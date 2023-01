Natalia Chueca: "Si tengo muchas fotos es porque he gestionado muchos proyectos"

Si en junio de 2019, cuando tomó posesión como concejal, le hubieran dicho que hoy sería candidata a la alcaldía del PP, ¿qué hubiera respondido?

Imposible, directamente. No se me pasaba por la cabeza ni la imaginación ni era una aspiración que tenía en ese momento. Bastante reto tenía.

Luego apareció en las quinielas. ¿Cómo ha vivido la espera?

Con mucha tranquilidad. No era algo que viese muy firme. Pero a medida que iban pasando las semanas he hecho el autoanálisis de si quería aceptar este reto y si me veía con ganas y con fuerza. Y aquí estoy. Efectivamente, me he ido ilusionando pero ha sido a partir de este lunes cuando ha sido algo firme.

¿Cuándo tomó la decisión de que quería ser candidata?

Ha sido un proceso de autoanálisis, de si me veo o no me veo. Si se me da esta posibilidad es un reto y un honor que no puedo dejar escapar. Me gustan los retos y lo he demostrado.

¿Por qué cree que le ha escogido el alcalde?

Por mi capacidad de trabajo, mi forma de entender la política municipal, que tiene mucho que ver con la gestión y la experiencia previa que tengo como gestora y por mi capacidad de crecimiento y aprendizaje.

María Navarro también estaba en las quinielas. ¿Ha supuesto alguna tensión con ella?

No, la verdad es que nosotras hemos entendido que esto forma parte de la política y al final la política, como en cualquier ámbito profesional, es un tema de equipo. Somos parte de un proyecto más grande, que es el PP, donde podemos jugar distintos roles en distintos momentos. Ambas estábamos cómodas.

¿La llevaría en su lista?

María es un gran activo político. Para mí sería un privilegio que estuviese en mi lista. Su gestión ha dado la vuelta a las arcas municipales. Se ha reducido la deuda, ha bajado los impuestos y tiene una gran experiencia. Sería un privilegio contar con ella. Pero María hará lo que ella quiera y considere y estará donde el partido la necesite más.

Tras su designación como candidata, ¿tendrá manos libres para hacer las listas?

Sí, seguramente. Hemos hablado, poco porque han pasado 48 horas, y yo creo que ahora es el momento de centrarnos sobre todo por un lado en seguir gestionando hasta mayo y en nuestros compromisos con los ciudadanos, hasta el final de la Corporación. Y por otro lado, también pensar en lo que es ganar las elecciones y sacar el mejor resultado posible.

¿Cs debería integrarse en el PP?

Vamos a ser respetuosos. Hemos trabajado con mucha lealtad y hay que respetar sus tiempos. Vamos a esperar a que ellos sean los que decidan y que una vez que haya finalizado su proceso, podremos sentarnos a hablar y tomar decisiones.

¿Estaría dispuesta a incluir en su lista, por ejemplo, a concejales como Sara Fernández, Víctor Serrano o Carmen Herrarte?

Sin ningún problema. Hemos trabajado conjuntamente muy bien, pero eso es anticipar decisiones. No estamos todavía pensando en las listas, simplemente no nos cerramos la puerta a trabajar aprovechando el talento y la experiencia de estos cuatro años que han dado buenos resultados, porque creo que los ciudadanos son los primeros que se han beneficiado. Pero las listas ni están pensadas ni están en mi cabeza todavía.

Lola Ranera es una de las concejales más veteranas del Ayuntamiento de Zaragoza. Usted lleva un mandato. ¿Esa diferencia de años y de experiencia le preocupaba?

No hay que confundir experiencia con antigüedad. Es verdad que Lola Ranera tiene más antigüedad en el Ayuntamiento, pero también es verdad que tengo 20 años de experiencia profesional en distintas empresas nacionales e internacionales y cuatro de experiencia municipal. Serán los ciudadanos los que decidan si quieren que su alcaldesa sea una persona que solo ha trabajado en el Ayuntamiento o quieren una persona que ha trabajado 20 años en el sector privado y los últimos cuatro al frente de una consejería tan complicada como la de Servicios Públicos y Movilidad.

La oposición, también por su trayectoria como profesional de la comunicación y al márquetin, le ha criticado de ser una política que piensa más en la foto que en la gestión. De hecho, dicen que es la candidata que preferían y no a María Navarro.

¿Que ellos me preferían a mí? Entonces tienen que estar encantados. Por tanto, ¿para que me critican? Me alegro por ellos, han tenido suerte, si eso es lo que querían. Y luego sobre la foto, yo creo que es una consecuencia de los proyectos que hemos gestionado. Si tengo muchas fotos es porque he gestionado muchos proyectos. Si no hubiese hecho tantos proyectos tendría menos fotos.

También le han acusado de no saber gestionar algunas de las huelgas más duras que han vivido los servicios públicos.

Lamentablemente hay una mala praxis en las empresas que están contratadas por el Ayuntamiento, que cada vez que negocian el convenio colectivo tienen una herramienta que es paralizar los servicios públicos y presionar así. Es una mala praxis que coincide que está en mi consejería y con la renovación de cuatro convenios colectivos. Evidentemente se ha hecho un mal uso de la negociación colectiva llevándonos a la huelga cuando no estábamos hablando ni de despidos, no estábamos hablando ni de reducciones salariales, como ha pasado en otras ocasiones con el PSOE.

