¿La mejor versión como padres? "Los hijos no quieren padres perfectos, sino que les comprendan"

Escribe sus libros con el deseo de que puedan ayudar a quienes los lean y aplicando siempre el sentido común. En 'Tu mejor versión como padre', el sexto que publica, el aragonés Fran Castaño ofrece un manual para que los progenitores puedan comprender mejor a sus hijos. A sus espaldas, camino de 40 años en la docencia (es profesor de Secundaria en un instituto catalán), una labor de asesor y orientador familiar en temas de educación y fracaso escolar, consulta propia en Barcelona y también es cofundador del proyecto aprenderaeducar.org. "Lo que me gusta es que mis libros sean útiles. Y a las familias les doy recursos y pautas para reconducir situaciones de comportamiento", apunta este docente, nacido en Ejea de los Caballeros. "Mi familia se trasladó a Cataluña cuando yo tenía 21 años. Tengo casa ahí, mi mujer también es de las Cinco Villas y todos somos muy ejeanos", subraya reivindicando el amor por la tierra.

Comenta que los hijos son el reflejo de los padres. ¿Con qué chavales se encuentra?

Los padres hoy en día intentamos que los hijos sean felices dándoles hasta donde ellos quieren. No es solo en el sentido material sino dejándoles hacer, que se acuesten más tarde, media hora más de móvil… Cuanto más vas concediendo, sus pretensiones aumentan de forma exponencial, con lo cual nunca llegan a ser felices porque siempre quieren más. Ese es el problema que hay: no se ponen límites. Hay un concepto de felicidad que es erróneo.

En su consulta cada vez tiene más familias de niños de corta edad - de 5 y 6 años- que no se hacen con ellos. ¿Qué le cuentan?

Que les van cogiendo las medidas y luego no le puedes dar la vuelta. Educamos a los hijos en Walter Disney y la vida es de 'Walking Dead'. Les estamos intentando vender una vida irreal. Se les intenta dar demasiadas explicaciones cuando tienen que hacer cosas que deben hacer.

Resalta que la sobreprotección incapacita para gestionar la frustración.

Tenemos que enseñar a los hijos que las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran. Hoy en día evitamos a los hijos que sufran y les solucionamos todos los problemas. Cuando al niño no le vayan las cosas como él quiera, se enfade o esté triste, esa emoción no la va a entender y muchas veces reaccionan de un modo inadecuado. Y en algunos casos con violencia hasta física.

Estamos en una sociedad en la que todo es inmediato, unido a la irrupción de las tecnologías. ¿Cómo hacer un buen uso de ellas?

Las nuevas tecnologías han venido para quedarse y están de maravilla. El problema es que no estamos educando en su uso. Muchos padres y madres no tienen ni idea de lo que sus hijos hacen con el móvil y no le dan importancia. Hemos de educarles en el uso ético de las tecnologías.

¿Por dónde pasa esa educación?

Lo primero, poner un horario de uso. Los móviles generan una sensación de bienestar sin esfuerzo; por eso enganchan tanto. Segundo, no dar el móvil muy tarde. Una buena edad son los 12 años; ya tienen una cierta capacidad para poder utilizarlo y todavía se les puede enseñar. Y controlar los contenidos, explicarles lo que se puede o no se puede hacer… Acompañarles en el uso y no darles un móvil sin más ni más.

Dice que educar es en ocasiones más sencillo de lo que creemos.

Educar lleva esfuerzo, pero es sencillo. Educar es una mezcla de firmeza y cariño. Es marcar límites adecuados, poner los valores y tener una buena relación con los hijos. Pero nos faltan estrategias para hacerlo.

¿Cuáles son las estrategias más adecuadas?

Para educar a tu hijo hay que comprenderle. Comprender no significa permitir. Muchas veces se nos olvida lo que hacíamos nosotros (de pequeños). Eso nos tiene que ayudar a comprender, pero desde el rol de padres.

No es partidario del castigo.

No. Cuando me vienen las familias a la consulta, les dijo que su hijo/a no tiene el objetivo en la vida de amargarles las tuyas. No se comporta bien por una razón: no saben hacerlo de otro modo. ¿Por qué castigar a una persona de modo punitivo? A la hora de educar, sí que cuando se implanta una norma hay que poner una consecuencia si no se cumple.

Tampoco lo es de mensajes negativos porque hacen mucho daño.

El lenguaje tiene un poder tremendo. Si le etiquetas de vago no estudiará en la vida porque se lo cree; si le dices que es torpe no va a ser capaz de llevar un vaso en la mano sin que se le caiga. Sin embargo, si el mensaje es ‘hoy no has hecho los deberes’ o ‘se te ha caído el vaso, cógelo de otra manera’, lo hará bien.

¿Cuál es la mejor versión de un padre?

Ese que sabe poner límites, enseña a los hijos a ser responsables y consigue tener una buena relación con ellos.

Tienen muchas tareas por delante.

Ser padre o madre es la mayor responsabilidad que tenemos en la vida. Es duro, costo, requiere de esfuerzo y te cambia la vida. Es tener las estrategias, pero sobre todo saber que tiene que tener una dedicación.

A la hora de educar a un hijo, ¿qué les diría a esos padres que llegan exhaustos a casa y lo que menos quieren son conflictos?

Que sabiendo cómo hacerlo, los hijos van a cumplir sin tener conflictos. Tienes que tener un plan para no ceder; tener un hijo no es cómodo.

Y, en su casa, ¿le ha ido bien con sus hijos?

Sí. Como padre estoy contento. Tengo dos, uno de 18 años y otro de 26. Todas las noches nos damos abrazos; tenemos muy buena relación. Hay una cosa importante: los hijos no quieren padres perfectos sino padres que les comprendan, que cuando se equivoquen lo reconozcan… De hecho ser un padre perfecto es imposible. Hay que tener herramientas claves para aplicar en la educación y en cualquier ámbito de la vida. Y todo con sentido común.

Lo que los hijos necesitan siempre, según Castaño

Que se les escuche.

Muestras de cariño y afecto como abrazos y besos.

Límites y normas claras.

Que los padres se comporten con coherencia.

Que les enfaticen lo que hacen bien y no lo que no hacen tan bien.

Que les enseñen a oír para escuchar, no para contestar.

Que les eduquen para expresar sus emociones sin complejos.

Lo que no necesitan

Que les griten.

Que los padres den por supuesto que saben lo que quieren.

Escuchar siempre 'sí'.

Que los progenitores muestren sus desacuerdos delante de los hijos.

Que no valoren lo que hacen bien porque es su responsabilidad.

Que les interroguen.