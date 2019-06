Han pasado 24 horas de la reelección del socialista Luis Felipe como alcalde de Huesca gracias a un inesperado voto en blanco que ninguno de los tres partidos de centroderecha se atribuye y el PP ya está estudiando todos los "instrumentos legales" a su alcance, entre ellos la moción de censura, para "limpiar el nombre" de los 9 concejales populares y del único edil de Vox que el sábado escribieron el nombre de Ana Alós en sus papeletas "porque como Ciudadanos no reconoce que la persona que votó en blanco está en su grupo, nos deja en entredicho a todos los demás". Una acusación que Cs ha rechazado hasta ahora categóricamente garantizando que los tres concejales fueron "cumplidores" con el pacto y dieron su voto a la candidata popular.

Así lo ha anunciado este domingo la propia Ana Alós, quien ha calificado lo ocurrido en la sesión de investidura como "un acto de transfuguismo que se está amparando en el anonimato".Por ello, espera encontrar una fórmula para "dejar al descubierto" a ese concejal anónimo. "Porque eso es lo más preocupante ya que si alguien ha decidido tomar esa decisión libremente y no apoyarme, me parece legítimo, pero que lo diga públicamente. Lo que no puede hacer es negarlo, ocultarlo y encima dejarnos en entredicho a los demás y a la propia institución, que también queda manchada y eso no queremos consentirlo", ha manifestado.

El mismo sábado, el líder de Ciudadanos, José Luis Cadena, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de apoyar una posible moción de censura. Sin embargo, desde Vox sí anunciaron que estarían dispuestos a respaldarla para "echar a la izquierda". Y es que tacharon a Cs de "cobarde" y dijeron que "la sociedad oscense merece saber quién y porqué ha emitido ese voto y si ha sido por motivos personales o de otra índole".

Ana Alós ha afirmado que la dirección nacional, a través del vicesecretario nacional de Organización, Javier Maroto, ya apoyó el mismo sábado la posibilidad de presentar una moción de censura, aunque luego borró los dos mensajes al respecto que había publicado en la red social Twitter. "Es verdad que hemos decidido reflexionar y es lo que estamos haciendo, pero mañana -lunes- vamos a empezar a dar pasos ya hacia una respuesta definitiva y cuando lo tengamos claro, lo expondremos públicamente", ha dicho.

Hay que recordar que, según la Ley Electoral, la moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, es decir, 13 concejales en el caso de Huesca. Por ello, el PP necesitaría que la apoyara también Ciudadanos. El escrito debe incluir las firmas debidamente autenticadas por notario o por el secretario general de la corporación. Una vez registrada, el pleno quedaría automáticamente convocado para las 12.00 del décimo día hábil siguiente. Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción.

La líder del PP ha insistido, además, en que el fin de esa moción "no es obtener la alcaldía a toda costa". Y es que ha asegurado que cuando se levantó el sábado por la mañana "no iba a ser alcaldesa teóricamente", después del anuncio que había hecho Cs el día anterior de un pacto con el PP en las tres capitales aragonesas que daba la Alcaldía de Huesca a su candidato, José Luis Cadena.

No obstante, también ha admitido que no iban a respetar ese supuesto pacto alcanzado en otras esferas más allá del ámbito local, "porque nosotros no participamos en eso", ha garantizado Alós, por lo que los 9 concejales populares subieron al Ayuntamiento el sábado con la única intención de votarla a ella el sábado, y no a Cadena. "Porque desde el minuto cero, después del 26 de mayo, la única idea era que yo me presentaría como candidata. De eso no ha habido duda en ningún momento", ha recalcado una vez más. Sin embargo, a lo largo de la mañana desde Ciudadanos dieron marcha atrás y le garantizaron que la iban a apoyar como alcaldesa.