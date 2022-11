Huesca se suma al 25-N recordando a Rokhaya y Hasna: "Las mujeres tenemos derecho a no sentir miedo"

Huesca ha conmemorado el 25-N con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la violencia machista, un acto que ha tenido lugar en la plaza de Cervantes, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, con la presencia de autoridades de todos los estamentos institucionales. La subdelegada, Silvia Salazar, ha puesto voz al rechazo a las agresiones a mujeres y al apoyo a las víctimas. "Esta violencia la tenemos que parar juntos: instituciones, asociaciones... la sociedad en general", ha declarado Silvia Salazar.

Además, la Asamblea 8M de Huesca ha convocado para esta tarde a las 19.00 en la plaza de Navarra de la ciudad de Huesca, una concentración por el Día internacional por la eliminación de las violencias machistas. Y en ciudades como Barbastro y Monzón ha habido actos en los lugares dedicados a dos mujeres, Rokhaya y Hasna, asesinadas en los últimos años por sus exparejas.

Según la subdelegada del Gobierno, en la provincia de Huesca ya se han unido al sistema Viogen tres ayuntamientos. En 2018 lo hizo Huesca y ahora están también Barbastro, Binéfar y Fraga. Además, el Punto Violeta está teniendo "gran acogida" entre todas las asociaciones, entidades empresariales e instituciones.

Pese a todo, los datos no son buenos. Dentro del sistema Viogen de la provincia de Huesca, hay 375 casos activos, 56 más que en las mismas fechas del año anterior. Cerca del 92% son de nivel bajo y n o existe ninguno en riesgo extremo. No obstante, la subdelegada ha recordado que ya son 38 las mujeres asesinadas en 2022 en España. "Las cifras son contundentes", ha dicho, atacando los mensajes negacionistas de la violencia de género. También los insultos en las tribunas políticas. "La cosificación de la mujer que se está dando en estos últimos días no añaden nada bueno para la erradicación de la violencia machista. Maldito favor hacemos a una sociedad que está luchando por la igualdad. Las mujeres tenemos derecho a no sentir miedo, es un derecho humano básico".

Acto celebrado en el campus de Huesca, donde también se ha leído un manifiesto. Heraldo

La subdelegada se ha referido también al aumento de los delitos sexuales, "unos datos contundentes", aunque quiere pensar que se denuncia más gracias a las campañas de sensibilización y formación "que hacen que las víctimas se sientan más seguras". Y a esto se suma el trabajo de las fuerzas de seguridad para la protección de estas mujeres.

Por su parte, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha expresado la voluntad existente entre las administraciones para cooperar en esta materia. "Esta situación requiere del esfuerzo de todos", ha dicho, recodando que la ciudad fue una de la primeras de Aragón en sumarse al sistema Viogen.

Él Ayuntamiento ha celebrado el acto por el 25-N en el rincón dedicado a Rokhaya. José Luis Pano

​Minuto de silencio en el rincón de Rokhaya de Monzón

Los actos se han sucedido en toda la provincia. Monzón ha conmemorado el 25-N con la lectura de un manifiesto y guardando un minuto de silencio en el rincón de Rokhaya, la senegalesa asesinada en 2018 a manos de su expareja. Se han entregado pensamientos, algunos de los cuales se han depositado en el hito que recuerda a esta víctima de la violencia de género, mientras sonaba una melodía interpretada por Luis Camacho de la Banda Municipal La Lira. El acto ha contado con representación municipal, del Colectivo de mujeres progresistas Clara Campoamor y del Colectivo Feminista del Cinca Medio. También representantes de los Servicios Sociales de la Comarca y de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

Los estudiantes de Barbastro han recorrido las calles hasta la plaza Aragón, donde se ha plantado un árbol en recuerdo de las víctimas. José Luis Pano

Marea Negra de los estudiantes de Barbastro

En Barbastro, los escolares de los dos institutos de la ciudad han protagonizado la Marea Negra que con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género ha recorrido las calles, la plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento, y ha desembocado en la plaza Aragón, donde se ha plantado un árbol en recuerdo de todas las víctimas.

El acto más emotivo ha tenido lugar frente al mural del Puente el Portillo, dedicado a Hasna, la vecina de Barbastro de origen marroquí asesinada el año pasado a manos de su marido. Los escolares han colocado claveles blancos en el Puente. Después han participado en la lectura del manifiesto en el Ayuntamiento y se ha guardado un minuto de silencio. El acto ha contado con los portavoces de todos los grupos a excepción de VOX. Ayer tarde, en Almacenes San Pedro se inauguró una exposición de esculturas de Cornelia Roque ‘Desde la cornisa de mi alma’ .