Sabiñán estrena un vídeo sobre el Papa Luna como reclamo turístico

El Ayuntamiento de Sabiñán quiere lograr que haya más visitantes tras instalar el cráneo del Papa Luna en la iglesia de San Pedro (desde julio de 2021) y han mostrado a sus vecinos dos vídeos que se proyectarán dentro de dos meses para destacar la historia de Benedicto XIII y el valor ecológico del municipio.

El alcalde Ignacio Marcuello, presidente de la comarca de Calatayud, detalla que el montaje se mostrará al lado de la capilla de Santa Ana, donde están expuestos los restos, y valoró que el estreno realizado el pasado sábado, 19 de agosto, "gustó bastante" a los habitantes.

El director Germán Roda ha realizado una adaptación del documental titulado ‘600 años sin descanso: el Papa Luna’ para La 2, y otro reportaje más turístico sobre la localidad de Sabiñán, ligado al patrimonio natural, entre la floricultura y la jardinería. "Tenemos dos árboles monumentales, un enhebro y un ciprés, y otros 18 que tienen una historia de más de 500 años, como unos olivos de la familia de Baltasar Gracián", apuntó.

El escenario religioso se llenó el pasado sábado al proyectar los vídeos promocionales, que pusieron el broche de las fiestas patronales de San Roque Se reunieron unas 200 personas que siguieron en interés la narración ya que, como explica Santiago Cabello de Tintaura S.L., a final de año se hará una visita virtual en la iglesia y se podrán ver en Youtube.

Los restos de Benedicto XIII regresaron en julio a este municipio después de que fueran cedidos al Gobierno de Aragón y el Arzobispado de Zaragoza para utilizarlos entre marzo y julio de 2023 en una exposición celebrada en el Alma Mater Museum.

"Los documentales no solo documentan si no que se quedan para siempre. Los tratamos como si fuera un libro y es más cómodo", recalca Germán Roda. "Es necesario hablar más del Papa Luna para recuperar su historia y que la Iglesia lo reconozca y le quite su apelativo antipapa", concluye.