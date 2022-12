El sector del juguete en Aragón: "Se están conteniendo los precios en una Navidad incierta"

La campaña de Navidad concentra alrededor del 75% de las ventas del sector del juguete en España, que prevé este año un ligero crecimiento -entre el 2%-3%-. Según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ). Este aumento de la facturación se debe a la recuperación del mercado interno (a niveles de 2019) y al incremento "significativo" de las exportaciones.

Aragón supone el 2,07% de la facturación de todo el sector, tal y como avanza Marta Salmón, presidenta de la AEFJ. "En la Comunidad, hay ocho empresas (muchas de ellas son familiares) que fabrican, distribuyen o realizan servicios de gestión en función de las características de cada una. Hablamos de 137 trabajadores dedicados al sector del juguete", ahonda la también directora general de la compañía zaragozana Cefa Toys, alineada con las expectativas de poder recuperar los niveles de negocio previos a la pandemia.

A diferencia de 2021, estas Navidades no hay problemas de abastecimiento de chips y otros componentes para fabricar determinados artículos, pero sí preocupa la inflación. "Los juguetes son un producto de una alta estacionalidad y con mucha sensibilidad a los precios. Por eso desde la industria se ha hecho un gran esfuerzo por reducir los márgenes para seguir teniendo precios atractivos (a pesar de los aumentos de costes: materias primas, componentes, logística y el tipo de cambio). El hecho que seamos una industria de mucha innovación y que un 30% del catálogo sean productos nuevos, es algo que nos permite adaptar los productos a las demandas del mercado en cada momento”, explica.

En tiendas de juguetes de Zaragoza hablan de consumo "contenido", aunque hacen hincapié en que tratándose de los más pequeños de la casa las familias siempre hacen un esfuerzo para satisfacer sus regalos de Papa Noel y los Reyes Magos. Y tanto estos establecimientos como las grandes superficies comerciales lanzan promociones especiales para atraer a los clientes ante una coyuntura económica nada boyante. Así, por ejemplo, en El Corte Inglés ya en noviembre por la compra de juguetes se devolvía un vale por el 25% de lo adquirido para poder canjearlo en juguetes a principios de enero. Fuentes de la compañía resaltan que las previsiones de estas Navidades son "bastante buenas", con cifras que se acercan "mucho" a las de 2019.

Mientras, Isabel Cebrián, directora de tienda de Abracadabra en la Gran Vía de la capital aragonesa, señala que o realizan campañas a la vez que las grandes cadenas o "te repercute negativamente". Como subraya, la firma aragonesa (con otra tienda en Castellón y dos Toy Club Express en Zaragoza) va a comenzar una promoción por la cual por compras superiores a 20 euros se regala un cheque por valor de 10, canjeable durante los tres meses siguientes en compras superiores a los 50 euros. "Esperamos que estas Navidades sean mejores que las pasadas, pero nunca lo puedes saber. Con la situación económica actual no sabes cómo va a responder el cliente. Se están conteniendo los precios e incluso en algún artículo se está bajando para incentivar el consumo. Es una Navidad incierta", afirma.

Asimismo, Cebrián dice que de cara a reducir gastos este año se ha retrasado hasta el 19 de diciembre la incorporación de gente de refuerzo para esta campaña navideña. "El viernes y el sábado ya se notó que venían más personas a comprar. Pero, por ejemplo, si antes hacían 5 regalos, ahora son 3 o 4; y si otros años se gastaban 100 euros, ahora son 80. Es decir, o el presupuesto es más reducido o hay menos cantidad de juguetes", cuenta.

Los más demandados

Lo que ya falta de las estanterías de Abracadabra de Gran Vía son tres juguetes (pendientes de reposición): la casa de muñecas de Gabby, el paquete con toda la familia de Bluey y un elfo que viene con un cuento de Navidad. "Las campañas de televisión e internet marcan cuáles son los productos que al final van a querer los niños", explica Isabel Cebrián.

