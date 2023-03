El PSOE exige a Ignacio Magaña que dimita como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza

El secretario general del PSOE de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, solicitó este jueves al concejal de Zaragoza, Ignacio Magaña, que entregue su acta de concejal después de que el pasado fin de semana fuera denunciado por conducir con el carné sin puntos. El edil ya anunció que no está dispuesto a renunciar al cargo por esta infracción, que se suma a otras que ya tuvo en el pasado.

Los hechos se produjeron el pasado domingo a las 4.50, cuando un control de la Policía Local le dio el alto después de que cometiera una infracción (al parecer dio marcha atrás al advertir la presencia de los agentes, aunque el concejal ha negado este extremo).

En ese momento, los policías confirmaron que su carné de conducir no tenía puntos, por lo que se llevó a comisaría para citarlo para un juicio rápido el pasado lunes. No hubo conformidad, por lo que el concejal pasará por un procedimiento ordinario. El juicio está fijado para el próximo 20 de marzo en la Ciudad de la Justicia de la capital aragonesa.

Suspensión de militancia

Sánchez Quero recordó que después de que el PSOE conociera los hechos, inmediatamente se le suspendió de militancia de forma temporal y se le abrió un expediente disciplinario. Añadió, asimismo, que se han iniciado los trámites de un expediente informativo porque "todo el mundo tiene derecho a la defensa mientras no se demuestre lo contrario".

El líder del PSOE en la provincia de Zaragoza y presidente de la DPZ explicó que la formación política le ha dado "la oportunidad" de que declare y, a partir de ahí, "se actuará en consecuencia".

Este diario trató de ponerse en contacto con Ignacio Magaña para conocer su opinión sobre la decisión adoptada por el partido, pero declinó hacer valoraciones. No obstante, el pasado lunes ya dijo que no iba a dimitir por lo ocurrido. Según explicó Magaña, todo se debió a "un error" en el volcado de los datos y negó que hubiera actuado con mala fe.

Dijo además que había completado un curso para recuperar los puntos, pero no consta que hubiera superado el correspondiente examen teórico. No era la primera vez que tenía un problema con el cumplimiento de las normas de circulación. En el año 2020 fue multado por superar el máximo de velocidad permitido y conducir sin el seguro obligatorio. Fue precisamente en ese momento cuando perdió todos los puntos del carné.

En estas circunstancias, el secretario general del PSOE de Zaragoza apuntó que Magaña no está en la listas para las elecciones municipal, puesto que comportamientos como estos no se pueden consentir. "No sería lo lógico", explicó Sánchez Quero, que sostuvo que los cargos públicos tienen que "dar ejemplo".

También se refirió a la decisión del alcalde de El Frago, José Ramón Reyes Luna, de dejar de militar en el PSOE "ha perdido su esencia" y "decir que no tiene nada de obrero". Quero dijo que no ha hablado con él todavía, pero negó que el PSOE ya no sea obrero. "Nunca viene bien que un compañero que ha trabajado por el PSOE se aparte o renuncie".