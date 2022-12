La incertidumbre económica no puede con las cestas de Navidad en Aragón: "La gente lo que quiere es el jamón"

A diferencia de lo que 'a priori' se pudiera pensar, a tenor del aumento de la incertidumbre económica en España y lo que en general se ha encarecido la vida, las empresas y particulares que habitualmente regalan lotes y cestas de Navidad mantienen la tradición un año más. Así lo apuntan desde el sector en Aragón, que hablan de que alguna compañía incluso la ha recuperado.

Grupo El Portal tiene previsto distribuir 300.000 lotes a lo largo del territorio nacional y espera tener un crecimiento "exponencial" del 15% con respecto a 2021, tal y como señala José Antonio Ros, consejo delegado (CEO) de la compañía aragonesa. "La cesta de Navidad representa poco importe en la cuenta de explotación de una empresa o sociedad por empleado y año. No es una cosa que dependa mucho de la economía; está más relacionada a la coyuntura emocional", sostiene. En línea con ese argumento, Ros explica que la fama de nobleza de la que gozamos los aragoneses se traslada también a este ámbito y, de hecho, en la etapa más dura de la pandemia de la covid los aguinaldos navideños salieron "reforzados" en reconocimiento a los sacrificios realizados. "Son muchas las empresas aragonesas-desde pequeñas a grandes- que gratifican a sus empleados y círculos más cercanos con la cesta de Navidad; es una empresa muy solidaria", afirma.

María Montal, gerente junto a Nacho Montal de la tienda gourmet y restaurante Montal de Zaragoza, indica que en muchas compañías de la Comunidad esta tradición ha pasado de padres a hijos. "Y también han mantenido hacerlo con nosotros, lo cual es de agradecer", dice. No obstante, advierte de un antes y un después a raíz de la crisis económica de 2009. "Había muchas empresas de la construcción que movían muchos regalos; eso se perdió. A partir de ahí hubo un cambio importante, pero las firmas que se mantuvieron siguen estando y algunas la han recuperado. Creo que es algo que los trabajadores agradecen mucho. Afortunadamente, nosotros no hemos bajado en clientes y continúan creciendo un poco cada año. Mi sensación es que la gente está con ganas y no ha descendido el nivel de los regalos. Han subido los precios -porque se han incrementado los productos-, pero el cliente lo entiende y se adapta", subraya.

Por su parte, Javier Gómez -al frente de ComeJamón (con 4 tiendas gourmet en la capital del Ebro, secadero propio en Calamocha y otro en Salamanca) con su hermano Miguel Ángel- avanza que esta campaña navideña está yendo a buen ritmo, en sintonía con años anteriores. "Nuestros clientes son muy fieles. A pesar de la subida de las materias primas, etc... siguen haciendo los encargos y las atenciones a nivel empresarial y particular. Nuestra especialidad es el jamón y todo el tema de complemento de productos gourmet. Y el 2 de enero estamos abiertos para dar cualquier servicio de fileteado, deshuesado... Tenemos toda la infraestructura a nivel de tienda, un buen servicio y somos muy efectivos en los servicios", remarca Goméz, quien añade que la Navidad representa el 30% de la facturación anual de esta firma aragonesa.

Mientras, en una gran superficie comercial como El Corte Inglés la previsión de ventas se acerca a cifras de 2019. "Desde finales de octubre empieza el catálogo de cestas y se han adelantado los encargos; a diferencia de 2021 que se compró más tarde, en noviembre", informan fuentes de la compañía.

Palomitas delicatessen, artículos ecológicos o solo de Aragón

Vista las buenas sensaciones del sector, ¿qué decir del contenido de las cestas y sus precios? Ros, de Grupo El Portal, hace hincapié en que de ser un abastecimiento de la despensa se han convertido en "regalos gastronómicos". "Se busca también sorprender con productos que habitualmente no comemos y que pertenecen a nuestra despensa, que es la más rica del mundo. Tenemos la mejor calidad en parámetro gourmet: aceite de oliva, jamón ibérico de bellota, las verduras, los elaborados...", enumera el directivo, que también destaca productos nuevos como las palomitas delicatessen popit (para maridar con trufa o foie, por ejemplo) o la tendencia de preparar platos de jamón individuales (envasados al vacío) en lugar de regalar la pata de jamón entera.

Para Ros, hay dos tipos de lotes: los que no llevan jamón y los que sí lo incluyen. "A partir de 50 euros ya podemos introducir una pieza entera. La gente lo que quiere principalmente es el jamón", subraya. Sin olvidar los productos típicos navideños -turrones, mazapanes, polvorones, vinos y espumosos-, que no pueden faltar. El coste de las cestas oscilan entre los 9 euros y los 2.000 (la más cara).

Una de las bandejas que comercializa Montal para estas Navidades. Montal

Mientras, en ComeJamón la horquilla de precios se mueve entre los 100 y los 1.000 euros. "Con un jamón de bellota de 8 kilos de calidad, te vas a un importe alto", comenta Javier Gómez. Asimismo, en Montal el precio es muy amplio: desde 50-60 euros hasta los 1.000. "En general, nuestros clientes en todos los rangos de precio deciden priorizar la calidad por encima de la cantidad. Nosotros nos adaptamos a todos los presupuestos", indica María Montal, que también hace alusión a los menús a domicilio (especialmente, para los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre). "Hay muchas familias que llevan comiendo y cenando de Montal muchos años", asegura.

Por su parte, en El Corte Inglés los precios van desde los 19 euros (el lote más sencillo) hasta los 1.500. La oferta de cestas es muy amplia, tal y como refleja un catálogo de casi 90 páginas. Las hay con productos ecológicos o solo con artículos de Aragón o un lote con artículos Cinco Jotas... "También se personalizan. Lo que más piden son vinos, champán, jamones, embutidos curado, buenos quesos, turrones, mazapanes o panettones, que se han puesto de moda", detallan fuentes de la compañía. Es cuestión de presupuesto y elegir.