Álvaro Bilbao: "Los niños necesitan saber que son importantes para sus padres"

Usted es el referente para las nuevas generaciones de padres y madres que lidera la corriente de educar en positivo, ¿cuál fue el momento, el clic, en el que decide ir más allá de su trabajo de consulta y escribir sobre el cerebro del niño?Sucedió en la consulta. En ese momento estaba en auge lo que se llamaba la crianza con apego y coincidió que tenía en el hospital a un alumno en prácticas muy bueno que sabía mucho del cerebro; se llamaba Alfonso. Un día le comenté que no paraban de venir niños de cinco o seis años a mi consulta y que hacían lo que les daba la gana. Sus padres no les ponían límites. Me acuerdo que Alfonso me dijo: «Pues eso es peligroso». Ese fue el clic. Ahí comencé a escribir el libro ‘El cerebro del niño explicado a los padres’. Además, en ese momento, mis tres hijos tenían uno, dos y cinco años.



Ese fue el libro más famoso, luego ha publicado más. En ellos se presenta como doctor en Psicología, neuropsicólogo y padre de tres niños. ¿Sus logros académicos y sus galones como padre están al mismo nivel?Mis galones como padre son mucho más importantes. Hablar de educación sin ser padre es muy complicado. La experiencia real es cuando te ves frustrado, cansado, intentando mantener la paciencia en esa noche que has podido dormir dos o tres horas.



¿Cómo influye la relación padres-hijos desde que nacen en la salud mental?Es fundamental. Hoy en día tenemos la evidencia científica que demuestra la relación entre la falta afectividad, calidez y presencia de los padres con los problemas de salud mental de sus hijos como la tenemos entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Está demostrado que unos padres presentes, cercanos y cálidos son una vacuna buenísima contra los problemas de salud mental en la vida adulta. Hay muchos estudios sobre esto.



¿Si los padres y madres de hace cuarenta años hubieran tenido acceso a esos estudios, cómo sería ahora esta generación?

Habríamos crecido siendo adultos más seguros, más empáticos con nuestras parejas, capaces de hablar de nuestras emociones y menos traumatizados. Seríamos menos tolerantes con esas faltas de respeto o con agresiones verbales que todavía se van dando. Hay una realidad que no se ve en la calle, pero los profesionales sí la vemos en consulta y es que la población de mediana edad (de los 40 a los 60 años) está muy tocada, eso no quiere decir que los adolescentes no lo estén. Vemos muchos problemas de estrés, ansiedad y depresión. Cuando rascamos un poco en el origen, la historia que brota siempre es la misma: son casos de abandono: padres y madres ausentes, poco afectuosos y exigentes.



Y en el origen del bebé, ¿se puede decir que los pequeños vienen con una esencia o con un temperamento de serie?El temperamento viene de serie desde el nacimiento, pero la personalidad del niño se puede trabajar.