Gastón deja en manos de la DPH el proyecto de la unión de estaciones "si el territorio no responde"

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón y presidenta de Aramon, Marta Gastón, ha afirmado este jueves que corresponde a la Diputación Provincial de Huesca decidir sobre la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal, como promotora del proyecto, "si el territorio no responde".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa para analizar los datos de la Encuesta de Población Activa preguntada por la paralización de la unión de estaciones por Canal Roya que reclaman los ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo.

Al respecto, ha incidido en que el papel de Aramon, como consta en el convenio firmado el pasado 14 de febrero entre el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y las estaciones de Formigal y Astún, es la elaboración del proyecto básico, de ingeniería de la propuesta para unir esos dos centros invernales."Como comprenderán, el presidente Lambán, o en mi caso, no nos levantamos un día y nos empecinamos en llevar a cabo un proyecto por muy importante que sea", ha argumentado la consejera al destacar que la nieve es un motor en el territorio y los ayuntamientos y los empresarios de estos valles han trasladado de manera recurrente su voluntad de que el sector sea competitivo, "buscando garantías de futuro", y el Gobierno de Aragón, además de escuchar "activamente", lo impulsa en el momento en el que hay una posibilidad.

El Gobierno de Aragón, ha remarcado la consejera, estará dispuesto a acometer cualquier proyecto con el territorio que suponga "una demanda y tan histórica como ésta" y una apertura hacia esas garantías de futuro socioeconómico en los valles.

En todo caso, y tras subrayar que "tiene muy presente" cómo el territorio le reclamó que no tenía "modus vivendi" por el cierre de las estaciones durante los confinamientos por la pandemia, ha reiterado que con el territorio se pueden acometer estos proyectos, pero sin él "resulta más difícil", y que el promotor del proyecto, la Diputación Provincial de Huesca, es el que debe reflexionar y decidir, si el territorio no responde, "si se sigue o no se sigue".