¿Si es elegida alcaldesa, qué es lo primero que hará?

Lo primero que haremos será mejorar las relaciones con el Gobierno de Aragón. Yo creo que con Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón, a partir de mayo de 2023, vamos a poder por fin trabajar de la mano para que Zaragoza tenga la posición que requiere, se desbloqueen proyectos y deudas pendientes que tenemos, que tiene el Gobierno de Aragón con la ciudad de Zaragoza y trabajar para que Zaragoza sea el motor que atraiga inversión, que atraiga empleo y que beneficie, que ayude al resto de Aragón.

¿Cuáles serán las bases del programa electoral?

Tengo que juntarme con todo el equipo de concejales y con mi partido y trabajarlo. Por lo tanto, es un poco prematuro, pero hemos iniciado grandes proyectos que son de largo recorrido. Tenemos que acabar el campo de fútbol de La Romareda, el Huerva y seguir mejorando nuestras calles. Solamente con la continuidad que hay que dar a los que a las grandes líneas estratégicas tenemos para empezar y por supuesto, impulsar también los grandes proyectos culturales como Vive Latino o Zaragoza Florece.

Todas las encuestas dicen que el PP necesitaría a Vox para gobernar. ¿Se ve gobernando con Vox?

Estoy a cinco meses de las elecciones, veo encuestas muy favorables y yo voy a trabajar para que todos los zaragozanos vean que podemos gobernar con mayoría absoluta. Quiero gobernar obviamente con mayoría absoluta y además tengo mucho respeto por Vox. Hemos trabajado bien, nos han apoyado en proyectos estratégicos, pero no somos lo mismo. Ahora vamos a a pensar en las elecciones y después ya en función de cómo quede en los números, ya veremos lo que es necesario. Queremos gobernar solos.

Una de las cuestiones que quedan para la próxima corporaciones la reordenación de las líneas de autobuses. ¿Cómo se va a acometer este proceso?

Estamos trabajando en ese asunto, tenemos un margen de tiempo. Si no cambian los planes, la reordenación de líneas saldrá en el nuevo contrato. El contrato contempla una prórroga de cinco años. Mucho antes de ese margen de tiempo, estará en vigor el nuevo contrato y se acometerá en la reordenación de las líneas que va a mejorar la movilidad de la ciudad, haciéndola más eficiente.

¿Cuándo saldrán los pliegos?

Seguramente a lo largo de 2023 se tendría que producir la adjudicación.

¿Se plantea la posibilidad de que haya unas líneas de alta capacidad? Se ha debatido mucho sobre la línea este-oeste.

Si hay necesidad de una línea de alta capacidad, hay margen para poder hacerlo. Al final vamos a partir, a diferencia de lo que hace el PSOE, que primero dice lo que quiere hacer y luego ya se estudia para que se haga, véase la línea uno del tranvía. Nosotros lo que hacemos es primero estudiar la movilidad de forma integral y si hay líneas que requieren que en vez de vehículos de 18 metros sean de 21 o 24, existe esa posibilidad.

También se pone en marcha la nueva contrata de limpieza.

Ahora a partir de la segunda quincena de febrero empezaremos a ver todos los cambios y cómo mejora la la limpieza, las inversiones en limpieza, toda la maquinaria, los contenedores, las papeleras, los vehículos. Va a ser realmente un cambio muy importante para nuestra ciudad.

En su primera intervención como candidata, cargó contra Javier Lambán. ¿Es imposible que haya entendimiento con la DGA?

Queremos seguir trabajando porque creo que nuestra obligación como políticos es llegar a acuerdos. El problema es que el Gobierno de Aragón ha eludido estos acuerdos. Desde que el presidente del PP es Jorge Azcón, ha visto ahí una amenaza y ha roto este consenso. No somos los que estamos poniendo palos en la rueda a proyectos tan importantes como ser sede del Mundial de 2030 y tener un nuevo estadio. Eso es algo que ha decidido el señor Lambán. Vamos a seguir intentando llegar a acuerdos, pero será mucho más fácil a partir de mayo cuando gobernemos Jorge Azcón y yo.

Uno de los proyectos que han suscitado conflicto con la DGA es el campo de fútbol. ¿Va a haber una nueva Romareda con consenso ?

Sería un mal mensaje para la ciudad de Zaragoza que en un proyecto tan importante en la que la ciudad se juega tanto como es el nuevo campo de fútbol, como es ser sede del Mundial de 2030, cuando por primera vez hay un proyecto que no le cuesta dinero a los zaragozanos, se queden al margen. Se lo tendrán que explicar a los zaragozanos.

¿No teme que la discusión entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre el campo a las expectativas que tiene la ciudad de ser sede mundial 2030?

No, no debería y no creo que se produzca. De hecho, porque el proyecto lo vamos a sacar adelante. Ojalá sea con consenso y contando con el Partido Socialista, pero si no se quiere sumar, se lo tendrá que explicar al resto. Y a partir de mayo de 2023 seguro que entonces hay consenso entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento cuando estemos gobernando en ambas instituciones el Partido Popular.