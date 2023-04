Lambán: “Si Azcón cumple la ley y remite el proyecto de la Romareda tendrá el camino despejado”

El presidente de Aragón y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Javier Lambán, asegura que si el Ayuntamiento de Zaragoza remite el proyecto de la nueva Romareda a la Comisión Provincial de Urbanismo “tendrá el camino totalmente despejado” para su aprobación definitiva “en diez o quince días”. El secretario general de los socialistas en la Comunidad acusa a su rival el próximo 28-M y aún alcalde de la capital, Jorge Azcón, de “incumplir la ley” y bloquear la tramitación del estadio por “negligencia” en busca de un rédito electoral que, advierte, pone en riesgo la participación de la ciudad en el Mundial de Fútbol de 2030.

Así lo ha manifestado el dirigente socialista en el transcurso de la entrevista que le ha realizado el director de HERALDO, Mikel Iturbe, dentro de la serie ‘Conversaciones electorales' y que ha tenido como escenario la sede de la Caja Rural de Aragón, en el Coso zaragozano.

Consciente de que la polémica tramitación del nuevo estadio de fútbol puede ser decisiva en la balanza electoral, al menos en la capital, Lambán ha tratado de asignar las culpas del retraso en el proyecto a Azcón, “un señor que se presentó a las elecciones prometiendo la reforma de La Romareda y que en estos cuatro años ha sido incapaz de mover un ladrillo”.

"Azcón se presentó a las elecciones prometiendo la reforma de La Romareda y en estos cuatro años ha sido incapaz de mover un ladrillo”.

Rechaza cualquier tipo de responsabilidad puesto que el PSOE “es irrelevante” en el Ayuntamiento de Zaragoza al contar la derecha con 16 concejales para “hacer lo que le diera la gana”. Y acusa a Azcón de “insumiso ante las leyes”, en referencia a los requerimientos enviados al Consistorio para que presente el proyecto ante la Comisión Provincial de Urbanismo para su validación.

El presidente de Aragón achaca el bloqueo del nuevo campo a la “negligencia” del alcalde del PP y reitera que el rechazo del territorio a la unión de estaciones es un “obstáculo grandísimo”.

De hecho, para defenderse de las acusaciones de “boicot” por parte del aún alcalde, el presidente de Aragón ha llegado a asegurar que “si Azcón se limitara a cumplir la ley y remitiera el proyecto, con toda seguridad se encontraría con que está aprobado antes de las elecciones, y nadie se lo podría recurrir ni plantear problema de ninguna clase”.

Lambán ha reconocido que no comparte la fórmula de explotación a 75 años planteada por el Consistorio, pero ha remarcado que esa no es la cuestión que bloquea el proyecto, sino la propia tramitación. “Estamos en contra de ese modelo, pero otra cosa es que sea ilegal, de hecho creo que es legal”, ha desvelado. Por ello, se ha mostrado “preocupado” de que si no se cumplen los pasos previstos, Zaragoza se quede sin sede del Mundial 2030 por la “negligencia” de Azcón, al que acusa de “confrontar con el Gobierno para que parezca que el PSOE es el culpable de su fracaso”.

Unión de estaciones

El otro gran foco de debate a un mes de las elecciones autonómicas y municipales es otro proyecto de inversión millonario, el de la unión de Astún y Formigal por Canal Roya. En este sentido, el líder socialista ha vuelto a defender la propuesta por ser “sostenible” y un activo con el que “competir con las grandes estaciones de esquí europeas”. Pero ha reconocido que la DGA no contaba con la “reacción” de parte del Pirineo, en particular con el reciente rechazo de los ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo.

“Se me antoja francamente difícil hacer algo en contra del territorio, que es el origen de la petición”, ha comentado, tras recordar que el año pasado los ayuntamientos implicados sí apoyaron la unión de estaciones. A su juicio, este rechazo es un “obstáculo grandísimo”. El presidente de Aragón ha explicado que el Ejecutivo sigue “cumpliendo sus obligaciones” respecto al proyecto -ha indicado que recientemente ha resuelto varias consultas formuladas por la UE-, pero en la línea de lo expresado ayer por la presidenta de Aramon, Marta Gastón, ha señalado que “al final tendrán que ser las entidades que han de contratar las obras quienes decidan si lo hacen o no”, en referencia a la Diputación de Huesca.

