La ejecutiva del PAR se rebela contra Aliaga y exige recurrir la anulación del congreso

"Es muy triste acabar así. No queremos que con nuestra complicidad, el PAR se vea abocado a la irrelevancia". De esta manera, el núcleo duro de la ejecutiva aragonesista justificaba ayer a este diario la decisión de rebelarse contra el presidente, Arturo Aliaga, para recurrir la sentencia que anuló el congreso. No solo considera que hay motivos para hacerlo, sino que es la única vía para "dar estabilidad y seguridad jurídica" con el fin de presentar candidaturas y optar "en condiciones de competitividad electoral".

Hasta 17 de los 25 miembros de la dirección han forzado con su firma una convocatoria extraordinaria para analizar la situación del partido y adoptar los acuerdos necesarios para "garantizar la presencia electoral" en la cita del 28 de mayo. La revuelta está encabezada por el vicepresidente, Roque Vicente, y el secretario general, Alberto Izquierdo, además del senador Clemente Sánchez-Garnica y todos los altos cargos de Aliaga que nombró como vicepresidente de la DGA: su secretario general técnico, Sergio Larraga, y sus tres directores generales, Eva Fortea (Comercio), Luis Estaún (Desarrollo Estatutario) y Gloria Pérez (Turismo).

El escrito, rubricado el lunes y presentado al día siguiente, obliga a Aliaga a reunir a la ejecutiva antes del próximo martes, justo cuando acaba el plazo para recurrir el fallo judicial. Y los dos únicos puntos del orden del día son el debate y votación de la "conveniencia" de interponer el citado recurso y la adopción de las "acciones necesarias y posibles" para definir tanto la estrategia como la organización de cara a las elecciones. A expensas de que fije día y hora el presidente aragonesista, el secretario general ha convocado esta tarde a una reunión previa en la sede del partido a todos los miembros de la dirección a una reunión previa.

En el propio documento se justifica la rebelión en la "urgencia" por la cercanía del 28-M, porque el juez no solo anuló el congreso, sino el anuncio de uno exprés a lo largo de este mes. Y las citadas fuentes de la dirección entienden que se debe recurrir para dar "certidumbre" y poder así asegurar la participación a cientos de concejales en todo el territorio. "No hay tiempo para un congreso y nuestra gente quiere repetir bajo las siglas del PAR y no sabemos qué quiere hacer nuestro presidente, ni cómo ni cuándo", indicaron, antes de insistir de que su maniobra no va contra Aliaga sino para "defender" el futuro del partido.