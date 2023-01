Instituciones Penitenciarias releva a la directora de la prisión de Zuera

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido sustituir a la directora de la prisión de Zuera, Carmen Gambaro, después de que un equipo del Defensor del Pueblo perteneciente al Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de la Tortura, visitara el centro penitenciario el pasado mes de septiembre y realizara un informe sobre la cárcel de la localidad zaragozana. Fuentes de Instituciones Penitenciarias confirmaron este martes el relevo de la directora a HERALDO después de cuatro años en el cargo y lo valoró como “cualquier otro cambio que se produce en la Administración”.

Fuentes penitenciarias señalaron que acudieron tres miembros del MNP (el director, una técnica del área de seguridad y justicia y un especialista en medicina forense) y el motivo de la visita era analizar la prevención de suicidios, las autolesiones, la aplicación de medios coercitivos y la asistencia sanitaria, como cuentan en la web del Defensor del Pueblo. Realizaron entrevistas con los presos y funcionarios para recoger la documentación y realizar un informe.

Aunque su entrada se produjo los días 12 y 13 de septiembre, fuentes penitenciarias señalaron que el equipo del Defensor del Pueblo habían incidido en el módulo de aislamiento, donde un interno acababa de romper toda la celda y hubo riesgo de que sufriera lesiones. Los trabajadores tuvieron que aislarlo provisionalmente para evitar que su comportamiento violento causara daños incluso personales y luego lo trasladaron a un médico para atenderlo.

La sujeción que le aplicaron al interno estaba prevista en el protocolo de las prisiones y una vez que lo frenaron los funcionarios para evitar el grave riesgo físico para él mismo se comunicó a un facultativo a través del enfermero de guardia. La versión de los trabajadores fue que en esta actuación se realizó de manera “causal, sobrevenida, repentina y extraordinaria” porque podía derivar en “grave riesgo físico” y esa premura impide que su actuación sea después de la actuación de la autorización del facultativo.

Fernando Alcolea sustituirá a la directora de la cárcel de Zuera

Instituciones Penitenciarias ha comunicado ya el cese de la directora, mientras que su sustituto será Fernando Alcolea, quien ya fue jefe de servicios y subdirector de seguridad del centro penitenciario de Zuera y ahora dirige el Centro de Inserción Social (CIS) de Huesca.

El juicio contra Igor el Ruso por el triple crimen de Andorra se celebró en la Audiencia bajo extremas medidas de seguridad. Efe

Durante los cuatro años de Carmen Gabaro al frente de la prisión de Zuera, superó los efectos de la pandemia, se trasladaron a presos conocidos como Sito Miñanco e Igor el Ruso (autor del triple crimen de Andorra), que requerían especial seguimiento, y ya dejaron de tener presos de ETA por el traslado de todos al País Vasco a consecuencia de la decisión del Gobierno central y el PNV. Gabaro será trasladada al CIS Las Trece Rosas de Torrero como directora de programas. Este puesto lo ocupaba Manuel Becerril, quien dirigió la cárcel de Daroca como Rafael Aparicio, que dirigió el centro, y los dos se jubilaron recientemente.

La salida de la directora sorprendió ayer a los trabajadores del centro penitenciario porque tiene “buena imagen” entre ellos y recibió bastantes apoyos al considerar “injusto” el relevo por el respeto que de su tarea en los cuatro años trascurridos.

Al parecer, el informe del Defensor del Pueblo, que no se ha hecho público, podría incidir en que a un preso que está alterando la seguridad de la cárcel no se le puede aplicar medios coercitivos (fuerza física, esposas, defensa de goma y aislamiento provisional) si el médico no da permiso para ello.

Los funcionarios consultados por este periódico consideran que lo que marca la normativa penitenciaria para un caso así es que el facultativo es avisado con la mayor inmediatez “tras la aplicación del medio coercitivo en caso de alteraciones de orden y agresiones” y luego examinará al interno y evacuará el informe oficial del estado del interno, que se incluye con el atestado al juez de Vigilancia Penitenciaria.

Asimismo, el informe oficial criticaría también la falta de celdas para mujeres en el departamento mixto terapéutico. Pero las mismas fuentes penitenciarias consideran que la disponibilidad para ellas (hay unas 60 internas en el módulo de Zuera) “es total” y que el ingreso en dicho departamento no está sujeta a limitaciones por sexo sino a criterios estrictamente terapéuticos, lo que ha llevado a población femenina en otras ocasiones.

También incidiría en que no hay espacio para presas en Enfermería, pero fuentes penitenciarias precisan que disponen de cuatro plazas de un total de 64 y ese espacio superaría la proporción de la población de las 60 mujeres en un grupo de unos 1.300 internos.

Próximas jubilaciones de tres médicos y sin sustitutos

Las críticas entre los trabajadores del centro penitenciario a la salida de la directora se suma que Instituciones Penitenciarias no haya asumido todavía la problemática que va a producirse entre finales de marzo y abril cuando tres de los cuatro médicos (uno es el subdirector médico del centro penitenciario) que hay en la prisión de Zuera van a jubilarse y no hay ninguna solución.

Fuentes penitenciarias reiteraron este martes que esta problemática no es exclusiva de Aragón porque los licenciados en Medicina no se presentan a cubrir estas plazas (critican los salarios y las condiciones laborales) y esta coyuntura les lleva a buscar la "única solución" que han asumido otras comunidades autónomas como el País Vasco (con la competencia de prisiones, como Cataluña) y Navarra para que la sanidad penitenciaria se negocie entre el Ministerio del Interior y el Gobierno aragonés. Al parecer, hay "buenas sintonías" entre Instituciones Penitenciarias y la DGA, pero a la espera de la próxima baja de tres médicos la próxima primera, todavía no se ha fijado una reunión entre las dos instituciones.