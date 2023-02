El Instituto aragonés galardonado por defender que ninguna profesión tiene género

Mecánica, fontanería, instalación de calefacción y aire acondicionado,... Son profesiones que históricamente han estado relacionadas únicamente con los hombres. Sin embargo, Valentina Mínguez, Mireya Díez y Tania Requena, tres jóvenes que cursan una FP industrial, son el mejor ejemplo para demostrar que no existe género para ningún trabajo.

Precisamente, para dar a conocer los ciclos industriales y así animar a más jóvenes a que los cursen, varios docentes del IES Virgen del Pilar de Zaragoza, junto con una serie de alumnas, han realizado el proyecto de innovación 'Abriendo brecha' y han obtenido el premio de la Alianza STEAM por el talento femenino, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

"El objetivo principal era promocionar los estudios de los ciclos industriales. Se habla del sesgo de género en la Universidad, con las carreras de Ingeniería. Pero aquí está mucho más marcado. A veces el 98% son chicos y en ocasiones el 100%. Nos parece que es un desperdicio de talento, que las mujeres no conozcan los ciclos y no se matriculen en ellos. Hace falta visibilizar el hecho de que las mujeres pueden trabajar en estos sectores igual que los hombres", sostiene Marisa Tofé, coordinadora de Igualdad del IES Virgen del Pilar.

Gracias a todo el trabajo llegó el reconocimiento. Recibir el premio fue, según la directora del centro Raquel Fidalgo, "una satisfacción enorme". "Pone en valor lo que se hace en la escuela pública. Con los recursos que tenemos, hacemos maravillas. Este galardón nos da un empujón para seguir haciendo más proyectos", sostiene Fidalgo, que asegura estar orgullosa de que se involucrase "muchos docentes y estudiantes del centro".

De izquierda a derecha, Marisa Tofé, Valentina Mínguez, Tania Requena, Raquel Fidalgo y Mireya Díez. Toni Galán

Así, el trabajo está dividido en tres partes: el pasado, el presente y el futuro. "Hemos investigado de dónde venimos, dónde estamos ahora (lo que representan Valentina, Mireya y Tania) y hacia dónde vamos y qué posibilidades tenemos de incorporar más mujeres a la FP industrial", explica Tofé.

"Hay mucha tecnología y no hace falta la fuerza para casi nada"

Con esa idea, indagaron en el archivo del centro y contactaron con las primeras profesoras y alumnas del IES Virgen del Pilar. Tras ponerse en contacto, grabaron una serie de vídeos con las actuales alumnas. Además, realizaron una investigación para conocer el interés entre las jóvenes. "Hicimos una encuesta a nuestro alumnado de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. Les preguntamos qué elegirían si tuviesen que estudiar un ciclo de FP. La elección entre chicas está muy marcada y se centra en cuatro familias profesionales", lamenta Tofé. Sin embargo, también obtuvieron datos positivos. "Cuando les preguntamos que si se plantarían cambiar de sector si supiesen que van a cobrar más, las más mayores dijeron que sí", especifica la profesora, que insiste en lo necesario que es la "orientación".

Joaquín Lafuente, profesor del Departamento de Instalación y Mantenimiento y autor de la página web 'Abriendo Brecha', insiste en que "existe desconocimiento sobre los diferentes ciclos.". "Al haber tantos es más difícil, por eso es fundamental el papel de la orientación", sostiene el profesor, que incide en que ahora para las profesiones industriales "hay mucha tecnología y no hace falta la fuerza para casi nada".

"Tristemente, la realidad es que a nivel social, no hemos dado el paso de que una mujer pueda hacer lo mismo que un hombre"

Lo mismo defiende Marisa Velasco, profesora del mismo Departamento y que fue una de las primera mujeres en impartir estos ciclos en el IES Virgen del Pilar. "Nosotros hemos hecho charlas en los institutos y las chicas ya tienen una idea preconcebida. La gente tiene una idea muy equivocada sobre este tipo de trabajo. Lo que se hacía antes no se corresponde con lo que hacemos ahora. Tristemente, la realidad es que a nivel social, no hemos dado el paso de que una mujer pueda hacer lo mismo que un hombre", lamenta.

"Cuando me apunté pensaba que iba a ser la única chica, pero no"

Valentina Mínguez, Tania Requena y Mireya Díez, tres jóvenes que cursan una FP industrial en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, Toni Galán

Valentina Mínguez tiene 19 años y está estudiando el ciclo de Instalaciones de Producción de Calor tras finalizar el de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. La estudiante prefiere decir que estudia "frío y calor", que es como comúnmente se conoce a estos cursos. Su padre tiene una empresa de instalación de aires acondicionados.

"Yo veía a mi padre que venía en verano cansado y sudando. Mi abuela me decía, 'tu a ayudar a tu padre', pero yo quería ser policía. Un año me dijo mi padre tanto a mi hermano como a mí que necesitaba que le echásemos una mano en la empresa. Entonces, ese primer verano estuve con la secretaria porque claro, ¿cómo se va a poner una chica a poner aires acondicionados? Al siguiente año le dije a mi padre que me llevase con él a montar máquinas. Y me gustó. De ahí que esté cursando este grado", explica la joven.

"Como no está bien visto la FP, mi madre me dijo que hiciese mejor un Bachillerato"

De primera, cuando le comentó a sus padres que quería formarse específicamente para posteriormente seguir la saga de la familia, su padre lo vio con buenos ojos. "Como no está bien visto la FP, mi madre me dijo que hiciese mejor un Bachillerato. Ahora está contenta porque tengo trabajo seguro", asegura Mínguez.

Tanto Mireya Díez, de 22 años, como Tania Requena, de 19 años, estudian Electromecánica en el IES Virgen del Pilar. "Mi padre tiene una empresa de camiones y siempre me ha gustado", apunta Díez. Cuando se apuntó creía que iba a ser la única chica de clase, pero recibió una grata sorpresa. "Miré la lista y vi que éramos tres. Estoy muy contenta. Me gustaría ser mecánica de competición de motos y ojalá en un futuro consiga trabajar en Moto GP o Fórmula 1", señala

El padre de Tania Requena también tiene un negocio del sector, en este caso, de mecánica de coches. "De pequeña siempre me han gustado los animales y decía que quería ser veterinaria. Cuando crecí, me metí en el mundo de mi padre y me interesó. Cuando acabé la ESO investigué qué grados había y me animé. A mi padre y a mi madre les pareció bien.", comenta la joven.