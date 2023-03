Carlos Ortas: "Contaré con las personas adecuadas al margen de las familias internas del partido"

Fue parte del movimiento crítico Somos Cs y declinó participar en la gestora. ¿Porqué acepta ahora liderar el partido en Aragón?Soy un firme creyente de que tiene que haber un espacio de centro político. Tengo multitud de compañeros con mucha ilusión que quieren afrontar el próximo reto electoral, es el momento de mirar hacia adentro y de prepararnos para darle a Aragón esa estabilidad que necesita, alejada de frentismos y de extremos, haciendo unas propuestas sensatas.

Pero pedía primarias y no habrá.La dirección nacional consideró que no se debían celebrar. Se constituyó una gestora que propuso unos nombres, por lo que entiendo que también asumía que no debía haber primarias. Y el partido, mirando hacia adentro, cree que tengo que ser el responsable, cargo que asumo con mucha responsabilidad e ilusión.

¿Entiende las bajas de los últimos días tras su nombramiento?Respeto cualquier decisión que tome cualquier compañero, les deseo lo mejor. Puede haber personas a las que les gusten y otras que no, igual que hay bajas, tengo el móvil lleno de mensajes de alcaldes y compañeros con ilusión. Quiero contar con todo el mundo y llevar adelante el proyecto de centro y liberal, que tiene que estar alejado de los extremos.

Ramón Fuertes es la primera dimisión de la nueva cúpula. ¿Ha fracasado la refundación?No lo voy a valorar, cuando alguien tiene aspiraciones puede estar de acuerdo o desacuerdo. Valoro el trabajo que ha realizado, le deseo lo mejor.

Si finalmente Daniel Pérez Calvo acepta la candidatura a la Alcaldía de Zaragoza, formará tándem con quien le expulsó de su cargo orgánico por Whatsapp. ¿Cómo será esa coordinación?Llevo cuatro años trabajando con él. En todos los partidos hay que gente que se lleva mejor o peor. Las relaciones personales no les interesan a los aragoneses. Yo he trabajado con él cuatro años, tiene una propuesta que tiene que valorar. Hemos hablado, me dio la enhorabuena, hablaremos en breve para ver qué decisión toma.

¿Comparte la gestión de Pérez Calvo durante estos años?En el trabajo que he realizado como portavoz de la comisión de Vertebración del Territorio, en ningún momento he tenido interferencias. He podido llevar las propuestas en las que creo.

¿Tiene pensado cuál será su equipo de dirección y sus listas?El nombramiento ha sido muy reciente, lo estoy valorando. Contaré con las personas que considere más adecuadas al margen de las familias internas del partido, para llegar con optimismo y las mejores condiciones posibles a las lecciones, que es un reto ilusionante y que además se puede realizar.

¿Ha tenido ofertas de otros partidos? ¿Teme una fuga al PP?En mi caso no he tenido ninguna oferta. Cada uno tendrá que valorar su decisión sobre su vida personal.

Hace un llamamiento a la unidad del centro político. ¿Ha contactado ya con alguna otra formación?Hay mucha rumorología, pero no he contactado con ninguna fuerza política.

¿Cuál será su estrategia para convencerles?Tenemos que hacer contactos, ver la situación de cada uno, su predisposición, cuál sería la mejor forma de encajarlo, y dentro de todas las opciones, valorar y tomar una decisión con la dirección nacional.

¿Pactaría con un PAR cuestionado por los tribunales o se inclina por Tú Aragón?Tengo que estudiar todas la opciones que podamos encajar dentro de un proyecto ilusionante.

¿Con qué expectativas electorales parte?Con las mejores.

¿Cree que puede remontar las encuestas?Sí, se puede remontar.

Si logra representación, ¿cuál será su preferencia de pacto postelectoral?Nuestro programa.