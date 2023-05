Azcón explora pactos más allá de Vox para gobernar en solitario con el aval de Feijóo

Con el aval de la dirección nacional, que dará libertad a sus barones territoriales, y en un escenario marcado por las elecciones generales el 23 de julio, Jorge Azcón buscará conformar un gobierno del PP en solitario en Aragón. La ronda de negociaciones con «todos» los partidos con representación en las cortes se definirá mañana en el comité autonómico, pero los contactos previos ya se han iniciado, al menos, con Teruel Existe. La formación de Tomás Guitarte, clave tras el 28-M en varias comarcas y municipios, podría facilitar a los conservadores una investidura sin Vox, siempre que estos se abstengan. Los de Abascal reclaman puestos de responsabilidad tras su notable crecimiento electoral, pero reconocen que no irán tan lejos como para propiciar con su pulso la suma de la izquierda.

Azcón encabezó este martes la delegación aragonesa desplazada hasta la sede nacional del PP, en la madrileña calle de Génova, donde reina desde el domingo la euforia. «Hemos logrado un éxito rotundo, inequívoco e incontestable», dijo el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, tras la Junta Directiva celebrada para analizar los resultados electorales. El líder de los conservadores reivindicó las victorias en prácticamente todo los territorios en juego, en especial las conquistadas por mayoría absoluta. «Son mi predilección», bromeó.

Para el resto tuvo palabras de agradecimiento, pero ninguna indicación pública de cómo deben articular los pactos necesarios para gobernar. No hizo mención alguna a Vox. Según fuentes del partido, la dirección nacional dará libertad a sus barones territoriales para fijar una hoja de ruta propia y en la que no aparece la formación de extrema derecha. El objetivo es que los de Abascal «se retraten» en un contexto preelectoral, en el que sus votantes no entenderían que posibilitasen gobiernos de la izquierda.

Agosto, fecha límite

Y en esta partida, los plazos son importantes. La configuración de los gobiernos autonómicos se puede concretar hasta entrado el mes de agosto. En caso de que Vox fuerce mucho la negociación, todo quedaría para después del 23-J, con un nuevo escrutinio que poner encima de la mesa y sin el coste electoral de un pacto.

En el caso de Aragón, el ganador de las elecciones, Jorge Azcón, convocará el comité autonómico este jueves. La reunión servirá para fijar el calendario de la ronda de contactos con el resto de partidos en orden de mayor a menor representación, es decir, empezando por el PSOE. «Vamos a hablar con todos», señalo el líder popular a su salida de Génova. No quiso ir más allá, consciente de que el proceso acaba de empezar y será largo.

Sin embargo, los primeros contactos ya se han iniciado, en especial con Teruel Existe. Aunque desde ambas formaciones aseguran que se trata de conversaciones «preliminares», el sentido del voto el día de la investidura de los tres diputados con los que se estrena el partido de Tomás Guitarte en las Cortes puede ser determinante.

Con el PP y los partidos de izquierdas empatados a 28 diputados, y con la hipotética abstención de Vox, el representante del PAR y, sobre todo, los de Teruel Existe cobran protagonismo. Fuentes de la formación de Guitarte, que siempre se ha definido como «trasversal», recordaban ayer que su apoyo es vital en comarcas como las Cuencas Mineras, Jiloca, Maestrazgo o Bajo Aragón, y en municipios como Calamocha o Cella.

Además, algunas de las reivindicaciones más identitarias de Teruel Existe, como la mejora del servicio de ambulancia en el territorio, el modelo de expansión de las renovables o las políticas de despoblación, fueron recogidas por el propio Azcón en forma de promesa durante la campaña. Es más, con un nuevo proceso electoral en marcha y una ola de cambio en el país, la formación aragonesa podría tender los primeros puentes de cara a acuerdos programáticos con Feijóo.

Mientras, Vox aguarda su turno para entablar un diálogo «con la mano tendida». En su caso, la negociación «se coordinará» con la dirección nacional, aunque los territorios también tendrán margen para adaptarse a cada caso. Fuentes del partido, en línea con lo avanzado el lunes por Abascal, reclaman el mayor número de puestos de responsabilidad. Pero en el caso de tensar la cuerda, reconocen que no se plantean facilitar gobiernos de la izquierda, y menos con otra cita con las urnas en el horizonte.

Chueca confirma que no habrá coalición en Zaragoza

El proceso de negociación para configurar los Ejecutivos autonómicos del país tras el 28-M quemará su primera etapa el próximo 17 de junio, fecha establecida para la constitución de las corporaciones municipales. Con un sistema más sencillo y que otorga mayores facilidades para la lista más votada, el PP no tiene intención de contar con Vox para forjar coaliciones de gobierno.

«Somos la lista mas votada, vamos a gobernar en solitario», zanjó ayer la propia Natalia Chueca, futura alcaldesa de Zaragoza, a las puertas de la sede del partido en Madrid. Con un resultado histórico de 15 concejales, a tan solo uno de la mayoría absoluta, el PP considera que cuenta con una fuerza suficiente para cumplir el mandato con apoyos puntuales y externos de Vox, como así ha ocurrido estos últimos cuatro años.

Tampoco se prevé coalición con Vox en Huesca, donde Lorena Orduna se quedó a 179 votos de la mayoría absoluta, un hito que sí logro Emma Buj en Teruel.