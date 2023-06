Abascal le recuerda a Azcón que su “única alternativa” es pactar con Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este lunes al líder del PP-Aragón, Jorge Azcón, que su “única alternativa” para gobernar en la Comunidad es pactar con la formación de extrema derecha. El dirigente nacional no ha fijado líneas rojas para el acuerdo, pero ha pedido “respeto” para sus votantes y no dilatar la negociación a después de las elecciones generales del 23 de julio. “Es una estrategia y no nos gusta”, ha señalado.

Abascal ha comparecido en rueda de prensa en la sede nacional del partido en Madrid para reivindicar la “alternativa” política que arrojaron las urnas el pasado 28 de mayo. El líder de Vox ha apuntado que siguen “esperando con paciencia” y con “la mano tendida” a entablar una negociación con el PP que configure gobiernos de derechas en las autonomías y municipios donde dan los números. Y ha fijado como “única línea roja” el “respeto” a sus votantes.

En cualquier caso, ha reconocido que existen “conversaciones” con el PP en algunos territorios, pero sin que se llegue a concretar ese cambio. En este sentido, y ante la apuesta inicial de Azcón de gobernar en solitario en Aragón, Abascal se ha preguntado: “¿Tiene alguna mayoría alternativa para hacerlo?”.

“La única alternativa que tiene es pactar con Vox”, le ha advertido. “No hemos ganado las elecciones, hay un partido que sí. Nosotros estamos esperando con la mano tendida”, ha reiterado Abascal sobre el posible acuerdo en la Comunidad.

Eso sí, ha reconocido que la situación no se debería dilatar en el tiempo. El dirigente ha reconocido que la intención del PP de no concretar los gobiernos autonómicos hasta después de las generales, allá donde se pueda, responde a una “estrategia” política que no comparte. “No nos gusta, nos gusta la claridad y decirle a los españoles lo que vamos a hacer”, ha comentado.