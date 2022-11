Los zaragozanos vuelven a exigir en la calle el fin de las violencias machistas

Los zaragozanos han vuelto a tomar las calles con fuerzas renovadas bajo el lema ‘Tu violencia machista, nuestra respuesta feminista’ tras dos años de concentraciones marcadas por la pandemia. Una marea morada y también con banderas del colectivo trans ha iniciado este viernes la marcha desde la plaza del España hacia la del Pilar en una manifestación convocada por la Asamblea del 8M.

El manifiesto final en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género ha puesto el foco de atención en cuatro colectivos que sufren esta lacra: las mujeres del mundo rural, la violencia institucional, las pensionistas y las trans.

A ritmo de una batucada que ayudaba a soportar las bajas temperaturas, se han coreado proclamas como 'También son culpables jueces y fiscales’, ‘Ni una menos’ y ‘Luego dirás que somos cinco o seis’.

Antes de esta manifestación, hubo una concentración en la plaza de España convocada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha salido este viernes a la calle, bajo el lema ‘Negar la violencia machista te hace cómplice’.

La portavoz de la Coordinadora, Elisa Gracia, ha apuntado, en declaraciones a los medios de comunicación, que durante muchos años se han dedicado a reivindicar la lucha feminista y a lograr un mejor conocimiento social del problema. Pero este año, han vuelto atrás para volver, "casi a un punto de partida" para explicar a los jóvenes y a cierta parte de la sociedad "que pretende negar con discursos que falsean los datos o que desmienten informaciones oficiales que es una realidad que ya no existe".

"Nos hemos situado todas juntas en la Coordinadora de Organizaciones Feministas y con las movimientos asamblearios con los que nos hemos coordinado para decir que no podemos ser cómplices de esta lacra, no podemos negarlo", ha apuntado Gracia, al tiempo que ha añadido que este tipo de situaciones no se pueden pasar por alto porque la violencia machista sigue siendo "un problema muy importante" en la actualidad.

La portavoz ha destacado que en los últimos años, se está teniendo una actitud "de temor" hacia los espacios de formación sobre temas como la sexualidad, las relaciones afectivas o la identidad y orientación de género. Ha lamentado que estos programas hayan ido desapareciendo en las aulas "por falta de recursos, de intención de los equipos directivos o por miedo de los mismos por parte de las comunidades de padres".

De esta manera, ha dicho Elisa Gracia se ha acabado con "un esfuerzo y un compromiso colectivo" por discernir desde temprana edad aspectos como qué es la violencia machista o qué actitudes son positivas y cuáles no.