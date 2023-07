Marta Lallana triunfa en Shanghái con su película 'Muyeres': "La extinción de la memoria emociona igual aquí que en China"

Parece que no se cansa de recoger premios. Tras el éxito de su película ‘Ojos Negros’, por la que obtuvo la Biznaga de Plata del Festival de Cine Málaga, la cineasta Marta Lallana (Zaragoza, 1994) regresa a escena con ‘Muyeres’, un filme sobre la memoria y las tradiciones, que acaba de obtener dos galardones de rango mayor en el festival de cine de Shanghái. Uno es el Gran Premio del Jurado (el equivalente a mejor película) y el otro el de Mejor Cinematografía.

“Los premios son importantes en la medida en que ayudan a poner la película en el mapa. Yo lo que quiero es que tenga difusión y recorrido, pero tampoco hay que obsesionarse con los galardones ni creo que me esté malacostumbrando a ellos”, dice la zaragozana, que confía en poder seguir moviendo la cinta por festivales durante el próximo otoño. “Lo cierto es que participar en Shanghái fue una sorpresa porque es un festival muy importante en Asia, en realidad, es un ‘clase A’ a nivel mundial, aunque haya que hacer más esfuerzos para darle cobertura y que tenga repercusión en los países de Occidente”.

Un momento de la presentación de la película en Shanghái. Heraldo

Lallana está muy satisfecha de que una propuesta como la suya haya emocionado en China, a pesar de que el eje vertebral de ‘Muyeres’ son los cantares tradicionales de los valles asturianos. “No es una película que hable de folclore propiamente dicho. Es un filme que trata sobre la pérdida de la memoria, sobre una manera de vivir que se va diluyendo. Trata del fin de una generación de mujeres que tienen una relación especial con la naturaleza, con su comunidad, con la forma de entender el mundo… Creo que eso sí es universal y se puede entender igual en Shanghái que aquí”, dice Lallana, subrayando que tanto la música como el cine son, igualmente, dos lenguajes que se entienden en todas las culturas.

"El proyecto es frágil y humilde. Las mujeres asturianas no se creen que hayan llegado hasta Shanghái"

‘Muyeres’ se empezó a gestar en 2019 cuando el productor musical Raül Refree, que ya había hecho la banda sonora de ‘Ojos Negros’, comenzó a trabajar con Rodrigo Cuevas investigando la tradición de los romances asturianos para el disco ‘Manual de cortejo’, que con el que el artista de las madreñas (los zuecos de madera) ha recorrido distintos escenarios de Aragón.

“Conocí la historia de esas mujeres y su tradición, y me pareció fascinante. La primera vez que viajamos parte del equipo a Asturias con la película ya en la cabeza fue en enero de 2020. Yo esperaba encontrarme una realidad y me topé de golpe con otras: del listado de mujeres con las que tenía intención de hablar, algunas habían muerto y otras estaban muy enfermas. Me di cuenta de que perseguía algo que estaba dejando de existir”, dice la cineasta.

Uno de los fotogramas de 'Muyeres'. Heraldo

La idea de fondo del proyecto fue cambiando con el paso de los meses -meses de pandemia que complicó las grabaciones-, pero poco a poco se fue dando forma a ‘Muyeres’, gracias a la complicidad de “un equipo pequeñito” y de algunos aliados como Xosé Ambás, un conocido etnólogo de la zona que lucha por que las tradiciones no caigan en el olvido. “Él nos puso en contacto con muchas de las ‘informantes’, que así las llaman, y el ir de su mano fue una ayuda colosal porque permitió ganarnos fácilmente la confianza de estas mujeres”. Lallana ha mantenido con ellas una relación durante más de año y medio y, “al margen de aprender mucho de ellas, hemos entablado una amistad muy bonita”. De hecho, uno de sus planes de verano es poder ir a Asturias a hacer una proyección comunitaria porque “están muy contentas de lo que ha sucedido en China”. “Yo les enviaba vídeos desde la entrega de premios y no se lo creían. El proyecto es humilde, frágil y creo que para ellas y para nosotros estos encuentros era como estar en familia. Quiero agradecerles y devolverles esa calidez”.

‘Muyeres’ continuará en unas semanas su recorrido por festivales y quizá para finales de año pueda estrenarse en las salas comerciales. Después llegaría el turno de las plataformas, que en ocasiones dan una segunda vida a estas películas de autor. El hecho de que Raül Refree (productor de Rosalía o el Niño de Elche) sea uno de sus intérpretes principales puede tener tirón, pero “en realidad no está actuando, es él pero no es él: su papel es el de un músico investigador que viaja a la zona para registrar estos cantos antes de que se extingan y me gusta esta capa de lectura que será diferente para quien lo conozca y sepa a qué se dedica y para quien no”, dice la autora.

Lallana, en el rodaje, con el director de foto Toni Vidal. Heraldo

Aunque sus dos últimos títulos tengan estrechos vínculos con la tradición y el terruño (‘Ojos Negros’ es el anterior, que transcurría en la localidad turolense), Lallana no cree que su cine se pueda etiquetar como exclusivo del ‘mundo rural’. “Me gusta la vida contemporánea, vivo en Barcelona y escucho música y veo cine de mi tiempo. Sí es cierto que pueden ser temas recurrentes en mis historias la memoria y las raíces, pero no es una obsesión el mirar al pasado. Simplemente, a veces vivimos demasiado rápido y siento que hay cosas a las que no prestamos la atención que merecen y que nos acabamos perdiendo”.

A este respecto, cita el ejemplo de un romance asturiano “que tiene más de 500 años y ha llegado hasta nuestros días, hasta la película”, gracias a su ‘conservación’ en los recónditos valles del norte de la península y a que se ha valorado lo suficiente. Ahora, también, los premios que llegan desde China dan más importancia a aquellas montañas, aquellas mujeres y aquel imaginario lleno de monstruos enmascarados que bailan bajo la luna y construyen innumerables leyendas.