Cita con las urnas

En clave electoral, Lambán ha reivindicado la labor del PSOE en Aragón estos ocho años, en los que ha asegurado que la DGA “ha encontrado el camino del éxito” en materia de empleo, igualdad social y calidad de vida. Por ello ha reclamado el apoyo suficiente para disfrutar de otro mandato en el que “culminar” los objetivos pendientes “desde la moderación, el pacto y sin el ruido y la crispación madrileña”.

Y lejos de ahuyentar la sombra del ‘sanchismo’, Lambán, que marca distancias con Ferraz desde su propio lema de campaña (Aragón, con voz propia) ha defendido algunas políticas del Gobierno central “muy apreciadas por los ciudadanos”, aunque “otras” ha reconocido “no compartir en absoluto”.

En cualquier caso, ha rechazado el término ‘sanchismo’, acuñado, a su juicio, por “quienes no tienen otro proyecto” que echar de la Moncloa al presidente socialista. Y ha aprovechado la mención para cargar contra el candidato del PP Aragón, de quien ha dicho que “necesita que esté por aquí Feijóo, Bendodo, Gamarra... porque sino Azcón se siente solo, sin proyecto ni ideas”.

El dirigente socialista ha criticado que a Azcón “Aragón le viene grande”, aunque en un momento de la conversación ha rebajado el tono para definir a su “buen amigo” como “un hombre jovial, festivo, dicharachero y que en política lo tiene todo por hacer”.

Y en cuestión de pactos postelectorales, le ha deseado “lo mejor” a Cs y al PAR, como piezas claves de un puzle autonómico en riesgo de quedarse sin partidos bisagra. Podría serlo Teruel Existe, de quien Lambán ha dicho que tiene un “origen legítimo” y una “base electoral de izquierdas”, y es “impecable en la defensa del territorio” pero con el que no comparte la “valoración injusta de estos 40 años de autonomía”, que han sido “magníficos” para Aragón y para la provincia turolense.

Medio ambiente

En materia medioambiental, el presidente de Aragón ha reconocido que la sequía es una de sus “máximas preocupaciones”, y por ello ha anticipado “soluciones” para no dejar “desamparados” a agricultores y ganaderos. “Veremos qué podemos hacer, poco a poco, los próximos días, no podemos esperar mucho”, ha comentado.

En cualquier caso, ha defendido el plan hidrológico de la cuenca y ha cargado contra el PP por romper el consenso en la mesa del agua. Es más, ha vuelto a criticar la indefinición de los conservadores respecto a posibles trasvases. “Me temo que los van a recuperar”, ha dicho.

También ha reiterado la necesidad de limpiar los bosques gracias a la colaboración público-privada para reducir el riesgo de incendios -una propuesta que trasladó sin éxito al Ministerio-, y ha apostado por aprovechar la coyuntura energética con la expansión de las renovables. “Está pasando el tren por Aragón y no lo podemos perder”, ha advertido.

En este sentido, ha defendido la planificación autonómica frente a la contestación del territorio. “Hacer una tortilla sin romper un huevo es imposible, pero este caso rompemos muy pocos, por no decir ninguno”, ha argumentado.

Sanidad

Finalmente, la sanidad ha ocupado buena parte de la conversación, que se ha desarrollado ante un auditorio lleno con la presencia de buena parte de los representantes locales y autonómicos del partido. Lambán ha asegurado que su plan nacional para mejorar el sistema de Salud “ha suscitado muchísimo interés” en el resto de comunidades. El presidente considera que es un asunto que se debe abordar tras las elecciones para evitar el “colapso” sanitario y ha destacado como uno de los problemas más relevantes la falta de médicos, que no de presupuesto.

“No faltan plazas creadas, sino profesionales”, ha reflexionado el candidato del PSOE. Cree que “hace muchos años que se tenía que haber previsto” por parte de los diferentes gobiernos de España y ha reconocido que los autonómicos podían haber sido más “proactivos” con esta cuestión. Incluso ha denunciado que las universidades “a veces plantean notas para entrar en la facultad de Medicina excesivamente elevadas, con lo cual muchas vocaciones se quedan por el camino”. Ha defendido igualmente el plan de choque para reducir las listas de espera, que “en un plazo razonable se han reducido a la mitad”.