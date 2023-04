El PSOE amenaza con llevar a Chueca a los tribunales por decir que gobiernan en Huesca gracias a un tránsfuga de Cs

El primero de los tres plenos convocados este viernes en el Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado con sorpresa y polémica. El PSOE ha conseguido sacar adelante su propuesta para refrendar el compromiso del Consistorio con el pacto antitransfuguismo tras la sonada salida de los seis exconcejales de ciudadanos, ahora no adscritos. La abstención de Vox y la ausencia de Ignacio Magaña, aún de baja, ha hecho que el texto, que incide en la “no participación en el gobierno municipal de miembros de la Corporación convertidos en tránsfugas”, haya sido aprobado con 14 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones.

El portavoz de la formación de extrema derecha, Julio Calvo, ha justificado que al no haber firmado en origen el pacto antitransfuguismo, que data de 2006, no podía refrendarlo. Lo ha hecho en un pleno extraordinario madrugador en el que el concejal socialista Alfonso Gómez Gámez ha amenazado con llevar a la candidata del PP a la Alcaldía, Natalia Chueca, a los tribunales por decir que el PSOE gobierna en Huesca por el voto de un tránsfuga de Cs. “Afrontará responsabilidades penales si no rectifica. ¿Cómo sabe que fue un voto de Cs?”, ha dicho el edil socialista.

Sin embargo, para el alcalde, Jorge Azcón, todo esto es fruto de la “desesperación” electoral del PSOE. “Solo eso explica las declaraciones del señor Gómez Gámez intentando, no sé si amedrentar a la señora Chueca. Yo me uno de la primera a la última letra a lo que ha dicho. No la van a llevar a los tribunales. No la va a demandar por decir lo que el mayor caso de transfuguismo que ha habido en esta Comunidad ha sido el del alcalde de Huesca con un voto tránsfuga de un concejal de Cs, que se recompensó a él y a otras personas que les rodeaban. Ese caso les ha dado igual en los últimos cuatro años. Llegaron a un acuerdo para que hubiera un voto en blanco, y eso ha hecho que Luis Felipe haya sido alcalde de Huesca estos cuatro años”, ha manifestado.

No obstante, poco ha durado el órdago del concejal socialista, que en su siguiente turno de intervención, ya en el pleno ordinario, ha aclarado que lo que ha dicho es que si Chueca mantiene su postura "eso es susceptible de una actuación penal". "No he dicho que vayamos a presentar denuncia, pero no porque me dé miedo lo que dice usted, señor Azcón", ha comentado.

Esto ha hecho que el debate sobre el salto de los seis exconcejales de Cs haya quedado en un segundo plano. Para el PSOE, los ediles de la formación naranja tendrían que haber dimitido en cumplimiento de la carta ética que firmaron al entrar en el partido. También el portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, ha asegurado que detrás de esta polémica subyace la “escasa calidad democrática existente en este país”. “Aquí ha habido una serie de incumplimientos del pacto antitransfuguismo de 2006. Los tránsfugas lo que deben hacer es dimitir de sus puestos, pero el problema es que la palabra no se cumple. Se están escondiendo en argumentos de y tú más”, ha dicho.

Los ahora no adscritos han ido tomando la palabra, uno a uno, para ratificarse. La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha remarcado que en las listas del PSOE para este 28 de mayo hay 13 concejales, alcaldes y alcaldesas de Cs: 6 en Huesca, 4 en Teruel y 3 en Zaragoza. ¿A ellos les van a insultar como a nosotros? Tienen una doble vara de medir. Si tuvieran decencia, se mirarían de puertas para adentro y no vendrían aquí a insultar”, ha aseverado.

En esta línea, el titular de Urbanismo, Víctor Serrano, ha acusado a los socialistas de tener como único objetivo “el enfrentamiento”. “No tienen patente de corso para etiquetar moralmente a nadie. No tienen legitimidad para hablar de ética política. Son como los demás, no son seres superiores. No tienen más que principios intercambiables. Yo tengo la conciencia igual de tranquila que las de los miles de afiliados que, traicionados por la dirección nacional y autonómica, no han permitido que se use su voto para prostituir su trabajo y nuestra acción en las instituciones. Son ustedes quienes han abandonado el centro y la moderación. Tienen unos ideales absolutamente mutantes”, ha afirmado.

Mientras, Carmen Herrarte, ha puesto el acento en las consecuencias de la ley del ‘solo sí es sí’. “¿Qué le dice usted a sus hijos de ser defensora de que se suelten violadores?”, le ha preguntado a la portavoz socialista, Lola Ranera. Por su parte, Cristina García ha recalcado que ella no ha cambiado, sino que ha sido su “expartido” el que lo ha hecho, y Javier Rodrigo ha asegurado que todo es una cortina de humo del PSOE. También María Antoñanzas ha incidido en que ella se ha guiado siempre por sus principios. “Por eso me he dado de baja de afiliada ante un partido que ha abandonado la coherencia política. He actuado en consecuencia sin abandonar mis responsabilidades con los ciudadanos y mis principios. ¿A ustedes les importan los suyos?”, ha contestado.