agua por los barrancos de la localidad.

Los tres evacuados han sido trasladados hasta localidad de María de Huerva en perfecto estado.

Balance de daños en Tauste

Las fuertes lluvias provocaron daños en varios puntos de la provincia de Zaragoza. Una de las localidades más afectadas fue este sábado Tauste, donde llegaron a caer más de cien litros por metro cuadrado causando la inundación de calles, bajos y garajes. Este domingo, los vecinos afectados hacían balance de daños. “A ver si mañana vienen las brigadas a limpiar”. Esta era la frase más pronunciada a lo largo de la mañana de este domingo en Tauste. Varios vecinos, tras amanecer, se empeñaban en su tarea de limpiar de barro y agua la entrada de sus casas y garajes, algunos anegados. Ya estaban más tranquilos, según el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Francés, quien aseguraba que este lunes se pondrán manos a la obra para limpiarlo todo.

Por suerte, no hay que lamentar grandes daños. El agua se coló en algunos garajes, afectó a varios coches estacionados, y produjo algunas inundaciones en las viviendas de la zona del centro de salud y cerca de la iglesia de San Antón. Pero estas lluvias de carácter casi torrencial ya no sorprenden a los vecinos de Tauste, que lamentan que el Barranco de Santa Bárbara no tiene la capacidad suficiente para soportar tales cantidades, y siempre acaba desbordándose. “No se puede luchar contra la naturaleza, pero hay que hacer algo ya”, expresaba el regidor.

Por otra parte, en Tarazona se ha derrumbado la fachada de una vivienda y ha acudido un arquitecto al lugar para evaluar lo que se deba hacer. No ha habido daños personales.