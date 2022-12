Chef, entrenador, tapicero, fisio..., todo a domicilio

Hay vida más allá de los repartos de comida a domicilio o de las compras de productos por Internet. Los servicios de profesionales que se desplazan hasta las viviendas existen en Aragón desde hace años. Sin embargo, a los tradicionalmente conocidos como albañiles, electricistas, fontaneros o peluqueros, se suman, en el siglo XXI, nuevos servicios que tienen como objetivo facilitar la vida de los clientes y ofrecerles un servicio cercano, exclusivo y de calidad.

“Queremos que el nuestro sea un trato personal y ofrecemos a nuestros clientes calidad humana, un buen servicio y también rapidez”, dice Patricia Tomás, propietaria de la tienda de pienso para animales de compañía a domicilio ‘Superguay.es’ que reparte a domicilio en bicicleta y furgoneta. Esta emprendedora comenzó su negocio en 2010. "Fue un sueño porque mi pasión han sido siempre los animales. Lo pensé, decidí dejar mi anterior empleo y convertí mi pasión en mi trabajo”, explica Tomás.

"Ofrecemos a nuestros clientes calidad humana, un buen servicio y también rapidez"

Al principio “recorría las casas con mi carpeta buscando clientes y no tenía tienda física, pero las cosas fueron bien y, junto con mi marido Jorge Estrada que se ocupa de los repartos, abrimos nuestra primera tienda en Arzobispo Apaolaza en 2015”. La pareja puso en marcha hace dos años una segunda tienda en Rosales del Canal que también tiene servicio de peluquería y colabora con veterinarios. “Empecé sola y ahora doy trabajo a 10 personas. Hemos salido adelante con mucha ilusión, a pesar de las dificultades”, afirma esta empresaria.

Jorge Estrada, copropietario de Superguau, con la bicicleta en la que reparte el pienso a domicilio. Superguau.es

En estos doce años de trayectoria han conseguido tener clientes fieles a los que “no solo vendemos alimento para sus mascotas, sino que les asesoramos sobre el mejor producto para cada tipo de animal”. La rapidez es otra de sus señas de identidad. “Les llevamos el pedido el mismo día, a veces en un par de horas, y nos adaptamos al horario en el que puedan estar en casa. Hemos llegado a llevar pienso a una casa a las 20.00 en Nochevieja, antes de irnos a casa a preparar la cena. Por eso nuestros clientes valoran que siempre pueden contar con nosotros”, asegura Tomás.

Tapiceros a domicilio

Alain Altimasveres tiene 30 años y a pesar de su juventud lleva toda la vida trabajando como tapicero. Sus abuelos, padres y tíos siempre se han dedicado a este oficio y él lo ha aprendido desde la cuna. “He ayudado siempre en casa y a los 14 años ya cosía y tapizaba. Dejé de ir al colegio y comencé a trabajar en el negocio familiar”, dice este artesano. En su taller, él y su hermano tapizan todo tipo de muebles, pero su servicio se extiende también a los hogares.

"A los 14 años ya cosía y tapizaba. Dejé el colegio y comencé a trabajar en el negocio familiar"

“Es muy difícil sacar de casa grandes sofás o armarios, por lo que nos desplazamos hasta allí para tapizarlos. No solo eso, ofrecemos a nuestros clientes un servicio a domicilio desde el primer momento para que no tengan que venir al taller”, explica Altimasveres. “Acudimos a la casa con los catálogos para que elijan telas y les hacemos el presupuesto. Si lo aceptan, realizamos el tapizado en el domicilio con una máquina de coser semi industrial portátil que llevamos en una maleta y si hace falta utilizar otro equipamiento, nos llevamos la pieza al taller para acabarla y se la volvemos a llevar a casa”, continúa el tapicero.

Alain Altimasveres tapizando un sofá en el domicilio de un cliente. Alain Altimasveres

“Además ofrecemos un sofá de cortesía para estos casos, porque no queremos que el cliente se quede sin poder sentarse durante los días que nos llevamos el mueble”, afirma Altimasveres. Este tapicero no solo trabaja para particulares. “Hemos hecho trabajos en centros comerciales y en la Facultad de Ciencias del Deporte, donde tapizamos todas las camillas”, recuerda este artesano.

