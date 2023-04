El PSOE pide "pasar página" tras la condena al concejal Ignacio Magaña, que seguiría en el grupo hasta el 28-M

Ignacio Magaña podría seguir siendo concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza hasta el final del mandato. La cercanía de las elecciones, con un único pleno por celebrar, hace que apenas haya tiempo material para tomar medidas contra el edil, condenado por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en el carné.

El propio secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, ha pedido este miércoles "pasar página definitivamente" tras la sentencia, que impone a Magaña una multa de 3.600 euros y que aún puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial. "Esta cuestión la podemos dar ya por pasada. Estamos en puertas de la disolución de todos los ayuntamientos y con las elecciones convocadas, y el PSOE ha adoptado ya todas las decisiones que tenía que tomar", ha declarado.

En marzo, nada más conocerse su detención en un control rutinario de la Policía Local en el Camino de Las Torres, los socialistas instaron al concejal a presentar su dimisión, una opción a la que también apuntó el alcalde, Jorge Azcón, y que él descartó pese a acumular varias infracciones de tráfico. También se le suspendió de militancia de forma temporal y se le abrió el correspondiente expediente disciplinario.

Todo esto ha hecho que Magaña –que nunca ha llegado a reconocer su culpabilidad, alegando que había hecho un curso para recuperar sus puntos y que todo se trataba de un error en el volcado de datos– no vaya a repetir en listas para el 28-M. La candidata socialista, Lola Ranera, ha evitado hacer declaraciones y se ha remitido a las de su secretario general, Javier Lambán. El malestar en el partido, no obstante, es evidente.

Magaña se encuentra actualmente de baja laboral por motivos de salud, razón por la que no participó en el último pleno, celebrado el pasado 31 de marzo, ni en las comisiones de área.

Cuestión de plazos

El acta que posee es de carácter personal, por lo que le correspondería a él dejarla. En otras circunstancias, el edil habría vuelto a ser no adscrito, una condición a la que también se sumarían los seis concejales de Ciudadanos que han anunciado su baja del partido y a la que él mismo se vio abocado este mismo mandato. No obstante, salvo que PP-Cs decida convocar un pleno extraordinario, el único que resta es el del próximo día 28.

En 2021, cuando fue denunciado por su mujer por violencia de género –acusación de la que fue absuelto–, sí hubo tiempo para activar la maquinaria recogida en el código ético del PSOE. Magaña pasó meses como no adscrito y no volvió a formar parte del grupo socialista hasta el pasado mes de octubre, una reincorporación que obligó a tramitar los oportunos cambios en la composición de las comisiones plenarias, los consejos de administración de las sociedades municipales y en los órganos colegiados de los organismos autónomos.

Todos estos pasos tendrían que revertirse ahora. El partido tendría que solicitar al secretario apartar al concejal del grupo municipal, una decisión que tendría que pasar por pleno, de modo que hasta que no quedase enterado no pasaría a ser no adscrito. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el concejal, sin obtener respuesta.