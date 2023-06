Arturo Aliaga deja la política

El vicepresidente de Aragón y exlíder del PAR, Arturo Aliaga, no se presentó en "ninguna lista" en las Elecciones Autonómicas y Municipales y ya no lo hará más porque ha asegurado en una entrevista radiofónica que abandona la política aragonesa. El veterano político ha confirmado este lunes que "pasa página" y que su futuro no tiene "nada que ver con la política".

Tras su relevo en la formación aragonesista mediante una moción de censura de su ejecutiva, Aliaga había dejado en el aire su futuro político antes de las elecciones, pero no había hecho campaña para ningún partido. Sin embargo, este lunes ha desvelado toda incógnita y ha añadido que tras esta última "legislatura endiablada" sus pasos se alejan de la política.

En la entrevista radiofónica, Arturo Aliaga ha declinado valorar los resultados electorales del Partido Aragonés en estas elecciones autonómicas y municipales. La formación vivió una verdadera crisis antes del proceso electoral y se escisión en varias formaciones lo que desembocó en los peores resultados electorales de toda su historia como partido. A pesar de todo, con un diputado, puede tener la llave de la Diputación de Teruel.

Aliaga sí ha aclarado qué es lo que ha hacer ahora que deja la política. Entre sus proyectos futuros, Aliaga ha asegurado que se va a dedicar a "escuchar música a viajar con mi mujer, a hacer agricultura sostenible, ir a Jaulín, a Sariñena... El rumbo ha cambiado totalmente para mí en mi vida personal y profesional desde el mes de febrero del año 2023", ha sentenciado.

"Despedirse no quisiera"

Sus últimas palabras en las Cortes de Aragón, lugar que fue su casa durante los últimos 16 años, ya avanzaban lo que este lunes se ha confirmado. Aliaga, aseguró en este adiós que se marchaba orgulloso un recorrido "que ha merecido la pena" y pese a que reconoció que, como la jota, "despedirse no quisiera", debe hacerlo por "esas cosas de la convulsión del aragonesismo".

"Qué le vamos a hacer", dijo Aliaga, en referenciaa la crisis interna del PAR y la moción que le arrebató la presidencia y la escisión del partido en la plataforma Aragoneses y Tú Aragón.