El deporte y la rehabilitación, también en casa

Iñaki López lleva 15 años trabajando como entrenador personal y desde hace una década ofrece sus conocimientos también en los domicilios particulares y en centro SportUp Romareda. “La mayoría de mis clientes son personas con trabajos muy exigentes, horarios volátiles, obligaciones familiares o que hacen teletrabajo y a los que es difícil acercarse a un centro deportivo”, dice López.

“Suelen tener un poder adquisitivo por encima de la media, en muchos casos, casas con espacios abiertos en los que pueden entrenar y equipamiento deportivo”, señala el entrenador personal.

El entrenador personal Iñaki López trabajando en el domicilio de un cliente. Iñaki López

Sin embargo, este perfil no es el único que requiere de un entrenador personal a domicilio. “Tenemos también clientes mayores, con problemas de movilidad o que han sido operados recientemente y quieren recuperar las actividades físicas que venían haciendo con anterioridad”, explica López. “Nosotros lo llamamos ‘readaptación’ a la vida que llevaban antes. No es una rehabilitación, puesto que ese trabajo lo realizan con un fisioterapeuta. Nuestro trabajo consiste en que puedan recuperar su rutina de ejercicio previa”, matiza el entrenador.

Precisamente los fisioterapeutas son otros de los profesionales que también se desplazan a los domicilios para llevar a cabo algunas sesiones que así lo requieren. “Vamos a las casas de quienes no pueden venir a la clínica por circunstancias médicas, porque están en cama o tienen dificultad de movilidad”, dice el fisioterapeuta Enrique Sierra, que tiene una clínica en la calle Rodigo Rebolledo de Zaragoza (fisioterapiaenriquesierra.es).

"No hacemos desplazamientos si no hay un problema de salud. Lujos en sanidad, no"

“No hacemos estos desplazamientos por otro tipo de motivo que no sea por un problema físico y de salud del paciente. Lujos en sanidad, no”, matiza Sierra. De hecho, este profesional asegura que lo ideal es la terapia en la clínica porque “las casas particulares no tienen las mismas condiciones ni puedes desplazar el equipamiento.

El fisioterapeuta Javier Berdie, del equipo de Enrique Sierra, en el domicilio de un paciente. E.S.

En ocasiones llevamos una camilla plegable, pero no siempre es posible utilizarla si el paciente está encamado”, explica. “Nos adaptamos a sus circunstancias y le echamos imaginación”, afirma Sierra. Sus pacientes suelen ser personas con patologías de tipo neurológico, que están en silla de ruedas, han sufrido un ictus o padecen esclerosis. También, personas mayores con problemas traumatológicos y de movilidad.

De restaurante, sin moverte de casa

Pedir comida a domicilio no es la única manera de probar un menú de un establecimiento desde casa. Existe también la posibilidad de contratar un chef para que cocine para ti y te haga una cena de restaurante sin salir del salón. Mario Cebolla es cocinero y ofrece su trabajo como chef en los domicilios de particulares.

“Con la pandemia me quedé en paro y empecé a darle vueltas a la cabeza sobre cómo buscarme la vida. Llevaba 15 años como jefe de cocina en un restaurante, como vi que salir a cenar por ahí con las restricciones era complicado y pensé en cocinar yo en las casas de los clientes”, explica Cebolla.

El chef Mario Cebolla trabaja como cocinero en los domicilios de particulares. M.C.

“Al principio funcioné con el boca a boca y después creé la página web 'El chef viene a casa' en la que pongo los menús y los servicios que ofrezco, porque no solo cocino, también hago la compra, sirvo la cena y recojo la cocina. Es como un restaurante, pero en tu casa”, afirma el cocinero.

A pesar de que las restricciones terminaron hace meses, este chef sigue trabajando en los domicilios. “Hay gente que se ha acostumbrado a pasar más tiempo en casa, quieren un ambiente más tranquilo, no tener que coger el coche y recibir a los amigos con un servicio de restaurante”, añade Cebolla. “Las personas que me llaman lo hacen porque buscan la idea de exclusividad y de privacidad que les proporciona un chef en casa sin tener mesas al lado como en un restaurante”, concluye este chef.