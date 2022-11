Minutos de silencio en Huesca con Rokhaya y Hasna en el recuerdo

La capital oscense conmemoró este viernes el 25-N con un minuto de silencio convocado por la mañana por la subdelegación del Gobierno, que tuvo un carácter institucional, y una concentración ciudadana por la tarde organizada por la Asamblea del 8 de Marzo, a la que acudieron decenas de personas y en las que se recordó a las mujeres asesinadas este año.

Pero en toda la provincia se organizaron actos, entre los que destacan los de Monzón y Barbastro. En la primera ciudad se rindió homenaje a Rokhaya, asesinada en 2018 a manos de su expareja, en el rincón que le ha dedicado la ciudad. Y en la segunda, donde vivía la última víctima, Hasna, frente al mural del Puente el Portillo, dedicado a esta vecina a la que mató el año pasado su exmarido.

Los datos no son buenos, dijo la subdelegada del Gobierno, Silvia Salazar. Dentro del sistema Viogen de la provincia, hay 375 casos activos, 56 más que en las mismas fechas del año anterior. Cerca del 92% son de nivel bajo y no existe ninguno en riesgo extremo. No obstante, recordó que ya son 38 las mujeres asesinadas en 2022 en España. «Las cifras son contundentes», reconoció, atacando los mensajes negacionistas de la violencia de género y los insultos en las tribunas políticas. «La cosificación de la mujer que se está dando en estos últimos días no añaden nada bueno para la erradicación de la violencia machista. Maldito favor hacemos a una sociedad que está luchando por la igualdad. Las mujeres tenemos derecho a no sentir miedo, es un derecho humano básico».

También el campus organizó un acto, con la lectura de un manifiesto, y en Barbastro los estudiantes de los dos institutos de la ciudad protagonizaron una Marea Negra que recorrió las calles para desembocar en la plaza Aragón, donde se plantó un árbol en recuerdo de todas las víctimas.