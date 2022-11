Héctor Lasanta: "La fisioterapia es mucho más que una camilla"

Me duelen las rodillas, me chirrían las cervicales, yo creo que tengo artrosis en los dedos pulgar y meñique de la mano… Écheme una mano usted...

Yo le veo muy buen aspecto...

Solo de chapa y pintura, que se lo digo yo…

No es bueno hacer autodiagnósticos. Yo tampoco me atrevo a hacer un diagnóstico así a primera vista. Además, estoy especializado en otras lesiones, de deportistas de élite, de futbolistas y atletas.

Yo ya no paso del ‘sillón ball’…

En cualquier caso, venga al centro Mobe Sport Clinic. Allí tratamos a deportistas de élite, a aficionados y también a populares.

¿Incluso a mí…?

También a usted.

Dicen que la fisioterapia son solo masajes…

Error. Y error considerable. La fisioterapia es mucho más que una camilla. Queremos mejorar la calidad de vida de las personas y para eso debemos recurrir al movimiento y la actividad. Ahí es donde está nuestro principal valor. Fisioterapeutas, preparadores físicos, traumatólogos y nutricionistas trabajamos para ello.

Su camino ha sido espectacular hasta llegar a Francisco de Vitoria, en pleno centro de Zaragoza.

Soy de Tudela. Vine a estudiar a Zaragoza. Yo creo que me metí en Fisioterapia porque me lesionaba mucho cuando jugaba al fútbol. Ya durante la carrera me fui a vivir y aprender de un fisioterapeuta ex del Liverpool y el Real Madrid durante tres meses a Almendralejo, en Extremadura.

¡Eso es comenzar a lo grande!

Después comencé en el Tudelano, en Segunda B, con Mandiola.

La primera temporada se lesionó Jesús Lalaguna de ligamento cruzado anterior y, a raíz de ahí, comencé a compartir casos con los médicos de la Real Sociedad. Un año después, me llamaron para el primer equipo de la Real con David Moyes.

Moyes, del Manchester United.

Eso es. El preferido de Alex Ferguson. Después, también estuve con Eusebio Sacristán. Hicimos UEFA con él. Allí traté a Antoine Griezmann, Carlos Vela, Illarramendi, Xabi Prieto, Mikel Oyarzábal, Íñigo Martínez, Claudio Bravo... Y a uno muy especial.

¿Quién?

Sergio Canales. Era su tercer ligamento cruzado.

¡Uf!

Recuerdo que se lesionó un 30 de diciembre en el Bernabéu a las seis de la tarde, y a las diez de la noche yo ya estaba en su casa de San Sebastián planificando su recuperación. Es, sin duda, con la persona que más he sufrido con una lesión.

Ahora se sale en el Betis…

No sabe bien lo que me alegro… Después me fui a Finlandia, al Kups. Allí ganamos la Liga e hicimos previa de Champions.

También trabajó con Ignacio Camacho.

Así es. Me llamaron para tratar su tobillo. Llevaba dos años parado y siete cirugías. Otro gran profesional desde todos los puntos de vista. Trabajaba solo con él en Wolfsburgo y en Zaragoza. Luego llegó la rodilla de Javi Ros. Se rompió el menisco, se complicó… Ama Zaragoza y el Real Zaragoza. Ahora está en el Badajoz. Su rodilla está ahora sensacional. Desde hace dos años también ayudo a Ander Herrera.

¿Qué tal con Ander?

Fenomenal. En el PSG tuvo alguna lesión muscular y trataba de ayudarle cuando lo requería. Ahora está en el Athletic de Bilbao, club con el que hay una gran comunicación.

A ver si me trata también a mí. Quiero ponerme en forma un año de estos, pero, de verdad, me duele todo…

También hay espacio para usted en el centro. Ya le digo que tratamos con todo tipo de personas que quieren mejorar sus hábitos. Y para ello consideramos indispensable aunar deporte y salud. Todos, a diferente escala, buscan lo mismo: disfrutar de una mejor calidad de vida para alcanzar sus metas.