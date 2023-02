La Guardia Civil señala una reunión de la trama 'Mediador' con el PSOE: "Mesa para 15. Solo personas del partido"

La Guardia Civil ha situado a los presuntos integrantes de la denominada trama 'Mediador' --que captaba a empresarios bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública-- en una reunión en un restaurante de Madrid con miembros del PSOE: "A las nueve de la noche en el Ramsés. Mesa para quince personas. Solo personas del Partido Socialista. No pueden entrar los de Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes, ni toda esa gente extraña".

Así consta en el sumario --al que ha tenido acceso Europa Press-- de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en un oficio de septiembre de 2022 de la Benemérita aportado al procedimiento en el que figuran como principales investigados el ahora exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo; su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, director general de Ganadería; el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas; y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte, conocido también como el 'mediador'.

Según el oficio de la Guardia Civil, el 21 de octubre de 2020 Navarro Taraconte envió un mensaje al entonces diputado socialista Fuentes Curbelo para confirmarle que había cerrado ya una cena en un restaurante madrileño para unos 15 comensales. "Solo personas del partido socialista", apuntó.

Aquel día el 'mediador' envío un audio al dirigente en el que le dijo: "Me van a pasar un menú si quieres pasárselo a los compañeros". "Yo te lo paso a ver qué les interesa. Si les interesa, y se podría cenar allí, y las copas allí. Sobra decirte que tu comida, la de Antonio y la mía van a cargo de las empresas mías, ¿vale?", añadió.

"Nadie va a poder acceder a nosotros"

Según los agentes, el entonces diputado del PSOE respondió: "OK. Pásamelo desde lo que tengas". No obstante, una vez que recibió el presupuesto Fuentes Curbelo consideró que el precio era elevado. "¿Este menú no está un poco alto?", preguntó.

En el sumario consta que Navarro Taraconte le explicó que el precio se adecuaba al restaurante que era. "Bueno pues ... hombre, es el Ramsés, ¿vale? Es el Ramsés. Yo lo veo bien de precio", sostuvo.

Al hilo, el empresario le envió otro audio en el que destacaba el carácter reservado de la cena. "Oye, el reservado está de puta madre. Tranquilidad total. Hay unos biombos puestos. Nadie tiene acceso a nosotros y hasta la hora que queramos, ¿vale?, ¿me explico?. Nadie va a poder acceder a nosotros, ni fotografías, ni rollos raros, ¿ vale?. Tranquilo", subrayó.

La identidad de los 15 comensales

La identidad de los comensales que asistieron a esta cena en el madrileño Ramsés centra ahora el foco político de este escándalo, que ha aprovechado la derecha para tratar de acorralar al PSOE y al Gobierno, desde donde se insiste en que

de sus filas implicados.

¿Quiénes estuvieron en esa cena, además del intermediario y Fuentes Curbelo? Navarro Tacoronte no lo ha revelado hasta ahora, ni el dato figura en la primera de las piezas separadas que la jueza de Santa Cruz de Tenerife ha abierto con toda la información contenida en su teléfono móvil.

Firmeza en el PSOE

"Una cosa es ir a una cena y otra es corromperse", ha afirmado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien ha asegurado que en el partido no tienen constancia de que ningún otro diputado socialista pueda estar implicado en temas de corrupción por este caso.

López ha reconocido que se "ha hablado, mirado, o si quieren llamarlo investigado" dentro del PSOE, donde no consta "ninguna otra actitud con comportamientos deshonestos". "En el momento que los conozcamos actuaremos", ha dicho.

"La corrupción o se ataja o se compadrea. El PSOE la ataja y expulsamos, otros compadrean", ha aseverado, en la misma línea que se han pronunciado en Moncloa. En el hipotético caso de que hubiera otros implicados se actuaría con la misma firmeza que creen que se ha demostrado hasta ahora y en contraste con la actitud del PP, remarcan.

"Los socialistas los expulsamos y otros se hacen fotos con alcaldesas... o se sientan a comer con imputados", ha expuesto López.

Críticas de PP, Vox y Ciudadanos

Ni Moncloa ni el PSOE han conseguido aplacar el discurso de PP, Vox y Ciudadanos, que han aprovechado la munición que les da el caso y han exigido responsabilidades y explicaciones en el Congreso. Los populares y Vox han avanzado que se personarán como acusación popular en la causa judicial -también lo ha hecho el PSOE-.

El PP ha exigido al grupo socialista que identifique a los diputados implicados al tiempo que ha solicitado las comparecencias de los ministros de Economía, Interior, Asuntos Exteriores y la ministra de Defensa.

Feijóo dice que es solo "la punta del iceberg"

El propio presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la información conocida hasta la fecha es solo "la punta del iceberg" de un caso que el PSOE trata de "tapar". Una "bomba", ha añadido, para los principios éticos del partido socialista por la relación que tiene con la prostitución y las drogas.

Comisión de investigación

Aunque el epicentro del caso está en Canarias, las réplicas de este seísmo político se sienten en el Congreso de los Diputados, donde el PP no descarta una comisión de investigación, que Compromís y ERC están dispuestos a respaldar, mientras que Ciudadanos ha pedido a los populares que la registren al tiempo que hablan con el Grupo Mixto para promoverla.

Unidas Podemos ve "gravísimo" lo sucedido, pero no "seguirá el juego al PP de la Gürtel, de la Kitchen..." con la comisión de investigación, mientras que para Vox este es un "clavo más en el ataúd" del Ejecutivo.

Reunión con el tercer mayor moroso de España

También ha salido este martes a la luz que Fuentes Curbelo recibió en el Congreso cuando era portavoz adjunto del partido en la Comisión de Hacienda al empresario Maximiliano Poveda Sierra, el tercer mayor moroso de España, que debía al erario impuestos por 23,55 millones de euros. Conforme al atestado de la Policía con el resumen de su investigación, Poveda pretendía que se "le allanase el camino para la celebración de conciertos en Canarias para la instalación de tanques" de petróleo o derivados.

Además, de acuerdo con el auto por el que Fuentes Curbelo quedó en libertad tras prestar declaración, éste llegó a pedir dinero directamente, sin la participación de intermediarios, a uno de los empresario con los que contactaba la trama investigada.