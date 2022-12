Veinte euros por persona y comida estas Navidades, ¿qué se puede poner en la mesa con ese dinero?

Recta final. La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y muestra de ello es el trasiego de estos días en el Mercado Central de Zaragoza. A los clientes habituales que acuden a hacer la compra de la semana, se suman los que ya llenan los congeladores de cara a las próximas semanas con carne, pescado y marisco. La OCU estima en su último informe que el gasto medio extraordinario en comida durante las dos semanas festivas ascenderá a 103 euros por persona.

Teniendo en cuenta que se suelen hacer cinco comidas especiales -Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes-, el precio destinado a cada una ronda los 20 euros extra por persona. Así, en el supuesto de una familia de ocho miembros, en cada una de las celebraciones se invierte 160 euros.

En el caso de decantarse por el picoteo, "hay que contar con 50 gramos de jamón por persona, otros 50 de queso y otros tantos de otros ibéricos como chorizo o lomo", especifica Antonio Soriano, de la charcutería Antonio, situada en el mercado más tradicional de la capital aragonesa. El precio del jamón ibérico de bellota, que según especifica el charcutero es el que se suele poner en la mesa de Navidad, tiene un coste de 12 euros/100 gramos. "Un queso más especial suele estar a 2,5 euros/100 gramos y el resto de embutidos ibéricos similar", cuenta. "También se suele poner paté de pato, que cuesta unos 3 euros los 100 gramos", añade.

Antonio Soriano y María Dolores Gavín, de la Charcutería Antonio, en el Mercado Central. H. A.

Así, entre los embutidos, el queso y los patés, el ticket asciende a 80 euros. Si a eso se suma algo de marisco, como un kilo de gamba a la plancha (50 euros), el total sería 130 euros. Con ello, el margen para comprar bebidas y postres sería de 30 euros.

Si la preferencia familiar es hacer únicamente pescado, las opciones con el presupuesto de 160 euros se reducen. "Cenar únicamente de marisco sería imposible y pescado tendría que ser alguno común como la merluza. De rape y besugo nos tendríamos que olvidar", argumenta Pedro Huerta, que dirige un puesto en el Mercado Central. Aproximadamente, apunta, se necesitan tres kilos para ocho comensales. "La merluza cuesta 15,80 euros el kilo por lo que harían falta 50 euros", señala.

"En el caso del marisco, la gamba a la plancha está a 50 euros el kilo, la cigala a 35 y el percebe a 120. Con 160 euros y teniendo en cuenta que en esa cantidad hay que incluir todo, también bebida y postre, las combinaciones son complicadas", resume el profesional.

Pedro Huerta, dueño de Pescados y Mariscos Pedro. H. A.

Con cinco días de celebración, la mayoría prefiere variar el menú y apostar cada vez por una opción distinta. En carnes, como no podía ser de otra manera, el ternasco de Aragón es "el producto estrella" en la Comunidad, asegura Antonio Langoyo, dueño del puesto 37, llamado Maestro del corte. "Las chuletas están a 28 euros, la paletilla a 21 y el costillar a 17,50. Hay que calcular unos 400 gramos en crudo por persona, siempre teniendo en cuenta si tiene hueso o no la pieza. En el caso de tener hay que añadir algo más. Para ocho necesitaríamos 3 kilos, ya que se suele acompañar con patatas", especifica.

"Otra opción es lechal, que está a 24,50, solomillo de ternera, a 43 euros la pieza, o cabrito, a 20 euros. Los precios son altos desde hace dos años. La paletilla sí que sube con la demanda y el cabrito está más caro que el año pasado. El resto de cosas tienen precio similar", especifica el carnicero. "Otra posibilidad que este año está muy de moda son las carrilleras de ternera. Cuestan 13 euros el kilo y no ha variado en las últimas semanas", cuenta Mercedes Langoyo, la hermana del carnicero, que se dedica específicamente a vender casquería.

Antonio Langoyo, dueño del puesto 37, llamado Maestro del corte, en el Mercado Central. H. A.

Así, elegir carne es económico que el marisco o pescados como el rape o el besugo -se vendía este miércoles por 56,80 euros en el Mercado Central-. Con 90 euros, es posible poner en una mesa de ocho personas la mayoría de las carnes típicas de fechas festivas. De esa manera, restan 70 euros para picoteo, bebidas y postres.

Precios de alguna piezas en el puesto de Pedro Huerta. H. A.

Las ideas claras

"He venido de propio al Mercado Central a por rape y he llegado tarde porque ya no queda en ninguna pescadería. Hay muchísima gente, es una barbaridad", apostilla Margarita Arcusa, que vive en Andorra (Teruel) y ha aprovechado este miércoles para visitar a la familia y hacer algunas compras. "Está claro que este año, si quieres hacer lo mismo que otros, tienes que invertir más dinero en la compra porque está todo más caro", reconoce.

Margarita Arcusa, que vive en Andorra (Teruel) y ha aprovechado este miércoles para visitar a la familia y hacer algunas compras H. A.

"Para Nochebuena, que para mí es el día más especial porque es cuando nos reunimos toda la familia, 10 personas, voy a preparar pollo deshuesado relleno. También haré un coctel de gambas. El rape, cuando lo consiga, lo guardaré para algún otro día de Navidad", cuenta Arcusa.

También estaban preparando la cena de Nochebuena Juan Jiménez y Pilar Pallé, de Monzón. "Vamos a coger lechal, que lo haremos al horno. Es lo mismo que compramos el año pasado, pero este nos costará algo más. La subida la hemos notado más en los productos diarios que en los de Navidad", argumentan.

Juan Jiménez, esperando para comprar lechal en el Mercado Central. H. A.

Menos claro tiene María Luisa Gracia lo que va a servir en la mesa para Fin de Año. "Todavía no nos hemos organizado y no se qué días vendrán mis hijos. Cuando sepa todo mejor, empezaré a pensar en el menú", asegura. Gracia prefiere no fijar un presupuesto: "A día de hoy, con los precios, no se puede ser rígido porque es imposible. Hay que traer el carro pequeño y el monedero bien grande. Antes con 50 euros comprabas bastante, ahora no te da para nada".