Cs y Tú Aragón acuerdan una coalición que presentará más de 150 listas el 28-M

Ciudadanos y Tú Aragón cerraron este miércoles el pacto para concurrir unidos a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Será en forma de coalición, con el logo de ambos partidos y repartiendo el peso específico de cada uno en el territorio: la formación naranja dominará las listas de los ámbitos urbanos y la escisión del PAR, los rurales. En total, los responsables del acuerdo, que se presentará hoy oficialmente, prevén inscribir más de 150 candidaturas, con las que buscan, en un contexto «crítico» de desfiguración del centro político, lograr representación en las principales instituciones de la Comunidad.

Las negociaciones entre ambas formaciones se iniciaron hace semanas, tras la designación de Carlos Ortas como nuevo líder autonómico de Cs en Aragón. Con la voluntad de «ampliar el espectro del centro» en la Comunidad y de ofrecer una alternativa «alejada de frentismos y de extremos», la formación naranja sondeó al resto de partidos en busca de un acuerdo que les permita sortear la crisis interna y de expectativas de voto que viene arrastrando desde hace tiempo.

En ese escenario, con un PAR amenazado por los tribunales y la primera de sus escisiones, Aragoneses, integrada en las listas del PP, Ortas y la dirección nacional entablaron negociaciones con Tú Aragón. El nuevo partido, configurado por críticos de la formación aragonesista afines al vicepresidente de la Comunidad, Arturo Aliaga, está presidido por Natalia Lascorz, cuenta con el alcalde de Morata de Jiloca, Miguel Langa, como secretario general, y tiene también entre los fundadores a Alejandro Poy. Además, se encuentran en sus filas Joaquín Peribáñez, asesor de Aliaga, y la alcaldesa de Maluenda, Carmen Herrero.

Los detalles del acuerdo se harán públicos hoy en la presentación del acuerdo, con la presencia de Ortas y Lascorz, y del secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez. Pero sí ha trascendido que ambas formaciones concurrirán como coalición, como reclamaba desde el principio Tú Aragón, y no mediante un acuerdo en el que se integraran en las listas naranjas, tal y como ha hecho Aragoneses con el PP.

Este pacto no solo dota de más independencia a ambas formaciones, sino que otorga mayor flexibilidad a la hora de configurar las listas. Según fuentes de la negociación, en algunos casos se compondrán candidaturas mixtas, pero en otras serán de un solo color.

Contra las encuestas

En este sentido, las grandes ciudades, donde tiene mayor peso Ciudadanos, estarán dominadas por las listas naranjas, mientras que en el territorio, donde la formación liberal ha sufrido un importante número de bajas de afiliados, tendrá mayor peso específico Tú Aragón. Así ocurrirá en Zaragoza, cuya candidatura encabezará finalmente el ex líder autonómico, Daniel Pérez Calvo, con un equipo íntegramente del espectro liberal.

Las expectativas electorales, no obstante, no son nada halagüeñas para el futuro de ambas formaciones. Los sondeos ponen en duda la entrada de Cs en las principales instituciones aragonesas. Para lograr un escaño en las Cortes son necesarios el 3% de los votos, y para conseguir un concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, el 5%. Los liberales, no obstante, confían en frenar la abrupta pérdida de confianza que vienen sufriendo y, gracias al acuerdo con la escisión de un partido con tradicional respaldo en los pueblos y comarcas, mantener la representación e incluso poder ser la llave de gobierno. De hecho, el pacto con Tú Aragón garantiza presentar listas en las tres provincias de la Comunidad.

El acuerdo llega a falta de un día para el cierre del plazo que fija el calendario electoral y tras lograr el aval de la dirección nacional de Cs, que ha supervisado desde Madrid el proceso.