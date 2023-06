Azcón acusa a Lambán de estar en "rebeldía electoral" y le exige que inicie el traspaso de poderes en el Gobierno de Aragón

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha pedido al socialista Javier Lambán, que asuma que quien gana las elecciones tiene la iniciativa de formar Gobierno. Así lo ha indicado en las Cortes, después de que el presidente en funciones no haya acudido a la reunión a la que convocó por carta. "Que Lamban no haya querido hablar es anormal. Se equivoca. No se pueden dejar las sillas vacías en democracia. Hay que actuar conforme a los resultados y hay que ser coherentes con el resultado de las urnas", ha indicado.

También ha afeado al líder socialista que acuse al ganador de las elecciones, tras comparar al PP con "trileros" y llamarlos "mezquino", y tildar de "monaguillos e incautos" a Teruel Existe y el PAR. "No es el camino insultar a los rivales políticos", le ha recordado. Ha pedido, además, que respete la democracia, rechazando su propuesta de aislar a los siete diputados de Vox.

Azcón mantiene su intención de Gobernar en solitario. La próxima cita concertada será con Vox, aunque ha declinado desvelar cuándo será. A los de Santiago Abascal les van a pedir que abstengan, como va a hacer con los demás.

Por su parte, Lambán quiere proponer al líder del PP y ganador de las elecciones, Jorge Azcón, la celebración de una reunión esta semana en el edificio Pignatelli para analizar los resultados del 28-M. Ya remarcó la semana pasada que él todavía es el presidente de Aragón y que, por lo tanto, le correspondía citar a Azcón y no al revés.

El objetivo de los socialistas es articular al menos una mayoría suficiente con el resto de los partidos de izquierda y Teruel Existe o PAR que fuerce a Azcón a "retratarse" con Vox el día en que sea elegido presidente de Aragón.