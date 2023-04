El Ayuntamiento reprende a la DGA por "intervenir las competencias municipales" sobre la nueva Romareda

Dieciséis votos a favor ha recibido la propuesta de Alcaldía para censurar los requerimientos de la DGA a la operación Romareda. La derecha ha vuelto a unir sus votos en el pleno de este viernes, por última ocasión en este mandato y esta vez con los seis exconcejales de Cs como no adscritos, para lanzar un mensaje desde la plaza del Pilar al presidente aragonés, Javier Lambán, y "reafirmar el compromiso" de que la ciudad tendrá un nuevo campo d e fútbol a tiempo para el Mundial de 2030. Todo ello, entre críticas de la izquierda y con intercambio de reproches entre el PP y el PSOE, acusándose mutuamente, y a un mes exacto de la cita con las urnas, de utilizar al zaragocismo como "arma electoral".

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha querido despejar las sombras de irregularidad del proyecto asegurando que se ha actuado "con la máxima transparencia y el rigor jurídico". Ha recordado que ya se ha cumplido con una de las peticiones del Ejecutivo autonómico, que ayer recibió toda la información sobre los pliegos de licitación del futuro estadio, aunque ya llevan más de dos semanas publicados en la web municipal.

Lo mismo que ha dicho durante su intervención el portavoz de Vox, Julio Calvo, que también ha considerado que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que conlleva la operación es "de menor entidad". No lo ven así desde el Gobierno de Aragón, que apuntan que debería pasar por el Consejo Provincial de Patrimonio para su aprobación y piden al Consistorio, en el segundo requerimiento, que les haga llegar el texto refundido.

Tampoco los grupos de la izquierda están de acuerdo con el planteamiento del gobierno municipal. Para el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, el alcalde convocó el pleno extraordinario que se ha celebrado este viernes para "decirle a la DGA que incumpla normas obligatorias". Y ha considerado un "claro incumplimiento" que el Ayuntamiento no enviara los pliegos a la administración autonómica antes de hacerlos públicos.

Por parte de ZEC, Pedro Santisteve ha censurado que el de La Romareda sea un "debate enfangado" y ha acusado al PP de utilizarlo como "arma arrojadiza" y de buscar "el contexto de la campaña electoral".

Aunque si en un momento precisamente ha quedado claro que los comicios municipales están a la vuelta de la esquina -y que el futuro estadio es una gran carta que jugar- ha sido durante las intervenciones de las alcaldables del PSOE y el PP, Lola Ranera y Natalia Chueca. Ante las numerosas inquisiciones que le han vertido estos días desde el gobierno, la socialista, que no ha dudado en volver a pedir un debate cara a cara a la popular, ha garantizado que, si acaba al frente del Ayuntamiento, habrá campo de fútbol. Y ha añadido además que ya estaría hecho de no ser porque en 2005 el PP paralizó las obras con un recurso.

No obstante, Chueca ha criticado que Ranera, que no ha ahondado en más detalles, "no tiene alternativa". "No nos ha dicho cómo lo va a hacer. ¿Ha renunciado a ser sede del Mundial? ¿Va a adjudicar los pliegos o va a dejar pasar la oportunidad de que Zaragoza vuelva a estar en el mapa nacional e internacional? ¿Lo van a pagar los zaragozanos?", ha cuestionado la también concejala de Movilidad y Servicios Públicos.

También el concejal de Urbanismo, número 4 en la lista municipal del PP, ha sido crítico con la socialista. Y hasta ha encendido su portátil para mostrar una imagen de un maletín de Playmobil, el único proyecto que ha querido dar a entender que tiene Ranera para La Romareda. "Eso lo puede comprar usted por Amazon", ha espetado Serrano.