Según los datos presentados recientemente por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y la consultora NPD Group España, los juguetes con licencia se consolidan con una cuota del 30% del mercado. "Los productos vinculados a las sagas, series de televisión y los contenidos de las plataformas digitales suelen ser muy exitosos porque tienen una mayor exposición y penetración frente a otras propuestas. Los clásicos como Jurassic Park, Pokémon, Marvel o Dragon Ball figuran en el ránquin de los más vendidos. Los juguetes vinculados al fútbol también están teniendo una fuerte demanda por el Mundial de Fútbol”, destaca Fernando Pérez, director de NPD Group España. Y las figuras de acción también presentan una gran demanda, así como construcciones o electrónicos juveniles, "sin olvidar la categoría de Muñecas, la más grande en el mercado español y que siempre se muestra muy activa en la campaña navideña".

En Cefa Toys la gran apuesta es su línea científica, con su icónico Quimicefa Plus. "Junto a nuevos lanzamientos como el Botanicefa Plus, producto fabricado íntegramente en Zaragoza, que ha supuesto una inversión importante para nosotros pero que se une a otros productos como los rompecabezas e Insecticefa Plus, que ya son hechos en Aragón", detalla Marta Salmón.

Juegos de ciencia de Eurekakids en la tienda de Zaragoza (calle de Sanclemente). Heraldo.es

También en Eurekakids -con tienda en Zaragoza y Huesca y especializada en juguetes de 0 a 12 años- la sección de ciencias es una de las destacadas. "La temática de los dinosaurios tampoco falla ni las manualidades, ni las muñecas (de diseño y calidad), ni las marionetas, las construcciones, las muñecas...", enumera su propietaria Loreto Rivarés, quien espera que estas Navidades sean (nivel de facturación) iguales a las de 2021.

Por su parte, desde El Corte Inglés informan de que este año el mayor 'boom' entre los más pequeños son los perros australianos Bluey a tenor de las cartas a Papa Noel que han recibido. "También la casa de muñecas de Gabby, Pokémon (que cumple 30 años), el mundo jurásico, los legos para todas las edades, la tecnología (sobre todo relojes inteligentes), los juegos científicos (entre ellos, los experimentos químicos de 'El Hormiguero'), los juegos de mesa (sobre todo el Monopoly) y la renovación de los clásicos: la Nancy, la Barbie y las Polly Pocket", señalan fuentes de la compañía. "Y se tiene mucho en cuenta todo el tema de la sostenibilidad para la compra de juguetes reciclables. Tenemos una línea -Los Grinpins- y toda la compra de estos peluches servirá para la reforestación de bosques próximos a la población de Ejulve (Teruel), afectados por el incendio de 2009", cuentan fuentes de la compañía.

Los Grinpins, peluches 100% sostenibles de El Corte Inglés. El Corte Ingles

A quien no le influyen las series de televisión a la hora de que los clientes adquieran sus artículos es a Guiro Juguetería, inaugurada en 2012 por Pilar Zarazaga en el Actur y especializada en el juguete educativo y de madera. "Nuestro objetivo es que encuentren algo sorprendente, educativo, atractivo, desafiante y sostenible con el medio ambiente, aparte de seguro", asegura la propietaria, que remarca que estos artículos nunca han dejado de estar de moda. "Es cierto que quizá hayan sido eclipsados tras la aparición de los ordenadores, videojuegos, consolas o móviles en el mercado global. Sin embargo, el público que busca juguete que le recuerda a su infancia con un toque vanguardista, el que busca aportar un poco más a la hora de jugar, aprender y sorprender sigue ahí y… ¡cada vez somos más!", añade.

Pilar Zarazaga en su tienda Guiro Juguetería, este lunes en el Actur. P. Z.

Con una horquilla de precios que van desde los 8 euros hasta los 300, Pilar apunta que una de las apuestas claras (para pequeños) sigue siendo el arcoiris de madera de Grimms y los juegos de cubos de madera que forman circuitos de canicas con efectos de la casa cuboro. "No hacemos descuentos ni aumentamos precio: duros a cuatro pesetas no da nadie. Mantenemos un precio óptimo; son juegos que perduran", aclara. Su previsión para estas Navidades es buena. "Siempre nos mantenemos en una venta óptima a lo largo de todo el año. Muchos niños los demandan porque han jugado con ellos en el colegio, pero también hay familias que les gusta este tipo de juguetes y juegos", concluye.

