Aragón limitará actividades en entornos forestales con la activación del nivel rojo plus

Aragón ha actualizado el índice diario de riesgo de incendios con la incorporación de un quinto nivel, el rojo plus, que se activará cuando exista un nivel extremo de peligro, y conllevará la limitación de distintas actividades en entornos forestales como el uso de maquinaria o pruebas deportivas, previa valoración por los departamentos competentes.

Así lo han explicado el director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Jorge Crespo, y la directora general de Interior y Protección Civil, Carmen Sánchez, quienes han comparecido en rueda de prensa para explicar la adaptación del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a la nueva normativa estatal.

Prevención

El nuevo nivel se tendrá que declarar expresamente cuando se presenten unas condiciones concretas de atipicidad estadística, tanto en humedad relativa (por debajo del percentil 5) como de temperatura (por encima del percentil 95) y/o de viento (umbral específico para cada zona de meteoalerta) y se llevará a cabo mediante una orden conjunta de los titulares de los departamentos competentes en materia de Protección Civil e Incendios Forestales con las medidas que deban adoptarse de acuerdo a las especiales circunstancias de riesgo.

Ello permitirá, ha dicho Carmen Sánchez, establecer medidas "encaminadas a estar preparados y prevenidos de la mejor manera posible" y que los operativos estén bien engrasados.

Por ello, a partir del nivel naranja, el Gobierno de Aragón lo comunica a comarcas, ayuntamientos y personas que gestionan las instituciones para que estén prevenidos, tener disponibles los recursos y medios humanos y materiales y localizadas a todas las personas que puedan necesitar ayuda para realizar, si es necesario, las evacuaciones en el menor tiempo posible, y contar además con espacios donde alojarlos.

Prohibiciones

A partir del nivel rojo, queda prohibido encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello; la quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda y de restos selvícolas y la utilización a menos de 400 metros de zona forestal y de 100 del casco urbano de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, salvo cuando resulten necesarias para la extinción de incendios.

Tampoco se pude introducir y usar material pirotécnico ni arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio.

Además, quedarán en suspensión temporal todas las autorizaciones que pudieran haberse concedido para uso del fuego en espacios abiertos.

Cuando el nivel de alerta sea rojo plus quedarán suspendidas las pruebas deportivas, espectáculos pirotécnicos y otros eventos que puedan generar situaciones que favorezcan el inicio de un incendio forestal, salvo que dispongan de un plan específico de prevención y extinción de incendios forestales aprobado por el Departamento competente en materia de protección civil.

La orden del Gobierno de Aragón, que publica este martes el Boletín Oficial de Aragón, prevé que se pueda limitar incluso el acceso a las masas forestales de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión.

Excepciones

No obstante, cuando el nivel de alerta sea rojo o rojo plus, se podrán llevar a cabo actuaciones que se consideren esenciales como para la reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos que puedan requerirse sobre infraestructuras viarias, de suministro y transporte de energía, de telecomunicaciones o cualquier otro suministro básico para la población, siempre que no sea posible aplazar su reparación, hayan sido previamente comunicadas al 112 y se realicen con las medidas de seguridad adecuadas por parte de la empresa que, además, deberá contar con los medios necesarios para abordar la extinción en caso de producirse un incendio.

En la medida de lo posible, se evitará la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas para realizar estas actuaciones.

La utilización en suelo urbano de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, siempre que se utilicen a distancias superiores a 100 metros respecto al terreno forestal, o se localicen en el interior de estancias de edificaciones cerradas con muros exteriores construidos con materiales no combustibles.

La orden también regula el uso de ahumadores en apicultura, el asentamiento apícola y las labores de cosecha y empacado de cereal .

No obstante, el departamento competente en materia de incendios forestales podrá autorizar aquellas actividades que se consideren de interés general para la Comunidad.

Temporada seca y mayor número de incendios

El pasado año Aragón registró en torno a seis episodios de carácter rojo plus frente a los tres de 2021 y la actual temporada de incendios viene marcada por una superficie quemada mayor, más siniestros y una situación muy seca.

Hasta el 30 de abril se han registrado en Aragón 173 siniestros por encima de los 151 de la serie histórica, con una superficie afectada de 1.338,88 hectáreas frente a las 398,73 de media para esta fecha, lo que lo convierte en el segundo año con mayor superficie afectada, solo por detrás del incendio de Montanuy de 2012, cuando ardieron 2.730 ha.

Por tanto, según Jorge Crespo, la evolución de las temperaturas o "la ausencia o no de lluvias" serán lo que marcarán la situación, aunque se ha mostrado "ligeramente optimista" por la bajada de temperaturas y las recientes lluvias, ya que, de acuerdo a los pronósticos, es una situación que se va a mantener.

Por tanto, ha apuntado que la evolución de la campaña estará determinada por la frecuencia e intensidad de olas de calor, el viento o situaciones favorables para la propagación de incendios.