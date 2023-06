Emma Buj: "El PSOE ha confrontado con el Ayuntamiento de Teruel y lo ha pagado en las urnas"

¿La mayoría absoluta que ha conseguido en el Ayuntamiento de Teruel, la única en las tres capitales aragonesas, supera sus previsiones?

Durante las semanas previas a las votaciones, las encuestas no nos daban mayoría absoluta, pero yo, por la calle, percibía un ambiente propicio y la gente me decía que la iba a sacar. Eso me hacía pensar que era posible.

¿Cuál es la clave del crecimiento electoral del PP para pasar de 7 a 11 concejales?

Está en haber trabajado muy cerca de los turolenses en una legislatura muy complicada. Lo he hecho de la mano de la sociedad, me he implicado a nivel personal. El trato personal y la relación constante con el ciudadano se han traducido en un apoyo mayoritario. En la ciudad, la candidatura municipal ha recibido 1.298 votos más que el PP en las autonómicas y eso tiene que ver con la forma de gestionar el Ayuntamiento.

¿Ha influido la descomposición de Cs y el hundimiento del PAR?

Es evidente que sí. En toda España la descomposición de Ciudadanos, que se había llevado muchos votos del Partido Popular, devuelve ese electorado al PP. Pero no es un fenómeno propio de la ciudad.

¿El gobierno municipal será monocolor?

Desde 2003 solo han tenido delegaciones los miembros del equipo de gobierno. Es lo normal y en esa línea trabajo. Solo los concejales del PP gestionarán. Aunque, como es tradicional, el principal partido de la oposición presidirá la Comisión de Hacienda. Es una cortesía institucional. Tras la toma de posesión, hablaré con todos los grupos de menor a mayor.

¿La continuidad será la tónica general?

Habrá cambios por la incorporación de nuevos concejales al grupo popular, que solo conserva cuatro ediles del anterior equipo. Lo normal es que los concejales que repiten conserven las mismas áreas que llevaban.

¿Qué espera de Teruel Existe como principal partido de la oposición?

Está por descubrir, pero de todos los grupos de la oposición espero lealtad con la ciudad, que trabajen por el bien de Teruel y hagan aportaciones en positivo y críticas constructivas.

Entre quienes repiten, está el segundo teniente de alcalde de la anterior corporación, Juan Carlos Cruzado. ¿Conservará su cargo?

Pasará a ser primer teniente de alcalde, puesto que en la pasada corporación ocupó Ramón Fuertes, de Cs. Está por decidir cuántos tenientes de alcalde habrá. Habrá tantos como áreas de gestión y no serán más de cuatro.

¿Recuperará la figura del jefe de gabinete, como ya intentó en la anterior corporación?

Sin duda. Tengo recomendaciones de los servicios técnicos que dicen que un ayuntamiento de capital de provincia no puede estar sin jefe de gabinete. Es una figura que facilita el trabajo de los funcionarios. No quiero incrementar el gasto global de cargos del Ayuntamiento, pero sí reorganizarlo.

¿Cuál de los proyectos estrella anunciados en campaña es su prioridad?

Quiero impulsar la mejora de la carretera de Villaspesa y licitar antes de fin de año la redacción del proyecto del auditorio en el solar de Cofiero. También es prioritario impulsar las obras en marcha, como el pabellón de la Fuenfresca, el ascensor del Carmen, la Cuesta de los Gitanos y la piscina climatizada.

¿Qué plazo le pone a la promesa electoral del PP de implantar en Teruel la carrera de medicina?

No me atrevo a poner plazos, pero tengo claro que existe el compromiso de trabajar en ese objetivo. No es fácil, hay que dar muchos pasos, pero me pondré a trabajar desde el primer minuto.

¿Es factible?

Es muy ambicioso, pero me gustan los grandes retos, porque lo fácil lo hacen los demás. Es factible. Entra en una estrategia de Comunidad. Zaragoza tiene una facultad de medicina, Huesca tiene estudios y queremos que Teruel también los tenga. Se enmarca en un panorama de falta de médicos y queremos que Aragón sea un polo de atracción de estudiantes de medicina.

El nuevo PGOU, en trámite desde hace 20 años, ¿se va a aprobar en esta legislatura?

Sin duda. Se aprobará inicialmente en el último trimestre de 2023. Por lealtad institucional, hay que explicar el PGOU a los nuevos concejales, que son más de la mitad de la corporación, porque van a votar uno de los documentos más importantes de la ciudad y no quiero llevarlo a votación sin que lo hayan podido estudiar para buscar el mayor consenso posible.

¿Le va a recordar a Alberto Núñez Feijóo, si gana las elecciones generales, su compromiso de aplicar el máximo de bonificación a las empresas de la provincia como anunció en Teruel en la precampaña del 28-M?

Su victoria en las elecciones generales va a adelantar mucho el cumplimiento del compromiso. Tanto Jorge Azcón como yo esperábamos que el anuncio se cumpliera en diciembre, pero sin duda la aplicación se adelantará porque a Pedro Sánchez le queda menos para irse. Cuando Feijóo vino a Teruel se había hecho una labor previa de estudio de la propuesta y de cómo se podía llevar a cabo. Era un tema estudiado.

¿Con Jorge Azcón mejorará la relación de la Presidencia de la DGA con el Ayuntamiento?

Sin duda. Todo el mundo que ha querido ponerse de acuerdo conmigo lo ha conseguido, porque soy persona de consenso. He tenido una extraordinaria relación con los consejeros José Luis Soro, de CHA, y Maru Díaz, de Podemos, y con todos los que han querido tenerla.

¿A qué achaca la mala relación con la Presidencia del Gobierno de Aragón?

El PSOE estuvo empeñado en confrontar permanentemente a las instituciones con el Ayuntamiento pensando que le daría rédito político, pero es evidente que no ha sido así. Esa voluntad de confrontación tiene que ver con el mal resultado socialista. Desde todas las instituciones que gobernaba, como la DGA o la DPT, el PSOE ha buscado el enfrentamiento con el Ayuntamiento, perjudicando los intereses de los turolenses, que se lo han hecho pagar en las urnas.

Revisar el contenido del Museo de la Guerra Civil

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, considera que uno de los proyectos estrella de la DGA en la pasada legislatura en la ciudad, el Museo de la Guerra Civil, “debe seguir adelante si está adjudicado”, pero, a continuación, matiza que le “gustaría que el futuro Gobierno de Aragón revise los contenidos para que sea un museo para la paz”. “Una guerra civil deja muchas heridas en un país y quiero que sea un museo que las cierre y no que las reabra”, remacha. El centro museístico, basado en el protagonismo de la ciudad durante la contienda, ha sido una fuente continua de roces entre el Ejecutivo aragonés y el Ayuntamiento.

Respecto a la promesa electoral más novedosa de Buj –un parque temático sobre el sector aeroespacial en el aeropuerto–, señala que es un proyecto en el que cree, pero sin fecha. “Daré pasos esta legislatura porque es una iniciativa compleja y ambiciosa y no se puede hacer mañana. Será un proyecto de legislatura”. Aclara que el suelo necesario está asegurado porque la expansión del aeropuerto “está aprobada”. “El diseño del parque puede ser paralelo a la ampliación aeroportuaria”, indica.