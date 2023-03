El caso Mediador eleva el enfrentamiento y los rifirrafes entre PP y PSOE en Aragón

El caso Mediador sobre corrupción en Canarias ha terminado por embarrar la política aragonesa. El líder autonómico del PP, Jorge Azcón, reclamó este marte a su homólogo socialista y presidente aragonés, Javier Lambán, que explique si el diputado nacional por Zaragoza de su partido se iba de prostitutas con "Tito Berni", a lo que replicó Darío Villagrasa acusándole de traspasar "todas las líneas rojas de la decencia política" y de pretender ocultar las "sombras de sospechas" de sus actuaciones con familiares y amigos.

El rifirrafe elevó la tensión entre los partidos. Azcón reclamó explicaciones ante las declaraciones de quien da nombre al caso Mediador, Marcos Antonio Navarro, en las que dice que "cree" que un "congresista de Zaragoza" iba a fiestas con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, "Tito Berni", junto a otra decena de parlamentarios del PSOE. Aunque asegura que no recuerdan quiénes eran, le "parece" que uno de ellos era de Zaragoza.

Azcón optó por utilizar estas afirmaciones a un programa de Cuatro para censurar la "estrategia equivocada" de Lambán, al que recriminó que le ataque a diario en vez de preocuparse por aclarar qué sabe de ese diputado que, añadió, "se iba con el Tito Berni a esas fiestas a las que acudían prostitutas y en las que se consumía droga".

El parlamentario aludido es Pau Marí Klose, el único que tiene el PSOE-Zaragoza junto a dos diputadas, quien negó de forma tajante cualquier relación con su ya excompañero canario. "El diputado de Zaragoza no conoce al Tito Berni. En mi vida he hablado con él, ni he ido a cenar ni he coincidido en ninguna comisión parlamentaria", manifestó a HERALDO.

Marí Klose señaló que no estaba dispuesto a entrar "en un rifirrafe" con Azcón. "Las batallas en el barro no son mi forma de hacer política y solo le pido que cuide sus palabras", añadió.

Horas más tardes, el líder del PP abrió el foco de la sospecha a algún senador, después de que en las redes sociales se apuntara a Miguel Dalmau, quien emitió un comunicado para negar cualquier implicación y exigió una rectificación al autor, Alvise Pérez.

A través de un comunicado, el secretario de Organización del PSOE, Darío Villagrasa manifestó que el partido no tiene constancia ni comunicación oficial sobre las acusaciones al diputado de Zaragoza, reprochando a Azcón que quiera convertir la política aragonesa en un "lodazal". A renglón seguido pasó al ataque al asegurar que sí tiene constancia, "y lo sabe todo Aragón, de las circunstancias irregulares que rodean al alcalde y su íntimo amigo el señor Forcén". Y no solo le recriminó también que haya bloqueado la comisión de investigación sobre los contratos que le ha concedido, sino "cómo las sombras de sospecha se extiende a otras actuaciones urbanísticas relacionadas con familiares y amigos". A este respecto, Azcón instó de nuevo al PSOE a acudir a los tribunales.