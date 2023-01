Aliaga se pliega a la mayoría de su ejecutiva y el PAR recurrirá la anulación del congreso

El líder del PAR y vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, se ha plegado este jueves por la tarde a la mayoría de su ejecutiva y ha asumido la decisión de recurrir la sentencia que anuló el congreso que lo revalidó como presidente. Su cesión la ha dado a conocer por escrito a sus compañeros, que estaban reunidos en la sede del partido consumando la rebelión interna, respaldada por 18 de los 25 miembros de la dirección, tras sumarse otro integrante. Como adelantó este diario, su maniobra pretende "garantizar la supervivencia", de forma que la formación pueda concurrir a las elecciones del 28 de mayo.

En dicho encuentro, al que estaban llamados todos los integrantes de la dirección, se ha decidido de antemano recurrir, para lo que se va a facultar a otra defensa con el fin de que impugne la sentencia antes del martes, cuando acaba el plazo legal. Y se ha adoptado sin esperar a que el órgano se reúna formalmente para recurrir, como han pedido por escrito la mayoría de la dirección y a lo que está obligado el líder aragonesista antes del martes.

En su contestación, Aliaga advierte de que no comparte la decisión, de que es irregular porque no se ha adoptado por el órgano competente, la comisión permanente, y ni siquiera por una reunión de la ejecutiva. Y aunque asegura que por todo ello serían "menos vinculantes y carecerían de cualquier eficacia", ha acabado por asumir la decisión. "A pesar de todo lo anterior, vistas vuestras demandas y dada la premura y falta de previsión con la que las planteáis, con mi ausencia por supuesto, no me opondré a lo que decidáis. Trasladádmelo y se lo comunicaré a nuestros servicios jurídicos para que procedan en consecuencia", culmina su escrito.

Por si hubiera duda de su posicionamiento, apostilla que si alguien impugna a su vez el acuerdo de recurrir por las "irregularidades" expuestas no será él quien lo defienda públicamente.

En este contexto, uno de los fieles de Aliaga, el portavoz en las Cortes, Jesús Guerrero, valoró a este diario que el presidente no va a recurrir y que la impugnación del congreso, en caso de que pueda presentarse, no tendría validez porque no ha sido aprobado por un órgano colegiado.

Reunión de la ejecutiva del PAR sin Arturo Aliaga Toni Galan

Sin embargo, el portavoz de la mayoría de la ejecutiva ‘rebelde’, el senador Clemente Sánchez-Garnica, ha asegurado que los estatutos del partido sí facultan al secretario general, Alberto Izquierdo, a recurrir dado que en la ejecutiva de diciembre se acordó debatir dicha posibilidad, al contrario de lo que dice el presidente. "En todo caso, en la ejecutiva que se deberá convocar y celebrar la semana que viene se ratificará", ha sostenido.

Ni siquiera el presidente y sus aún acólitos y la mayoría de la dirección del partido se ponen de acuerdo acerca de lo hablado y acordado en la ejecutiva del 2 de diciembre. Aliaga sostiene que allí defendió que no era su voluntad recurrir la sentencia, sino acatarla y cumplir la ley. "Con este posicionamiento os mostrasteis todos conformes ese día y ahora parece que vuestros intereses particulares vuelan hacia otro posicionamiento cual gaviotas", señala en alusión al PP.

Sánchez-Garnica lo ha negado taxativamente y ha afirmado que en dicho encuentro solo se decidió convocar el congreso para enero y debatir la posibilidad de recurrir. Y ha reiterado que actúan para intentar garantizar que el partido pueda presentarse en igualdad de condiciones a las elecciones. "Estamos en el derecho de defender la legalidad del último congreso", ha señalado.

El senador ha recalcado que el PAR ha sido "útil" a la Comunidad y al Gobierno, ha defendido el pacto sellado con Lambán y la propia gestión de Aliaga al frente de la Consejería de Industria. "El PAR siempre cumple su palabra, el pacto durará hasta el 28 de mayo y el partido no se merece lo que le están haciendo unos y otros", ha añadido.